Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: трансформация современного лофта

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Modern loft transformation , A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions Спальня в стиле модерн
Loading admin actions …

Те из нас, кому посчастливилось жить в старой постройке, знают о том, какой потенциал таит в себе пространство под треугольной крышей. Когда-то жизнь на чердаке считалась уделом бедняков, но времена изменились – мансардные квартиры стали невероятно популярны. В одном небольшом английском городке мы нашли уникальный проект, наглядно демонстрирующий на что способны чердачные помещения.

После: Нетронутый фасад

Exterior - Before and After Side dormer A1 Lofts and Extensions Дома в стиле модерн
A1 Lofts and Extensions

Exterior – Before and After Side dormer

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Реконструировать дома с большим историческим прошлым непросто. Здесь нужен особый подход и серьезная профессиональная подготовка. Архитекторы из бюро A1 Lofts Extension решились на эксперимент по расширению жилой площади старого кирпичного здания, построив на его крыше дополнительный серый домик.

После: Вид сзади

Modern double side dormer A1 Lofts and Extensions Дома в стиле модерн
A1 Lofts and Extensions

Modern double side dormer

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Теперь за вековой треугольной крышей виднеется прямоугольный силуэт загадочной пристройки, серые кирпичи которой весьма органично вписываются в городской ландшафт. Яркая зелень пышных деревьев освещает это небольшую, но довольно уютную террасу.

До: Чердачное помещение

Before Loft A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Before Loft

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Если в вашем доме есть чердак, поначалу вы строите наполеоновские планы, как будете оборудовать и преображать его, но постепенно загружаете помещение вещами, которые, как вам кажется, когда-нибудь обязательно пригодятся. Таким образом чердак постепенно превращается в свалку ненужных вещей.

До: Отсутствие воображения

Before Loft A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Before Loft

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Чтобы создать красивый интерьер в помещении со скошенными стенами, нужно немало потрудиться. Прежде всего необходимо ознакомиться с приемами по визуальному расширению пространства, а также хитростями оформления комнат с ограниченным доступом естественного света. Как превратить обычный чердак с треугольной крышей в интерьер, достойный обложек журнала?

До: Начало переделки

Before loft conversion A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Before loft conversion

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

До того, как стать образцовым лофтом, удел этого чердака заключался лишь в хранении горы ненужных вещей. Старые мусорные баки, строительные смеси, сломанные автозапчасти и прочие семейные реликвии занимали все пространство чердачной комнаты. Что сделали смелые ребята A1 Lofts Extension? Они нашли удивительный способ расширить имеющееся пространство.

После: Многофукнциональная квартира

Modern living area transformation A1 Lofts and Extensions Спальня в стиле модерн
A1 Lofts and Extensions

Modern living area transformation

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Как по мановению волшебной палочки, на крыше старого, кирпичного дома появился современный лофт с деревянным полом и стильным точечным освещением. В комнате есть все самое необходимое – мягкий уголок с утянутой пуговицами обивкой, две широкие кровати и настенный декор. Старомодный голубой ковер, потертые кирпичные стены и унылые потолочные балки навсегда покинули это помещение.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

После: Оазис в нейтральных цветах

Large Modern bedroom / studio A1 Lofts and Extensions Спальня в стиле модерн
A1 Lofts and Extensions

Large Modern bedroom / studio

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

На этом фото отчетливо видно, как дизайнерам удалось незаметно разделить открытое пространство лофта на небольшие функциональные зоны. L-образный диван и стена за телевизором ненавязчиво отделяют спальню от гостиной. Заметьте, что почти все предметы мебели, стоящие в комнате, имеют ярко-белый цвет. Сделано это неслучайно – белая мебель освещает пространство комнаты с ограниченным количеством дневного света и низкими потолками.

После: Ванная комната

Modern Shower room A1 Lofts and Extensions Ванная комната в стиле модерн
A1 Lofts and Extensions

Modern Shower room

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Грамотная планировка позволила архитекторам найти подходящее место для небольшой ванной комнаты, в которой поместилось все, что должно быть в стандартной ванной. Узкий шкафчик, крупная плитка и стеклянная перегородка в душевой кабине зрительно расширяют пространство ванной, и ее крошечный размер не бросается в глаза.

После: Уютная спальня

A Classic Natural bedroom A1 Lofts and Extensions Спальня в классическом стиле
A1 Lofts and Extensions

A Classic Natural bedroom

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Разумеется, спальная комната вряд ли бы поместилась в небольшом лофте. Эта комната находится этажом ниже и примечательно в ней то, что дизайнеры решили оформить ее в такой же стилистике, как и пространство лофта. Стены, потолок и двери выкрашены в ослепительно белый цвет, большую часть помещения занимает широкая двуспальная кровать, на которой отдыхают счастливые владельцы нового лофта.

Родовое поместье в стиле американской классики

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо