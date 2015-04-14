До и После: трансформация современного лофта

Разумеется, спальная комната вряд ли бы поместилась в небольшом лофте. Эта комната находится этажом ниже и примечательно в ней то, что дизайнеры решили оформить ее в такой же стилистике, как и пространство лофта. Стены, потолок и двери выкрашены в ослепительно белый цвет, большую часть помещения занимает широкая двуспальная кровать, на которой отдыхают счастливые владельцы нового лофта.