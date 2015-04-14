До и После: трансформация современного лофта

Те из нас, кому посчастливилось жить в старой постройке, знают о том, какой потенциал таит в себе пространство под треугольной крышей. Когда-то жизнь на чердаке считалась уделом бедняков, но времена изменились – мансардные квартиры стали невероятно популярны. В одном небольшом английском городке мы нашли уникальный проект, наглядно демонстрирующий на что способны чердачные помещения.
Реконструировать дома с большим историческим прошлым непросто. Здесь нужен особый подход и серьезная профессиональная подготовка. Архитекторы из бюро A1 Lofts Extension решились на эксперимент по расширению жилой площади старого кирпичного здания, построив на его крыше дополнительный серый домик.
Теперь за вековой треугольной крышей виднеется прямоугольный силуэт загадочной пристройки, серые кирпичи которой весьма органично вписываются в городской ландшафт. Яркая зелень пышных деревьев освещает это небольшую, но довольно уютную террасу.
Если в вашем доме есть чердак, поначалу вы строите
наполеоновские планы, как будете оборудовать и преображать его, но постепенно загружаете помещение вещами, которые, как вам кажется, когда-нибудь обязательно пригодятся. Таким образом чердак постепенно превращается в свалку ненужных вещей.
Чтобы создать красивый интерьер в помещении со скошенными стенами, нужно немало потрудиться. Прежде всего необходимо ознакомиться с приемами по визуальному расширению пространства, а также хитростями оформления комнат с ограниченным доступом естественного света. Как превратить обычный чердак с треугольной крышей в интерьер, достойный обложек журнала?
До того, как стать образцовым лофтом, удел этого чердака заключался лишь в хранении горы ненужных вещей. Старые мусорные баки, строительные смеси, сломанные автозапчасти и прочие
семейные реликвии занимали все пространство чердачной комнаты. Что сделали смелые ребята A1 Lofts Extension? Они нашли удивительный способ расширить имеющееся пространство.
Как по мановению волшебной палочки, на крыше старого, кирпичного дома появился современный лофт с деревянным полом и стильным точечным освещением. В комнате есть все самое необходимое – мягкий уголок с утянутой пуговицами обивкой, две широкие кровати и настенный декор. Старомодный голубой ковер, потертые кирпичные стены и унылые потолочные балки навсегда покинули это помещение.
На этом фото отчетливо видно, как дизайнерам удалось незаметно разделить открытое пространство лофта на небольшие функциональные зоны. L-образный диван и стена за телевизором ненавязчиво отделяют спальню от гостиной. Заметьте, что почти все предметы мебели, стоящие в комнате, имеют ярко-белый цвет. Сделано это неслучайно – белая мебель освещает пространство комнаты с ограниченным количеством дневного света и низкими потолками.
Грамотная планировка позволила архитекторам найти подходящее место для небольшой ванной комнаты, в которой поместилось все, что должно быть в стандартной ванной. Узкий шкафчик, крупная плитка и стеклянная перегородка в душевой кабине зрительно расширяют пространство ванной, и ее крошечный размер не бросается в глаза.
Разумеется, спальная комната вряд ли бы поместилась в небольшом лофте. Эта комната находится этажом ниже и примечательно в ней то, что дизайнеры решили оформить ее в такой же стилистике, как и пространство лофта. Стены, потолок и двери выкрашены в ослепительно белый цвет, большую часть помещения занимает широкая двуспальная кровать, на которой отдыхают счастливые владельцы нового лофта.