Как подобрать мебель для маленькой квартиры?

Каждый, кто является обладателем небольшого жилища, пытается обставить его со вкусом. Ведь для воплощения оригинальных дизайнерских задумок важна не квадратура помещения, а фантазия.
Основополагающей частью любого интерьера можно с уверенностью назвать мебель. Она становится той отправной точкой, вокруг которой формируется стиль и характер любого пространства.
Как же подобрать мебель для маленькой квартиры? Это совсем несложно!
Вот несколько простых рекомендаций:
1. Выбирайте миниатюрные, но практичные конструкции.
2. Активно используйте углы, нишу под лестницей и коридоры.
3. Используйте модели-трансформеры.
4. Старайтесь заменять мебель внушительного размера небольшими аналогами.
5. Отдавайте предпочтение раскладным образцам, а также модулям для хранения.
Это лишь малая часть советов, следуя которым вы сможете наполнить небольшую квартиру всей необходимой мебелью, не загромождая пространство.
Далее мы продемонстрируем удачные модели, которые придутся по вкусу каждому любителю современных интерьеров.
Для скромных интерьеров отлично подойдет мебель в стиле минимализм. Это значит, что она должна быть небольшой по размеру, иметь простые геометрические формы, а также приятные оттенки светлой палитры. Названные характеристики сделают ее презентабельной и удобной для комбинирования друг с другом и эксплуатации.
В современных интерьерах совсем необязательно наполнять пространство огромным количеством стандартной мебели. Например, массивные кресла легко заменить компактными пуфами, большой стол – симпатичным журнальным столиком, а габаритные гарнитуры и серванты – шкафами купе. Такой подход позволит вам использовать каждый предмет интерьера с пользой, сэкономив при этом драгоценное пространство.
Для квартир, где имеется небольшая ниша или лестница, существует прекрасная возможность установки там мебели. Это позволит вам использовать сэкономленное пространство для прочих нужд, а также расположить много вещей в одном месте.
Поскольку данная ниша имеет индивидуальные параметры в каждом доме, то мебель для нее можно изготовить на заказ. Тогда у вас будут оригинальные модели, которые идеально впишутся в интерьер данного пространства.
Если же вы решите подбирать мебель самостоятельно, то обязательно установите там несколько комодов, навесных полочек, а также держатель для одежды. Если найдется местечко для большого зеркала, то в данной зоне можно будет оборудовать мини-гардеробную.
Вы удивитесь, узнав, как узкие диваны могут сэкономить пространство вашей квартиры. Небольшая ширина ничуть не ограничивает преимущества данного вида мягкой мебели, делая ее при этом невероятно практичной.
В маленькой комнате можно будет установить сразу несколько подобных образцов мебели, оставив место для столика и свободного прохода. Особенно полезно это для детских комнат, в которых нужно разместить нескольких детей.
Современные диваны небольшой ширины легко раскладываются и превращаются в стандартное спальное место. Надежные механизмы позволят трансформировать мебель даже детям, не отвлекая для этого родителей. Подобрав яркую расцветку и приятный на ощупь материал обивки узкого дивана, вы будете еще долго наслаждаться столь практичной покупкой.
Подбирая кухонную мебель для маленькой квартиры, постарайтесь реально оценить необходимость стола традиционной конструкции. Если у вас небольшая семья, основную часть которой составляет молодежь, то лучше выбрать популярную нынче альтернативу – барную стойку.
Этот стильный элемент мебели можно сделать продолжением кухонного гарнитура, а можно разместить отдельно, в виде островка. В любом случае, барная стойка существенно сэкономит пространство комнаты и обеспечит при этом комфортный прием пищи.
Поскольку барная стойка изготавливается на заказ, то вы сможете подобрать нужную ширину и высоту для нее, учитывая особенности всех членов вашей семьи.
Подробнее обо всех достоинствах данной конструкции вы сможете узнать из Книги идей
Барная стойка на кухне.
Для обустройства маленьких квартир стоит подбирать такую мебель, которую можно легко трансформировать. Это не только сохранит драгоценные сантиметры помещения, но и позволит максимально использовать каждый предмет.
На фото вы видите небольшой диван, который одним движением превращается в удобную кровать для полноценного отдыха. В собранном виде в нем можно хранить белье, ведь модель оснащена коробом в нижней части.
Что касается стола, то он также легко изменяет свои размеры. При необходимости этот пристенный столик превращается в мебель для застолий и приема гостей.
Существуют и другие примеры компактной мебели, которая преображается до неузнаваемости. Она активно используется в интерьерах, где присутствует недостаток свободного места.
Для детской комнаты небольших размеров дизайнеры предлагают весьма популярное решение – двухъярусные кровати. От них без ума ребятня, а взрослые любят такие конструкции благодаря функциональности и огромному разнообразию модификаций.
Двухъярусные кровати производятся из различных материалов, но чаще всего – из экологически чистого дерева. Это служит залогом здоровья детей и долговечности конструкций.
Многие модели оснащены коробом для хранения белья и возможностью переоборудования в отдельно стоящие кровати. Это позволяет видоизменять дизайн детской комнаты в зависимости от возраста и пожелания детей, которые в ней проживают.
Важным фактором при выборе подобной мебели является ее доступная цена, что очень важно для практичных родителей.
Для маленькой квартиры станут настоящей находкой многофункциональные модели мебели.
На фото можно увидеть, как небольшая перегородка в комнате выполняет функции комода. Едва заметные ящики позволяют разместить множество необходимых мелочей, при этом не занимая дополнительное место.
Сегодня встречаются самые разнообразные виды подобной мебели. Из-за неоспоримой практичности ее популярность только возрастает.
В маленькой квартире нужно хорошо продумывать необходимость каждого элемента мебели. Например, для модного интерьера в современном стиле совсем необязательно иметь огромный диван или массивный мягкий уголок. Можно вполне обойтись стильными пуфами, как показано на фото.
Модификация названной мягкой мебели может быть самой разнообразной. Вы можете выбрать форму, размер, материал обивки и цвет по своему желанию. Главное – пуфы должны соответствовать стилистике помещения и не загромождать пространство.
Существуют модели с внутренними емкостями для хранения. Они еще более практичны и удобны в использовании.
Одно из самых удачных изобретений для маленьких квартир – это откидная кровать. Она представляет собой конструкцию, когда кровать после сна размещается вертикально и таким образом занимает минимум места в комнате.
Для ее монтажа потребуется соорудить специальную нишу в стене, но сэкономленное пространство с лихвой окупит затраченные на это усилия. Также встречаются модели, которые в сложенном виде превращаются в шкаф, что упрощает их установку.
Существуют модификации подобной мебели с выступающей частью основания – тогда на месте сложенной кровати возникает удобный диван. Это идеальное решение для скромных интерьеров, ведь купив одну единицу мебели, вы получаете сразу две.
Заветная мечта настоящих хозяек – иметь достаточно места для размещения всяческой кухонной утвари. Но в интерьере маленькой квартиры не так легко найти возможность для установки мебели, которая бы решила данную проблему.
Самое время вспомнить об уникальных шкафах, созданных именно для таких потребностей. Занимая совсем немного места, подобная мебель позволит удобно расположить массу мелочей, без которых сложно обойтись на кухне.
Кроме практичного хранения, такой шкаф оставляет все предметы на виду и вам не придется тратить драгоценное время на поиски чего-либо.