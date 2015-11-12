Как подобрать мебель для маленькой квартиры?

Каждый, кто является обладателем небольшого жилища, пытается обставить его со вкусом. Ведь для воплощения оригинальных дизайнерских задумок важна не квадратура помещения, а фантазия.

Основополагающей частью любого интерьера можно с уверенностью назвать мебель. Она становится той отправной точкой, вокруг которой формируется стиль и характер любого пространства.

Как же подобрать мебель для маленькой квартиры? Это совсем несложно!

Вот несколько простых рекомендаций:

1. Выбирайте миниатюрные, но практичные конструкции.

2. Активно используйте углы, нишу под лестницей и коридоры.

3. Используйте модели-трансформеры.

4. Старайтесь заменять мебель внушительного размера небольшими аналогами.

5. Отдавайте предпочтение раскладным образцам, а также модулям для хранения.

Это лишь малая часть советов, следуя которым вы сможете наполнить небольшую квартиру всей необходимой мебелью, не загромождая пространство.

Далее мы продемонстрируем удачные модели, которые придутся по вкусу каждому любителю современных интерьеров.