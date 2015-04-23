Желтый цвет в гостиных

Желтый цвет практически всегда присутствует в наших интерьерах во всем многообразии своих оттенков, таких как слоновая кость, шампанское, ваниль и бежевый. Он может быть теплым, ярким и золотым и иметь более холодные оттенки, например бледно-желтые. Желтый цвет относится к основным цветам спектра и довольно легко комбинируется со многими другими. Чаще всего он ассоциируется с радостью и удивлением. В этой книге идей мы подобрали несколько смелых и интересных решений использования этого цвета в интерьерах гостиных. Рекомендуем вам отбросить прочь все сомнения, предубеждения, стереотипы и убедиться, что желтый цвет способен создать бодрую и теплую атмосферу в доме.