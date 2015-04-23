Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Желтый цвет в гостиных

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
Капризы, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Гостиные в эклектичном стиле
Loading admin actions …

Желтый цвет практически всегда присутствует в наших интерьерах во всем многообразии своих оттенков, таких как слоновая кость, шампанское, ваниль и бежевый. Он может быть теплым, ярким и золотым и иметь более холодные оттенки, например бледно-желтые. Желтый цвет относится к основным цветам спектра и довольно легко комбинируется со многими другими. Чаще всего он ассоциируется с радостью и удивлением. В этой книге идей мы подобрали несколько смелых и интересных решений использования этого цвета в интерьерах гостиных. Рекомендуем вам отбросить прочь все сомнения, предубеждения, стереотипы и убедиться, что желтый цвет способен создать бодрую и теплую атмосферу в доме.

Разбавьте скучный интерьер ярким предметом мебели

Современный стиль в интерьере Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Гостиная в стиле модерн
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Современный стиль в интерьере

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Если естественное освещение не дружит с вашей гостиной, а весь интерьер вы считаете слишком бледным для своего характера, то такое решение — для вас. Комбинация кремового оттенка с желтым является традиционной и часто используется в классическом интерьере, поэтому не стоит бояться экспериментировать. Также желтый прекрасно сочетается с оттенками белого, серого, красного, оранжевого, зеленого и кофейного, оттеняет синий и голубой. Купите новое яркое кресло или стул и поставьте его в центре комнаты. Таким образом в вашей гостиной появится объект, который будет ассоциироваться с хорошим настроением и служить своеобразным источником вдохновения. Будьте уверены, это кресло по достоинству оценят все ваши друзья.

​Смелое сочетание с другими цветами

Квартира в стиле поп-арт, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиная в стиле модерн
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в стиле поп-арт

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

В последнее время интерес к желтому цвету в оформлении интерьеров значительно возрос, а значит его сочетания стали более популярными. Как мы писали выше, желтый идеально комбинируется с красным, коричневым, синим и многими другими. Этот веселый цвет будет позитивно действовать на вас и ваших гостей, а также придаст вашей гостиной смелое, яркое и немного брутальное настроение. Такое сочетание предназначено для возбуждения и воодушевления. Нам кажется, что подобный продуманный интерьер стимулирует к активному образу жизни.

Желтый и белый

STRIPES Design by Ladurko Olga Гостиные в эклектичном стиле
Design by Ladurko Olga

STRIPES

Design by Ladurko Olga
Design by Ladurko Olga
Design by Ladurko Olga

В интерьере такой гостиной царит сдержанность и спокойствие. В сочетании с белым цветом чаще всего используются приглушенные оттенки желтого и лимонного. Многие дизайнеры считают такое оформление беспроигрышной комбинацией, благодаря очевидной гармонии. Вместе стем, в классическом интерьере желтый цвет смотрится весьма солидно.

Желтый и серый

дизайн интерьера, Бюро дизайна "Только счастье..." Бюро дизайна 'Только счастье...' Гостиная в стиле минимализм
Бюро дизайна <q>Только счастье… </q>

дизайн интерьера

Бюро дизайна "Только счастье..."
Бюро дизайна <q>Только счастье… </q>
Бюро дизайна "Только счастье..."

Если вы не хотите отказываться от солнечного настроения, но все же придерживаетесь мнения, что сочетание синего, красного и желтого будет воздействовать на вас утомительно – обратите внимание на нежные и более приглушенные оттенки этого цвета. Так, например, вы оригинально можете оформить однотонные серые стены. Дополните идею при помощи текстиля, положив несколько небольших подушек на диван. Пастельные оттенки не раздражают, а сочетание желтого и серого ассоциируется с природой и небом.

Желтый и бирюзовый

Гостиная-столовая Irina Yakushina Гостиные в эклектичном стиле Гостиная,Яркая гостиная,Гостиная в экостиле
Irina Yakushina

Гостиная-столовая

Irina Yakushina
Irina Yakushina
Irina Yakushina

Этот интерьер выглядит сочно, строго и при этом жизнерадостно. Как и желтый, бирюзовый цвет ассоциируется с природой, поэтому такое сочетание можно смело использовать в любом жилом пространстве. Согласитесь, что в ином случае, эта гостиная выглядела бы несколько мрачно.

On voit le soleil!

Капризы, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Гостиные в эклектичном стиле
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Капризы

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Золотистая подсветка стен выглядит необычно и в то же время привлекательно. Такое решение создает иллюзию присутствия естественного света, а также эффект пробивающихся через окна (или мебель, как в нашем случае) солнечных лучей. Светодиодная подсветка позволяет чувствовать присутствие лета вне зависимости от времени года или суток. Также это хороший способ зрительно увеличить пространство.

Колоритный интерьер дома в восточном стиле
Понравились ли Вам идеи использования желтого цвета в интерьере гостиных? Оставьте свое мнение в комментариях.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо