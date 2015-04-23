Желтый цвет в гостиных

Желтый цвет практически всегда присутствует в наших интерьерах во всем многообразии своих оттенков, таких как слоновая кость, шампанское, ваниль и бежевый. Он может быть теплым, ярким и золотым и иметь более холодные оттенки, например бледно-желтые. Желтый цвет относится к основным цветам спектра и довольно легко комбинируется со многими другими. Чаще всего он ассоциируется с радостью и удивлением. В этой книге идей мы подобрали несколько смелых и интересных решений использования этого цвета в интерьерах гостиных. Рекомендуем вам отбросить прочь все сомнения, предубеждения, стереотипы и убедиться, что желтый цвет способен создать бодрую и теплую атмосферу в доме.
Если естественное освещение не дружит с вашей гостиной, а весь интерьер вы считаете слишком бледным для своего характера, то такое решение — для вас. Комбинация кремового оттенка с желтым является традиционной и часто используется в классическом интерьере, поэтому не стоит бояться экспериментировать. Также желтый прекрасно сочетается с оттенками белого, серого, красного, оранжевого, зеленого и кофейного, оттеняет синий и голубой. Купите новое яркое кресло или стул и поставьте его в центре комнаты. Таким образом в вашей гостиной появится объект, который будет ассоциироваться с хорошим настроением и служить своеобразным источником вдохновения. Будьте уверены, это кресло по достоинству оценят все ваши друзья.
В последнее время интерес к желтому цвету в оформлении интерьеров значительно возрос, а значит его сочетания стали более популярными. Как мы писали выше, желтый идеально комбинируется с красным, коричневым, синим и многими другими. Этот веселый цвет будет позитивно действовать на вас и ваших гостей, а также придаст вашей гостиной смелое, яркое и немного брутальное настроение. Такое сочетание предназначено для возбуждения и воодушевления. Нам кажется, что подобный продуманный интерьер стимулирует к активному образу жизни.
В интерьере такой гостиной царит сдержанность и спокойствие. В сочетании с белым цветом чаще всего используются приглушенные оттенки желтого и лимонного. Многие дизайнеры считают такое оформление беспроигрышной комбинацией, благодаря очевидной гармонии. Вместе стем, в классическом интерьере желтый цвет смотрится весьма солидно.
Если вы не хотите отказываться от солнечного настроения, но все же придерживаетесь мнения, что сочетание синего, красного и желтого будет воздействовать на вас утомительно – обратите внимание на нежные и более приглушенные оттенки этого цвета. Так, например, вы оригинально можете оформить однотонные серые стены. Дополните идею при помощи текстиля, положив несколько небольших подушек на диван. Пастельные оттенки не раздражают, а сочетание желтого и серого ассоциируется с природой и небом.
Этот интерьер выглядит сочно, строго и при этом жизнерадостно. Как и желтый, бирюзовый цвет ассоциируется с природой, поэтому такое сочетание можно смело использовать в любом жилом пространстве. Согласитесь, что в ином случае, эта гостиная выглядела бы несколько мрачно.
Золотистая подсветка стен выглядит необычно и в то же время привлекательно. Такое решение создает иллюзию присутствия естественного света, а также эффект пробивающихся через окна (или мебель, как в нашем случае) солнечных лучей. Светодиодная подсветка позволяет чувствовать присутствие лета вне зависимости от времени года или суток. Также это хороший способ зрительно увеличить пространство.