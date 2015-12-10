Особенности интерьера для пожилых людей

Создавая интерьер для пожилых людей, нужно учитывать особенности их возраста и эстетические предпочтения. Не стоит гнаться за новомодными дизайнерскими решениями – лучше позаботится о наиболее практичном варианте для максимального комфорта представителей старшего поколения.

Чтобы благоустроить жилище с учетом описанной специфики, следует обратить внимание на несколько главных моментов. А именно:

1. Общая атмосфера помещения должна быть положительной и умиротворенной. Предпочтительны светлые тона отделки и текстиля, обилие натуральных материалов, мягкая мебель.

2. Рекомендуем обеспечить наличие разнообразных конструкций для хранения – сервантов, шкафов, стеллажей. У пожилых людей, как правило, есть немало вещей, которые они предпочитают бережно хранить долгое время.

3. Хорошее освещение должно стать обязательным условием комфортабельного интерьера.

4. Позаботьтесь о том, чтобы мебель была прочной и удобной, но не загромождала пространство.

5. Продумайте дополнительные методы утепления жилища, помимо центрального отопления.

6. Особое внимание уделите безопасности: исключите хрупкие предметы декора, оголенную проводку и скользкие полы.

Приняв во внимание данные советы, вы порадуете своих дедушек и бабушек первоклассным интерьером, находясь в котором они забудут о возрасте.