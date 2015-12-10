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Особенности интерьера для пожилых людей

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Квартира в классическом стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Спальня в классическом стиле
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Создавая интерьер для пожилых людей, нужно учитывать особенности их возраста и эстетические предпочтения. Не стоит гнаться за новомодными дизайнерскими решениями – лучше позаботится о наиболее практичном варианте для максимального комфорта представителей старшего поколения.

Чтобы благоустроить жилище с учетом описанной специфики, следует обратить внимание на несколько главных моментов. А именно:

1. Общая атмосфера помещения должна быть положительной и умиротворенной. Предпочтительны светлые тона отделки и текстиля, обилие натуральных материалов, мягкая мебель.

2. Рекомендуем обеспечить наличие разнообразных конструкций для хранения – сервантов, шкафов, стеллажей. У пожилых людей, как правило, есть немало вещей, которые они предпочитают бережно хранить долгое время.

3. Хорошее освещение должно стать обязательным условием комфортабельного интерьера.

4. Позаботьтесь о том, чтобы мебель была прочной и удобной, но не загромождала пространство. 

5. Продумайте дополнительные методы утепления жилища, помимо центрального отопления. 

6. Особое внимание уделите безопасности: исключите хрупкие предметы декора, оголенную проводку и скользкие полы. 

Приняв во внимание данные советы, вы порадуете своих дедушек и бабушек первоклассным интерьером, находясь в котором они забудут о возрасте. 

Уютная гостиная

Дворянский особняк, Sian Kitchener homify Sian Kitchener homify Гостиная в классическом стиле
Sian Kitchener homify

Дворянский особняк

Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify

Продумывая интерьер  гостиной комнаты, в которой было бы приятно находиться людям старшего возраста, главное место отведите уюту. Ведь именно здесь будут проходить долгожданные встречи с родственниками и другими гостями.

Рекомендуем оформить данную комнату в традиционной манере. Это значит, что отделка стен и потолка должна быть светлой, а вот для пола лучше подобрать прочное покрытие из натурального дерева. Непременно постелите в центре красивый ковер, ведь их так любят люди старшего поколения.

Обязательно наличие мягкой мебели и небольшого журнального столика, на котором можно расположить множество мелочей. Украсьте интерьер презентабельными гардинами благородного оттенка и массивной люстрой, чтобы комната всегда была наполнена светом. 

Серванты и книжные полки

Квартира для ценителей петербургского стиля, Студия братьев Жилиных Студия братьев Жилиных Гостиная в классическом стиле
Студия братьев Жилиных

Квартира для ценителей петербургского стиля

Студия братьев Жилиных
Студия братьев Жилиных
Студия братьев Жилиных

Ни для кого не секрет, что пожилые люди отличаются особой тягой к накопительству и складированию всевозможных вещей. Это чаще всего связывают с ностальгией по ушедшему времени и необходимостью вспоминать все хорошее, что было пережито.

Вспомните, сколько у ваших бабушек и дедушек альбомов с фотокарточками, книг, разнообразной посуды, статуэток и прочих сокровищ? Безусловно, нужно позаботится, чтобы все они хранились в специально отведенных для этого местах.

Рекомендуем найти место в квартире для традиционных сервантов и книжных шкафов. Это позволит упорядочить названные предметы, а также станет дополнительным украшением интерьера. 

Подбираем мебель правильно

Таунхаус в классическом стиле, Настасья Евглевская Настасья Евглевская Гостиная в классическом стиле Дерево Бежевый
Настасья Евглевская

Таунхаус в классическом стиле

Настасья Евглевская
Настасья Евглевская
Настасья Евглевская

Важную роль в интерьере для пожилых людей отведено мебели, которая их окружает. Учитывая особенности возраста, она должна быть мягкой и обладать максимально комфортными свойствами.

В идеальном случае, диваны и кровати могут быть оснащены специальными каркасами и ортопедическими матрасами, которые поддерживают анатомически правильное положение тела. Взрослые родственники оценят по достоинству массажные кресла, которые снизят нагрузку на суставы и расслабят их мышцы.

Что касается дизайна, то он должен соответствовать общей стилистике комнаты. Единственное – постарайтесь избегать мебели с острыми углами и хрупкими деталями. Выбирайте модели с винтажным уклоном, который так нравится пожилым людям. 

Кухня для пожилых людей

cobertura elegante e colorida, Michele Moncks Arquitetura Michele Moncks Arquitetura Кухня в классическом стиле
Michele Moncks Arquitetura

Michele Moncks Arquitetura
Michele Moncks Arquitetura
Michele Moncks Arquitetura

Кухня – это место, где бабушки любят проводить много времени. Наконец-то у них появилась возможность радовать семейство всевозможными вкусностями и кулинарными изысками.

Именно поэтому интерьер кухни для пожилых людей должен в полной мере соответствовать их возрасту. Уровень рабочей поверхности, стола и шкафчиков подбирается так, чтобы не  возникало необходимости куда-то дотягиваться. 

Вместе с тем, с целью облегчения ежедневного труда на кухне, постарайтесь наполнить ее самой современной техникой и объяснить людям постарше все нюансы ее использования. 

Еще больше полезных рекомендаций по обустройству названной комнаты читайте в Книге идей  Интерьер кухни для пожилых людей.

Классическая спальня

Квартира в классическом стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Спальня в классическом стиле
COUTURE INTERIORS

Квартира в классическом стиле

COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS

Спальня в классическом стиле – это, пожалуй, самый удачный вариант для пожилых людей. Она очарует их своими плавными линиями, приглушенными оттенками и спокойной атмосферой.

С возрастом многим людям тяжелее уснуть, а когда это удается, то сон бывает особенно чутким и они просыпаются от малейшего шума. Поэтому стоит хорошо звукоизолировать комнату, установив надежные оконные конструкции и плотную дверь. 

Помимо резких звуков, ваших родственников может разбудить яркий утренний свет. Чтобы не допустить этого, позаботьтесь о светозащитных устройствах, таких как плотные гардины или жалюзи. 

Для создания привлекательного интерьера выбирайте красивые обои спокойной гаммы, а стены можно украсить картинами или фотографиями членов семьи. 

Комфортная ванная комната

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas Ванная комната в рустикальном стиле
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

Особенности интерьера ванной комнаты для людей старшего поколения заключаются в его лаконичности и безопасности. Старайтесь подбирать нейтральную гамму отделочных материалов, исключить всевозможные ступеньки и скользкие поверхности. Если для отделки пола вы предпочитаете керамическую плитку, то лучше остановится на образце с шероховатой, а не глянцевой, поверхностью, либо же положить сверху коврик.

Для того, чтобы пожилому человеку было удобно принимать ванную, она должна быть невысокой и соответствовать по размерам его телосложению. Зеркало и шкафчики также следует навешивать с учетом параметров жителей квартиры. 

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Освещение – это важно

Projeto Residencial, Dani Santos Arquitetura Dani Santos Arquitetura Спальня в классическом стиле
Dani Santos Arquitetura

Dani Santos Arquitetura
Dani Santos Arquitetura
Dani Santos Arquitetura

Современные дизайнеры уделяют огромное значение организации освещения в помещениях. Особенно это касается тех квартир, где проживают зрелые люди.

Всем известно, что с возрастом зрение стремительно ухудшается и, чтобы чувствовать себя комфортно, пожилые люди нуждаются в ярком свете.

Массивной люстры в центре комнаты будет недостаточно, поэтому смело покупайте прикроватные лампы и устанавливайте настенные бра. Как правило, люди постарше любят почитать перед сном любимую книгу или газету, так что данная рекомендация вполне обоснована.

На кухне лучше установить многоуровневую подсветку, когда отдельно можно включить свет по периметру комнаты либо в центре, а по необходимости – над рабочей зоной.

Утепляем балкон

Дизайн балкона в современном стиле в ЖК "Новый город" Студия интерьерного дизайна happy.design Балкон и терраса в стиле модерн
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн балкона в современном стиле в ЖК Новый город

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Для взрослых людей, которые проживают в квартирах, балкон является излюбленным местом для отдыха. Там они могут, не выходя на улицу, дышать свежим отдыхом и наслаждаться приятными солнечными лучами. 

Балкон для пожилых людей должен быть утеплен с внешней стороны и оборудован качественными оконными конструкциями. Это обеспечит комфорт во время пребывания на нем в любое время года.

Также стоит позаботиться о теплом напольном покрытии, удобных мягких креслах и хорошем освещении. Не забудьте о миниатюрном журнальном столике для разных мелочей. А стены можно украсить творчеством любимых внуков или их фотографиями. 

Автономное тепло

Proyectos de Diseno, OMR ARQUITECTURA & DISEÑO DE INTERIORES OMR ARQUITECTURA & DISEÑO DE INTERIORES Гостиная в классическом стиле
OMR ARQUITECTURA &amp; DISEÑO DE INTERIORES

OMR ARQUITECTURA & DISEÑO DE INTERIORES
OMR ARQUITECTURA &amp; DISEÑO DE INTERIORES
OMR ARQUITECTURA & DISEÑO DE INTERIORES

Теплый дом – обязательное условие для крепкого здоровья и долголетия пожилых людей. Климат в нашей стране диктует необходимость дополнительного обогрева помещения как минимум на протяжении полугода.

Надеятся на высокое качество центрального отопления не следует, ведь даже если его включают вовремя – мощности бывает не достаточно.

Советуем самостоятельно утеплить внешние стены квартиры, а также установить популярную нынче систему теплый пол. Обилие ковров на полу также поможет держать ноги в тепле. 

Если у вас есть возможность – непременно порадуйте пожилых людей современным камином. Он не только согреет их длинными зимними вечерами, но и наполнит интерьер уютом. Сегодня есть возможность установки не только классического варианта, но и электрического камина, который прост в уходе и весьма экономичен. 

Живые цветы в интерьере

Decora Lider BH 2014, Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo Озеленение
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

Не забывайте о живых растениях в горшках, которые освежат интерьер для пожилых людей и станут объектом их заботы. Кроме эстетической составляющей, комнатные цветы очистят воздух и наполнят его кислородом.

Сборные деревянные дома
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