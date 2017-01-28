10 идей создания шика в интерьере без особых затрат

Отделка дома – это творческий и веселый процесс. Но не всегда есть возможность выполнить задумки дизайнера из-за бюджета. Но мы покажем вам 10 примеров того, как можно создать роскошь в интерьере при наличии небольшого бюджета.
Цветовая палитра имеет фундаментальное значение. В этом случае мы находим идеальный баланс между белым, бежевым и серым цветами, которые создают очень шикарный вид.
Это помещение очень удобно, благодаря большому пространству для хранения. Шкаф является геометрическим и эстетически очень приятным и в дополнение функциональным. Очень красивый и классический бело-синий контраст.
Здесь доминирующим элементом, несомненно, является зеленый цвет. Растения являются хорошим выбором, чтобы сделать пространство приветливым и роскошным.
Этот интерьер очень изысканный. Это довольно простое пространство с сочетанием таких цветов, как нежный серый, черный и коричневый. Использование бархата в интерьере несомненно придает изыск.
Эта кухня может показаться дорогой, но на самом деле здесь понадобился скудный бюджет. Дерево и плитка выглядят достаточно модно. Результат впечатляет.
Эти яркие цвета заряжают энергией и бодростью. Они особенно хорошо подходят для использования на открытом воздухе.
Стиль кантри всегда будет актуальным, его легко воссоздать без особых затрат. Для этого даже могут подойти предметы, которые хранятся на чердаке.
Этот вход впечатляет и это недорого! Рисунок пола может быть воспроизведен различными способами, с помощью соответствующих красителей или клеевых материалов. Зеркало и абажур всегда можно найти.