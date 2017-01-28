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10 идей создания шика в интерьере без особых затрат

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Design, PLOTCREATIVE Interior Design Ltd PLOTCREATIVE Interior Design Ltd Конференц-центры в стиле модерн
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Отделка дома – это творческий и веселый процесс. Но не всегда есть возможность выполнить задумки дизайнера из-за бюджета. Но мы покажем вам 10 примеров того, как можно создать роскошь в интерьере при наличии небольшого бюджета.

1. Идеально сбалансированная столовая

homify Столовая комната в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Цветовая палитра имеет фундаментальное значение. В этом случае мы находим идеальный баланс между белым, бежевым и серым цветами, которые создают очень шикарный вид.

2. Одновременно простая и шикарная кровать

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Это помещение очень удобно, благодаря большому пространству для хранения. Шкаф является геометрическим и эстетически очень приятным и в дополнение функциональным. Очень красивый и классический бело-синий контраст.

3. Немного экстравагантности

Design, PLOTCREATIVE Interior Design Ltd PLOTCREATIVE Interior Design Ltd Конференц-центры в стиле модерн Коммерческие помещения
PLOTCREATIVE Interior Design Ltd

PLOTCREATIVE Interior Design Ltd
PLOTCREATIVE Interior Design Ltd
PLOTCREATIVE Interior Design Ltd

В этом случае дизайнеры выбрали для покрытия части стен деревянные панели, было установлено освещение, которое дополнительно усиливает эффект от стен. Такое сочетание материалов и освещение, ломаная линия дают движение комнате.

4. Тропический рай

Happy Valley Residential Apartment., Oui3 International Limited Oui3 International Limited Дома в колониальном стиле
Oui3 International Limited

Oui3 International Limited
Oui3 International Limited
Oui3 International Limited

Здесь доминирующим элементом, несомненно, является зеленый цвет. Растения являются хорошим выбором, чтобы сделать пространство приветливым и роскошным.

5. Простой и функциональный

Ocean One | Lei Yue Mun | Hong Kong , Nelson W Design Nelson W Design Столовая комната в классическом стиле
Nelson W Design

Nelson W Design
Nelson W Design
Nelson W Design

Этот интерьер очень изысканный. Это довольно простое пространство с сочетанием таких цветов, как нежный серый, черный и коричневый. Использование бархата в интерьере несомненно придает изыск.

6. Удивительная кухня

homify Кухня в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Эта кухня может показаться дорогой, но на самом деле здесь понадобился скудный бюджет. Дерево и плитка выглядят достаточно модно. Результат впечатляет.

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7. Цвет и энергия

homify Балкон и терраса в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Эти яркие цвета заряжают энергией и бодростью. Они особенно хорошо подходят для использования на открытом воздухе.

8. Классическое кантри

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Стиль кантри всегда будет актуальным, его легко воссоздать без особых затрат. Для этого даже могут подойти предметы, которые хранятся на чердаке.

9. Прихожая

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Фотограф Анна Киселева

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик)

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

Этот вход впечатляет и это недорого! Рисунок пола может быть воспроизведен различными способами, с помощью соответствующих красителей или клеевых материалов. Зеркало и абажур всегда можно найти.

10. Атмосфера современности и изысканности

homify Гостиная в стиле минимализм Белый
homify

homify
homify
homify

Этот интерьер очень стильный. Если вы посмотрите внимательно, обстановка очень простая. Вы можете взять вдохновение из этого пространства и использования красивых картин.

12 идей для кухни, которые стоит взять на вооружение

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