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До и После: Сенсационное изменение старомодной квартиры

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Гостиная в стиле модерн
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Любой интерьер рано или поздно устаревает. Если оформление собственной квартиры начало напоминать вам музей интерьеров из прошлого десятилетия, это верный знак того, что пора начинать переделку. 

Хотим мы того или нет, но интерьер оказывает непосредственное влияние на настроение и уровень комфорта. Если вам надоела выбранная цветовая гамма,  перестала устраивать мебель и нет больше сил каждый день смотреть на выцветший ковер, от которого к тому же начал исходить затхлый запах, пришло время ремонта. 

В качестве источника вдохновения мы предлагаем взглянуть на незаурядную переделку одной невзрачной городской квартиры. Произошедшие с ней метаморфозы приятно удивят даже человека, искушенного в вопросах дизайна.

До: Узнаете плитку?

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Кухня в стиле модерн
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Когда-то плитка с рисунком на кухне считалась модным и дорогим решением, и хозяева квартиры несомненно гордились ее наличием, а потом… просто перестали ее замечать, до тех пор, пока интерьер помещения не устарел окончательно. Форма и цвет кухонной мебели наряду с повторяющимся узором на линолеуме давно потеряли актуальность. Дизайн комнаты буквально кричит о необходимости срочной замены.

После: Минималистичный белый цвет

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Кухня в стиле модерн
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Чтобы повысить комфорт от пребывания на кухне, было решено расширить ее пространство за счет прилегающей кладовки. После этого помещение оснастили новой, современной мебелью. Поскольку хозяева не располагали большим бюджетом для редизайна, в качестве основного стиля архитекторами был выбран минимализм.

За счет обилия белого, кухня выглядит шире и просторнее. Теперь это приятное и практичное пространство для готовки еды и встречи гостей.

До: Уродливый камин

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Столовая комната в стиле модерн
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Кто не мечтает о камине? Все больше и больше людей, живущих в типовых городских многоэтажках, задумываются о его приобретении. Что может сравниться с вечерними посиделками у огня под шум потрескивающих угольков? Жителям этой квартиры очень повезло. Главный проводник тепла и уюта уже присутствует в их доме. Осталось только осовременить комнату, чей интерьер устарел не меньше кухни.

После: Полная гармония

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Гостиная в стиле модерн
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Придерживаясь принятой концепции, архитекторы изменили форму каминного портала на строгий прямоугольник, что гораздо больше соответствует стилю минимализм. Вокруг камина был создан уютный уголок отдыха, а старомодное напольное покрытие из плитки заменили на пол из светлого дерева. 

Подробнее о видах каминов и сложностях, сопряженных с их установкой в квартирах, вы можете прочесть в статье Камины на любой вкус | Виды каминов

До: Устаревшие элементы барокко

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Спальня в стиле модерн
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Когда-то изголовье кровати в стиле барокко было центральным композиционным элементом спальни. Несомненно несколько десятков лет назад это делало интерьер комнаты изысканным, необычным, экстравагантным. Но даже элементы декора в классическом стиле имеют обыкновение выходить из моды. Именно такая участь постигла кровать, которую вы видите на снимке. Как выглядит новое ложе хозяев?

После: Кожаное изголовье

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Спальня в стиле модерн
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

В поиске новой кровати дизайнеры не далеко ушли от барочной эстетики. Их выбор пал на двуспальную кровать с изголовьем в модной каретной стяжке, кожаная поверхность которой прекрасно гармонирует с темно-коричневой деревянной тумбочкой.

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До: Уборная из 80-х

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Ванная комната в стиле модерн
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Не сомневаемся, что среди наших читателей найдется немало тех, кто помнит знаменитую красную шоколадную плитку, которая в 80-х – начале 90-х была одним из самым популярных материалов облицовки стен в ванных комнатах. А разноцветная занавеска, которую использовали в качестве душевой перегородки? Это же просто классика!

После: Да будет свет!

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Ванная комната в стиле модерн
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Новая ванная просто радует глаз! Как и на кухне, авторы проекта отказались от ярких цветов, чтобы пространство комнаты выглядело шире и жители квартиры не чувствовали себя стесненно. Особое внимание здесь стоит обратить на зеркало, ширина которого занимает практически всю стену. Сделано это так же с расчетом на зрительное увеличение размера ванной. Стильный и практичный ход! 

Хотите стать свидетелем удивительных метаморфоз? Тогда читайте эти статьи:

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