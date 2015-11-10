До и После: Сенсационное изменение старомодной квартиры

Любой интерьер рано или поздно устаревает. Если оформление собственной квартиры начало напоминать вам музей интерьеров из прошлого десятилетия, это верный знак того, что пора начинать переделку.
Хотим мы того или нет, но интерьер оказывает непосредственное влияние на настроение и уровень комфорта. Если вам надоела выбранная цветовая гамма, перестала устраивать мебель и нет больше сил каждый день смотреть на выцветший ковер, от которого к тому же начал исходить затхлый запах, пришло время ремонта.
В качестве источника вдохновения мы предлагаем взглянуть на незаурядную переделку одной невзрачной городской квартиры. Произошедшие с ней метаморфозы приятно удивят даже человека, искушенного в вопросах дизайна.
Когда-то плитка с рисунком на кухне считалась модным и дорогим решением, и хозяева квартиры несомненно гордились ее наличием, а потом… просто перестали ее замечать, до тех пор, пока интерьер помещения не устарел окончательно. Форма и цвет кухонной мебели наряду с повторяющимся узором на линолеуме давно потеряли актуальность. Дизайн комнаты буквально
кричит о необходимости срочной замены.
Чтобы повысить комфорт от пребывания на кухне, было решено расширить ее пространство за счет прилегающей кладовки. После этого помещение оснастили новой, современной мебелью. Поскольку хозяева не располагали большим бюджетом для редизайна, в качестве основного стиля архитекторами был выбран минимализм.
За счет обилия белого, кухня выглядит шире и просторнее. Теперь это приятное и практичное пространство для готовки еды и встречи гостей.
Кто не мечтает о камине? Все больше и больше людей, живущих в типовых городских многоэтажках, задумываются о его приобретении. Что может сравниться с вечерними посиделками у огня под шум потрескивающих угольков? Жителям этой квартиры очень повезло. Главный проводник тепла и уюта уже присутствует в их доме. Осталось только осовременить комнату, чей интерьер устарел не меньше кухни.
Придерживаясь принятой концепции, архитекторы изменили форму каминного портала на строгий прямоугольник, что гораздо больше соответствует стилю минимализм. Вокруг камина был создан уютный уголок отдыха, а старомодное напольное покрытие из плитки заменили на пол из светлого дерева.
Подробнее о видах каминов и сложностях, сопряженных с их установкой в квартирах, вы можете прочесть в статье Камины на любой вкус | Виды каминов
Когда-то изголовье кровати в стиле барокко было центральным композиционным элементом спальни. Несомненно несколько десятков лет назад это делало интерьер комнаты изысканным, необычным, экстравагантным. Но даже элементы декора в классическом стиле имеют обыкновение выходить из моды. Именно такая участь постигла кровать, которую вы видите на снимке. Как выглядит новое ложе хозяев?
В поиске новой кровати дизайнеры не далеко ушли от барочной эстетики. Их выбор пал на двуспальную кровать с изголовьем в модной каретной стяжке, кожаная поверхность которой прекрасно гармонирует с темно-коричневой деревянной тумбочкой.
Не сомневаемся, что среди наших читателей найдется немало тех, кто помнит знаменитую красную
шоколадную плитку, которая в 80-х – начале 90-х была одним из самым популярных материалов облицовки стен в ванных комнатах. А разноцветная занавеска, которую использовали в качестве душевой перегородки? Это же просто классика!
Новая ванная просто радует глаз! Как и на кухне, авторы проекта отказались от ярких цветов, чтобы пространство комнаты выглядело шире и жители квартиры не чувствовали себя стесненно. Особое внимание здесь стоит обратить на зеркало, ширина которого занимает практически всю стену. Сделано это так же с расчетом на зрительное увеличение размера ванной. Стильный и практичный ход!
Хотите стать свидетелем удивительных метаморфоз? Тогда читайте эти статьи:
- До и После: Из руин в очень модное гнездышко