До и После: Сенсационное изменение старомодной квартиры

Любой интерьер рано или поздно устаревает. Если оформление собственной квартиры начало напоминать вам музей интерьеров из прошлого десятилетия, это верный знак того, что пора начинать переделку.

Хотим мы того или нет, но интерьер оказывает непосредственное влияние на настроение и уровень комфорта. Если вам надоела выбранная цветовая гамма, перестала устраивать мебель и нет больше сил каждый день смотреть на выцветший ковер, от которого к тому же начал исходить затхлый запах, пришло время ремонта.

В качестве источника вдохновения мы предлагаем взглянуть на незаурядную переделку одной невзрачной городской квартиры. Произошедшие с ней метаморфозы приятно удивят даже человека, искушенного в вопросах дизайна.