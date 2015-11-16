Как украсить белую ванную комнату

На фоне белого цвета как нельзя лучше проявляется яркая индивидуальность пространства – текстура отделки, каждая линия лаконичного декора, чистая простота форм. Стилевое решение пространства в белом цвете проявляется наиболее четко, нет других акцентов, привлекающих к себе внимание, работают только геометрия элементов пространства и фактура материалов, из которых они выполнены.

Так, например, изысканно грубоватый белый интерьер ванной в стиле лофт воодушевляет и дарит ощущение раскрепощенной умиротворенности. Эффектность белому цвету интерьера в таком стилевом решении придают фактурные материалы отделки, свойственные лофтам: бетон стен, необработанная кирпичная кладка. Контраст белых глянцевых и белых фактурных поверхностей придает еще больше утонченности и яркости интерьеру ванной комнаты.