Как украсить белую ванную комнату

Задачи, которые стоят перед интерьером ванной комнаты, определяются в первую очередь функцией этого помещения – очищения и расслабление. Именно этому настроению всегда наиболее соответствуют светлые тона. Интерьер ванной комнаты в белом цвете смотрится кристально чистым и сдержанно элегантным, но и такой вариант оформления только выигрывает от продуманно расставленных акцентов декора.
Для декорирования белого интерьера легко использовать точечно любой яркий оттенок – коврик сочно зеленого цвета, шторы насыщенно-синих оттенков, алый светильник, солнечно-желтая ваза. Любой цветовой акцент применим и хорошо сочетается с белым фоном интерьера. Конечно, если вы хотите сохранить приоритет кристальной белизны в интерьере, такие цветовые мазки нужно использовать точечно, с целью придания комнате живости, позитивности, активности.
На фоне белого цвета как нельзя лучше проявляется яркая индивидуальность пространства – текстура отделки, каждая линия лаконичного декора, чистая простота форм. Стилевое решение пространства в белом цвете проявляется наиболее четко, нет других акцентов, привлекающих к себе внимание, работают только геометрия элементов пространства и фактура материалов, из которых они выполнены.
Так, например, изысканно грубоватый белый интерьер ванной в стиле лофт воодушевляет и дарит ощущение раскрепощенной умиротворенности. Эффектность белому цвету интерьера в таком стилевом решении придают фактурные материалы отделки, свойственные лофтам: бетон стен, необработанная кирпичная кладка. Контраст белых глянцевых и белых фактурных поверхностей придает еще больше утонченности и яркости интерьеру ванной комнаты.
Белый цвет интерьера ванной комнаты задает достаточно строгий тон, достойным украшением которого станут вещи графичные и абстрактные. Четкие линии рисунка в отделке полка и стены создают в белом интерьере динамичную картину в стиле кубизма, превращая ванную комнату в изысканный арт-объект, создавая в простом белом помещении не смотря на всю сдержанность форм, атмосферу изысканную и несколько богемную.
Сочетание белого цвета с золотом – классическое, эта традиция берет начало еще в античной культуре, продолжая активно использоваться в европейском искусстве различных эпох. Поэтому декорирование белой ванной комнаты деталями золотого цвета можно назвать беспроигрышным и однозначным вариантом. Как две противоположности, чистая хрупкость белого цвета и мягкая тяжесть золота идеально дополняют друга, подчеркивая достоинства каждого. Золотой декор интерьера – обычно тяжеловесен, в сочетании с другими цветами он придает помещению торжественную парадность и даже вычурность, но только не с белым цветом, который даже активному золотому декору придает безукоризненную легкость и свежесть.
Оформляя белое пространство ванной комнаты смело можно использовать дорогие, изысканные материалы для отделки. Такой светлые декор не только не будет перегружать пространство ванной комнаты, но выполнит роль идеального варианта, позволяющего придать сложность простому белому цвету. Белый мрамор с тонким переплетением черных прожилок или с плавными переливами жемчужных оттенков, натуральный камень белого цвета – создадут интерьер ванной в стиле минимализма, без особых усилий придавая свойственную этой философии лаконичную элегантность, проявляя всю внутреннюю красоту материалов.
Главным элементом в интерьере ванной комнате является само собой ванна, и форма этого элемента может быть отдельным декоративным элементом на фоне белого интерьера. Изысканная чаша ванны, подобная застывшему лепестку загадочного цветка – самостоятельный и достаточный декор воздушно-легкого белого пространства. Для декора белой ванной комнаты можно подобрать только оригинальную по форме ванну и этого будет более чем достаточно для сдержанного, но в то же время яркого и впечатляющего интерьера.
Яркая зелень, натуральность и динамичность живых растений украсит сдержанный интерьер белой ванной комнаты, выделяясь на светлом фоне, дополняя атмосферу ванной комнаты ощущением свежести и природной чистоты. В зависимости от размеров ванной комнаты это могут и маленькие горшочки с зелеными листами побегов, и экзотический замиокулькас с маслянистой глянцевой поверхность листа, и всем известное
денежное дерево – крассула овальная, и тропические лианы. Конечно, выбирать для ванной комнаты лучше всего растения неприхотливые, которые смогут ограничиваться скромной подсветкой, без прямых солнечных лучей солнца. Но даже самый небольшой оазис в белой ванной комнате станет ярким и жизнерадостным элементом декора.
Идеально белый, простой и элегантный интерьер ванной комнаты украсит и придаст невероятный простор свежести широкое панорамное окно, открывающее вид на зеленые пейзажи или крыши городских домов. Такое соединение легкости белого интерьера безграничности просторов создают действительно особую атмосферу умиротворенного парящего полета над дейсвительностью.
Классические детали интерьера изысканно украсят белое пространство ванной комнаты: резное дерево, маленькие симметричные шкафчики, застекленные витрины шкафов, хрустальные светильники и много зеркал. Такие элементы классического декора, исполненные в белом цвете – не только элемент стиля, но и чувство сдержанной роскоши, надежной и респектабельной, спокойной и взвешенной, без лишних слов раскрывающая вашу индивидуальность.
Ничто не смотрится, конечно, так контрастно, и так благородно, как черные детали на белом фоне. Графичные тонкие детали черного цвета придают белому интерьеру композиционную целостность, собирают пространство, не утяжеляя общей атмосферы чистоты и свежести. Черный цвет – глубокий и насыщенный, в виде отдельных деталей на белом фоне придает линиям строгую четкость, подчеркивая каждый изгиб.