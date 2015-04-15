Цвета в интерьере спальни

Ни для кого не секрет, что цвет влияет на настроение, поэтому к подбору цветов в интерьере следует подходить с особым вниманием. Спальня – это то место, в котором мы отдыхаем и расслабляемся, но это не значит, что она обязательно должна быть оформлена в спокойных тонах. Кому-то для здорового и полноценного сна необходимы приглушенные цвета, а для кого-то залогом бодрости и хорошего настроения являются яркие и сочные оттенки.
Золотой цвет всегда ассоциировался с роскошью и богатством, однако использовать этот цвет в интерьере следует с особой осторожностью. Чтобы ваш дом не превратился в помпезный дворец, дизайнеры советуют обратить внимание на многочисленные оттенки золотого – соломенный, льняной, песочный и латунный. Они хорошо сочетаются с белым, кремовым и светло-коричневыми цветами и одинаково выигрышно смотрятся как в небольших, так и в просторных помещениях.
Школа Ремонта.
Создать гармоничное сочетание ярких цветов в спальне – задача не из простых. Однако безупречный дизайнерский вкус и природное чувство цвета способны творить чудеса, и спальная комната в восточном стиле, созданная специалистами студии Tony House Interior Design, является наилучшим тому подтверждением.
Если покой и отдых ассоциируются у вас со свежестью морского бриза, выбирайте бирюзовый в качестве главного цвета спальной комнаты, и вы не прогадаете. Аура спальни должна быть расслабляющей и отдаляющей от повседневных проблем и мелких неурядиц. Во многих культурах бирюза считается цветом истины и веры, сострадания и исцеления, именно поэтому бирюзовый цвет так часто встречается в амулетах.
Рискнем предположить, что большинство из нас все же предпочтут видеть свою спальню в традиционной цветовой гамме. Темно-коричневый цвет, дополненный оттенками бежевого и кремового, идеально подходит для тех, кто любит изысканный стиль и
статусный интерьер. Коричневый цвет защищает и успокаивает, он дарит ощущение устойчивости и стабильности.
К черному цвету в спальне невозможно относиться равнодушно. Кому-то черные апартаменты видятся чересчур мрачными, а кого-то завораживает таинственность и неприступность этого цвета. Черный ассоциируется с мощной энергетикой и уверенностью в себе, а в сочетании с красным свидетельствует о физической силе и смелом характере хозяина интерьера.
Белый цвет считается фоновым цветом. В одиночку он кажется скучным и непривлекательным, поэтому при оформлении интерьера в чистом виде используется редко. Белый цвет всегда ассоциируется с чистотой, свежестью и новым начинанием. Он дает массу возможностей не только для декоративного оформления спальной комнаты, но и для изменения пространства, зрительно раздвигая его границы и увеличивая объем.