Цвета в интерьере спальни

Ни для кого не секрет, что цвет влияет на настроение, поэтому к подбору цветов в интерьере следует подходить с особым вниманием. Спальня – это то место, в котором мы отдыхаем и расслабляемся, но это не значит, что она обязательно должна быть оформлена в спокойных тонах. Кому-то для здорового и полноценного сна необходимы приглушенные цвета, а для кого-то залогом бодрости и хорошего настроения являются яркие и сочные оттенки.