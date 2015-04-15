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Цвета в интерьере спальни

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Деревянный дом для отдыха., Tutto design Tutto design Спальня в классическом стиле
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Ни для кого не секрет, что цвет влияет на настроение, поэтому к подбору цветов в интерьере следует подходить с особым вниманием. Спальня – это то место, в котором мы отдыхаем и расслабляемся, но это не значит, что она обязательно должна быть оформлена в спокойных тонах. Кому-то для здорового и полноценного сна необходимы приглушенные цвета, а для кого-то залогом бодрости и хорошего настроения являются яркие и сочные оттенки.

Золотой цвет в спальне

Деревянный дом для отдыха., Tutto design Tutto design Спальня в классическом стиле
Tutto design

Деревянный дом для отдыха.

Tutto design
Tutto design
Tutto design

Золотой цвет всегда ассоциировался с роскошью и богатством, однако использовать этот цвет в интерьере следует с особой осторожностью. Чтобы ваш дом не превратился в помпезный дворец, дизайнеры советуют обратить внимание на многочисленные оттенки золотого – соломенный, льняной, песочный и латунный. Они хорошо сочетаются с белым, кремовым и светло-коричневыми цветами и одинаково выигрышно смотрятся как в небольших, так и в просторных помещениях.

Яркие цвета в спальне

Кинотеатр-будуар. Tony House. Проект для передачи "Школа Ремонта". Tony House Interior Design & Decoration Спальня в эклектичном стиле
Tony House Interior Design &amp; Decoration

Кинотеатр-будуар. Tony House. Проект для передачи Школа Ремонта.

Tony House Interior Design & Decoration
Tony House Interior Design &amp; Decoration
Tony House Interior Design & Decoration

Создать гармоничное сочетание ярких цветов в спальне – задача не из простых. Однако безупречный дизайнерский вкус и природное чувство цвета способны творить чудеса,  и спальная комната в восточном стиле, созданная специалистами студии Tony House Interior Design, является наилучшим тому подтверждением.

Свежесть бирюзового цвета

Современный стиль в интерьере Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Спальня в стиле модерн
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Современный стиль в интерьере

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Если покой и отдых ассоциируются у вас со свежестью морского бриза, выбирайте бирюзовый в качестве главного цвета спальной комнаты, и вы не прогадаете. Аура спальни должна быть расслабляющей и отдаляющей от повседневных проблем и мелких неурядиц. Во многих культурах бирюза считается цветом истины и веры, сострадания и исцеления, именно поэтому бирюзовый цвет так часто встречается в амулетах.

Шоколадная спальня

Спальная комната, 3d artist, 3d visualizer 3d artist, 3d visualizer Спальня в классическом стиле
3d artist, 3d visualizer

Спальная комната

3d artist, 3d visualizer
3d artist, 3d visualizer
3d artist, 3d visualizer

Рискнем предположить, что большинство из нас все же предпочтут видеть свою спальню в традиционной цветовой гамме. Темно-коричневый цвет, дополненный оттенками бежевого и кремового, идеально подходит для тех, кто любит изысканный стиль и статусный интерьер. Коричневый цвет защищает и успокаивает, он дарит ощущение устойчивости и стабильности.

Черный цвет – за или против

По мотивам Ар Деко, Архитектурная студия Сенчугова Алексндра Архитектурная студия Сенчугова Алексндра Спальня в стиле модерн
Архитектурная студия Сенчугова Алексндра

По мотивам Ар Деко

Архитектурная студия Сенчугова Алексндра
Архитектурная студия Сенчугова Алексндра
Архитектурная студия Сенчугова Алексндра

К черному цвету в спальне невозможно относиться равнодушно. Кому-то черные апартаменты видятся чересчур мрачными, а кого-то завораживает таинственность и неприступность этого цвета. Черный ассоциируется с мощной энергетикой и уверенностью в себе, а в сочетании с красным свидетельствует о физической силе и смелом характере хозяина интерьера.

Белая спальная комната

Переработка квартиры 1962 года, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Спальня в стиле минимализм
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Переработка квартиры 1962 года

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Белый цвет считается фоновым цветом. В одиночку он кажется скучным и непривлекательным, поэтому при оформлении интерьера в чистом виде используется редко. Белый цвет всегда ассоциируется с чистотой, свежестью и новым начинанием. Он дает массу возможностей не только для декоративного оформления спальной комнаты, но и для изменения пространства, зрительно раздвигая его границы и увеличивая объем.

До и После: трансформация современного лофта

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