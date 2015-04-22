Напольные покрытия в интерьере

В проекте ANASTASSIYA LEONOVA нет ничего лишнего. Ничего, что, хоть как – то могло отвлечь от внутреннего ’диалога с жизнью’. Этот дом-пристанище для странника, здесь живут и творят наедине со своей душой. Единственное и главное интерьерное украшение пустых бетонных стен и пола -это игра солнечных лучей. Географическое месторасположение проекта на вершине холма, позволяет впустить внутрь все оттенки и световые преломления на рассвете и напитаться закатом солнца. В диалог о жизни дом вступает только с теми, кто способен начать с себя.