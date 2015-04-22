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Напольные покрытия в интерьере

Alena Timofeeva for homify with love Alena Timofeeva for homify with love
Concept house, Anastassiya Leonova Anastassiya Leonova Стены и пол в стиле минимализм
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Сегодня напольные покрытия претендуют на главенствующее место в интерьерном декорировании. Они задают стиль, образ и атмосферу дома. Совершенство инновационных технологий в производстве керамогранита, имитирующего бетон, натуральную природную фактуру камня, произведения искусств ручной работы – в укладке рисунка художественного паркета, напольная плитка и уникальный рисунок из различных пород мрамора – пол отражает характер и стиль жизни.

Бегущие по волнам

homify Стены и пол в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Когда повсюду нежная пастель голубой лагуны, а берег усыпан серебристой галькой и молочным бежевым песком, все фактуры в интерьере дома могут быть только  в духе арт. На фоне морского великолепия – сложно выделится иначе. В проекте Анжелики  Андрейченко – необычность и авторский дизайн:  мебели, света, огромных постов на стенах подчеркнут темно-серой, почти черной массивной доской на полу. И, хотя, черные полы давно не редкость, хитрая укладка  по диагонали, с соблюдением сложного перехода цвета - от черного к светло-серому  выкрасу  напольной доски, создает необычную «игру движения». Словно бегущие по морю волны за окном дома на побережье.

Ставка на вечные ценности

Таун-хаус на Новой Риге, Лена Инашвили Art at Home Лена Инашвили Art at Home Гостиная в классическом стиле
Лена Инашвили Art at Home

Таун-хаус на Новой Риге

Лена Инашвили Art at Home
Лена Инашвили Art at Home
Лена Инашвили Art at Home

У модульного массивного паркета на полу для интерьерного решения в классике нет конкурентов. Искусство его укладки, подборка каждой доски по тону, размеру, толщине впечатляет и ценится во все времена. Такой интерьер – априори  респектабельные владения – гордость и утонченный вкус. ART AT HOME – авторы поистине респектабельного интерьера таунхауса на Новой Риге сделали ставку только на вечные ценности – лепной декор, хрусталь и художественный паркет.

Диалог о жизни

Игра солнечных лучей Anastassiya Leonova Стены и пол в стиле минимализм
Anastassiya Leonova

Игра солнечных лучей

Anastassiya Leonova
Anastassiya Leonova
Anastassiya Leonova

В проекте ANASTASSIYA LEONOVA  нет ничего лишнего. Ничего, что, хоть как – то могло отвлечь от внутреннего ’диалога с жизнью’. Этот дом-пристанище для странника, здесь живут и творят наедине со своей душой. Единственное и главное интерьерное украшение пустых бетонных стен и пола -это игра солнечных лучей. Географическое месторасположение проекта  на вершине холма, позволяет впустить внутрь все оттенки и световые преломления  на рассвете и напитаться закатом солнца.  В диалог о жизни дом вступает только с теми, кто способен начать с себя.

Почет традициям

Каминный зал ODEL Гостиная в классическом стиле Мрамор Бежевый камин,каминный зал
ODEL

Каминный зал

ODEL
ODEL
ODEL

В каминном зале загородных апартаментах соблюдены все традиции классического стиля. Во все времена, ему надлежало быть в дорогом шелке и бархате текстильных обивок, массивных ламбрекенов и богатых кистях В многочисленных предметах  декора  и фамильном антиквариате. Перед центральной фигурой  комнаты – камином, обязательны мраморные  и  каменные полы. Архитекторы и дизайнеры  ODEL  - использовали современные материалы в сочетании с декоративной вставкой из натурального мрамора. Его художественный  рисунок – главный акцент на традициях классики.

Жизнеутверждающий пол

Квартира для семьи с ограниченными физическими возможностями , Samarina projects Samarina projects Гостиная в стиле минимализм
Samarina projects

Квартира для семьи с ограниченными физическими возможностями

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

В дизайнерской студии Елены Самариной, проект апартаментов в минимализме для пары с ограниченными физическими возможностями – предмет особой гордости. Здесь, все создано для комфорта, максимальной свободы действий и уверенности в собственных силах. Только жизнеутверждающие цветовые сочетания - зеленый и все  оттенки бирюзы – в обивке мебели и текстиле. Молочный и белый в декорировании стен и яркий энергичный коричнево-рыжий на полу, как символ земли под ногами, всегда твердой и устойчивой.

Душа аскета

Минималистичный дизайн загородного дома, MC Interior MC Interior Спа в стиле минимализм
MC Interior

Минималистичный дизайн загородного дома

MC Interior
MC Interior
MC Interior

Минималистский интерьер загородного дома, авторства Mc interior, нарядился в пол. Напольная плитка в духе эклектики наполнила умиротворенный интерьер эмоциями и уютным теплом самобытной атмосферы. Благодаря такому дизайнерскому решению, раскрылась глубокая и сложносочиненная « душа» аскетичного интерьера с меланхоличной натурой.

До и После: Переделка дома 1890 года в современную виллу
А, что, выбрали бы,Вы, паркет или керамогранит на полу? Поделитесь с нами Вашим мнением о декорировании пола.

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