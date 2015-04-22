Напольные покрытия в интерьере

Сегодня напольные покрытия претендуют на главенствующее место в интерьерном декорировании. Они задают стиль, образ и атмосферу дома. Совершенство инновационных технологий в производстве керамогранита, имитирующего бетон, натуральную природную фактуру камня, произведения искусств ручной работы – в укладке рисунка художественного паркета, напольная плитка и уникальный рисунок из различных пород мрамора – пол отражает характер и стиль жизни.
Когда повсюду нежная пастель голубой лагуны, а берег усыпан серебристой галькой и молочным бежевым песком, все фактуры в интерьере
дома могут быть только в духе арт. На фоне морского великолепия – сложно
выделится иначе. В проекте Анжелики
Андрейченко – необычность и авторский дизайн: мебели, света,
огромных постов на стенах подчеркнут темно-серой, почти черной массивной доской
на полу. И, хотя, черные полы давно не редкость,
хитрая укладка
по диагонали, с соблюдением сложного перехода цвета - от черного к
светло-серому выкрасу напольной
доски, создает необычную «игру движения». Словно бегущие по морю волны за окном
дома на побережье.
У модульного массивного паркета на полу для интерьерного решения в классике нет конкурентов. Искусство его укладки, подборка каждой доски по тону, размеру, толщине впечатляет и ценится во все времена. Такой интерьер – априори респектабельные владения – гордость и утонченный вкус. ART AT HOME – авторы поистине респектабельного интерьера таунхауса на Новой Риге сделали ставку только на вечные ценности – лепной декор, хрусталь и художественный паркет.
В проекте ANASTASSIYA LEONOVA нет ничего
лишнего. Ничего, что, хоть как – то могло отвлечь от внутреннего ’диалога
с жизнью’. Этот дом-пристанище для странника, здесь живут и творят наедине
со своей душой. Единственное и главное интерьерное украшение пустых
бетонных стен и пола -это игра солнечных лучей. Географическое месторасположение
проекта на вершине холма, позволяет
впустить внутрь все оттенки и световые преломления на рассвете и
напитаться закатом солнца. В
диалог о жизни дом вступает
только с теми, кто способен начать с себя.
В каминном зале загородных апартаментах соблюдены все традиции классического стиля. Во все времена, ему надлежало быть в дорогом шелке и бархате текстильных обивок, массивных ламбрекенов и богатых кистях В многочисленных предметах декора и фамильном антиквариате. Перед центральной фигурой комнаты – камином, обязательны мраморные и каменные полы. Архитекторы и дизайнеры ODEL - использовали современные материалы в сочетании с декоративной вставкой из натурального мрамора. Его художественный рисунок – главный акцент на традициях классики.
В дизайнерской студии Елены Самариной, проект апартаментов в минимализме для пары с ограниченными физическими возможностями – предмет особой гордости. Здесь, все создано для комфорта, максимальной свободы действий и уверенности в собственных силах. Только жизнеутверждающие цветовые сочетания - зеленый и все оттенки бирюзы – в обивке мебели и текстиле. Молочный и белый в декорировании стен и яркий энергичный коричнево-рыжий на полу, как символ земли под ногами, всегда твердой и устойчивой.
Минималистский интерьер загородного дома, авторства Mc
interior,
нарядился в пол. Напольная плитка в духе эклектики
наполнила умиротворенный интерьер эмоциями и уютным теплом самобытной
атмосферы. Благодаря такому дизайнерскому решению, раскрылась глубокая и
сложносочиненная « душа» аскетичного интерьера с меланхоличной натурой.