Как определить тип личности по интерьеру кухни

Кухня, созданная специалистами из бюро Arch Group, – воплощение кухни для людей будущего. Так описывают этот необычных проект его авторы: Мы поняли, что нам не подходит обычный обеденный стол. Он должен быть эпицентром событий, а не просто поверхностью для тарелок. Он должен нести больше функций, чем просто стол. Мы поняли, что нам не подходит обычный обеденный стол. Он должен быть эпицентром событий, а не просто поверхностью для тарелок. Он должен нести больше функций, чем просто стол.