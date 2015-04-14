Как определить тип личности по интерьеру кухни

Когда мы занимаемся обустройством кухни, то чаще всего обращаем внимание на качество и цену кухонной мебели и значительно реже на то, подойдет ли она нашему характеру и темпераменту. На самом деле, чем больше интерьер отражает нашу индивидуальность, тем комфортнее в нем живется. Сегодня мы поговорим о дизайне кухни, который может быть таким же разнообразным, как и личности ее хозяек и хозяев.
У организованных людей все и всегда должно быть разложено по полочкам. Для каждой вещи они подбирают идеальное месторасположение и стараются придерживаться заведенного порядка. Организованные личности не любят неожиданностей и сюрпризов. Приступая к готовке, они должны твердо знать, где именно находятся ингредиенты и кухонные приборы, необходимые для того, чтобы в кратчайшие сроки и наименее трудозатратным способом приготовить задуманное блюдо.
Страстным натурам вряд ли удастся ужиться на кухне, цвета которой не входят в резонанс с их темпераментом. В серо-коричневых стенах им всегда будет чего-то не хватать. Именно для таких жизнелюбивых непосед студия дизайна интерьера Маши Марченко разработала проект кухни в стиле поп-арт. Синяя плита, красные сиденья стульев и аксессуары всех цветов радуги не дадут вам соскучиться. Экспрессивный дизайн наверняка самым положительным образом скажется на аппетите.
Любительницы изысканного декора и буйства красок вряд ли смогут комфортно чувствовать себя в стенах этой кухни. Массивный шкаф, покрашенный в черный цвет,
мятая стена и стулья-пни лучше всего подойдут для задушевных бесед в компании старых, закадычных друзей.
Если для вас нет ничего ужаснее, чем провести день в квартире, единственный способ предотвратить депрессию, это как можно шире раздвинуть занавески и впустить в пространство квартиры побольше дневного света. Иногда даже поклонникам активного образа жизни приходится на некоторое время задержаться в четырех стенах. Окружите себя мебелью из дерева и яркими сувенирами, привезенными из многочисленных путешествий. Вот увидите, в такой кухне даже такому не домоседу, как вы, захочется задержаться подольше.
Большинство людей условно можно разделить на две категории – люди прошлого и люди будущего. Если вы – человек, который искренне ценит и восхищается дизайном ушедшей эпохи, почему бы не выразить это в интерьере собственного дома. Стиль ретро особенно уместно смотрится на кухне, ведь именно эту комнату традиционно принято считать
сердцем квартиры. Массивная мебель с закругленными концами, цветочные узоры на обивке стульев, кружевная скатерть и скромный натюрморт на стене – нежный, ностальгический романтизм никогда не выходит из моды.
Кухня, созданная специалистами из бюро Arch Group, – воплощение кухни для людей будущего. Так описывают этот необычных проект его авторы:
Мы поняли, что нам не подходит обычный обеденный стол. Он должен быть эпицентром событий, а не просто поверхностью для тарелок. Он должен нести больше функций, чем просто стол. Мы поняли, что нам не подходит обычный обеденный стол. Он должен быть эпицентром событий, а не просто поверхностью для тарелок. Он должен нести больше функций, чем просто стол.