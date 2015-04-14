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Как определить тип личности по интерьеру кухни

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Дом из клееного бруса в Новоглаголево, Дизайн бюро Татьяны Алениной Дизайн бюро Татьяны Алениной Кухня в стиле модерн
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Когда мы занимаемся обустройством кухни, то чаще всего обращаем внимание на качество и цену кухонной мебели и значительно реже на то, подойдет ли она нашему характеру и темпераменту. На самом деле, чем больше интерьер отражает нашу индивидуальность, тем комфортнее в нем живется. Сегодня мы поговорим о дизайне кухни, который может быть таким же разнообразным, как и личности ее хозяек и хозяев.

Кухня организованного человека

Дом из клееного бруса в Новоглаголево, Дизайн бюро Татьяны Алениной Дизайн бюро Татьяны Алениной Кухня в стиле модерн
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Дом из клееного бруса в Новоглаголево

Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной

У организованных людей все и всегда должно быть разложено по полочкам. Для каждой вещи они подбирают идеальное месторасположение и стараются придерживаться заведенного порядка. Организованные личности не любят неожиданностей и сюрпризов. Приступая к готовке, они должны твердо знать, где именно находятся ингредиенты и кухонные приборы, необходимые для того, чтобы в кратчайшие сроки и наименее трудозатратным способом приготовить задуманное блюдо.

Кухня для страстных натур

Кухня в стиле поп-арт Студия дизайна интерьера Маши Марченко Кухня в стиле модерн
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Кухня в стиле поп-арт

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Страстным натурам вряд ли удастся ужиться на кухне, цвета которой не входят в резонанс с их темпераментом. В серо-коричневых стенах им всегда будет чего-то не хватать. Именно для таких жизнелюбивых непосед студия дизайна интерьера Маши Марченко разработала проект кухни в стиле поп-арт. Синяя плита, красные сиденья стульев и аксессуары всех цветов радуги не дадут вам соскучиться. Экспрессивный дизайн наверняка самым положительным образом скажется на аппетите.

Кухня для мужской кампании

Кухня в загородном доме, Kerimov Architects Kerimov Architects Кухня в стиле минимализм
Kerimov Architects

Кухня в загородном доме

Kerimov Architects
Kerimov Architects
Kerimov Architects

Любительницы изысканного декора и буйства красок вряд ли смогут комфортно чувствовать себя в стенах этой кухни. Массивный шкаф, покрашенный в черный цвет, мятая стена и стулья-пни лучше всего подойдут для задушевных бесед в компании старых, закадычных друзей.

Кухня для любителей природы

homify Кухня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Если для вас нет ничего ужаснее, чем провести день в квартире, единственный способ предотвратить депрессию, это как можно шире раздвинуть занавески и впустить в пространство квартиры побольше дневного света. Иногда даже поклонникам активного образа жизни приходится на некоторое время задержаться в четырех стенах. Окружите себя мебелью из дерева и яркими сувенирами, привезенными из многочисленных путешествий. Вот увидите, в такой кухне даже такому не домоседу, как вы, захочется задержаться подольше.

Кухня в стиле ретро

Белая гора, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Кухня в классическом стиле
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Белая гора

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Большинство людей условно можно разделить на две категории – люди прошлого и люди будущего. Если вы – человек, который искренне ценит и восхищается дизайном ушедшей эпохи, почему бы не выразить это в интерьере собственного дома. Стиль ретро особенно уместно смотрится на кухне, ведь именно эту комнату традиционно принято считать сердцем квартиры. Массивная мебель с закругленными концами, цветочные узоры на обивке стульев, кружевная скатерть и скромный натюрморт на стене – нежный, ностальгический романтизм никогда не выходит из моды.

Кухня для любителей хай-тек

Стол Arch Group Кухни в эклектичном стиле
Arch Group

Стол

Arch Group
Arch Group
Arch Group

Кухня, созданная специалистами из бюро Arch Group, – воплощение кухни для людей будущего.  Так описывают этот необычных проект его авторы: Мы поняли, что нам не подходит обычный обеденный стол. Он должен быть эпицентром событий, а не просто поверхностью для тарелок. Он должен нести больше функций, чем просто стол. Мы поняли, что нам не подходит обычный обеденный стол. Он должен быть эпицентром событий, а не просто поверхностью для тарелок. Он должен нести больше функций, чем просто стол.

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