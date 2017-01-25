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Как украсить небольшой дворик

Перла Вереника Перла Вереника
Residência em Juqueí - São Sebastião - SP, ANALU ANDRADE - ARQUITETURA E DESIGN ANALU ANDRADE - ARQUITETURA E DESIGN Сад в тропическом стиле
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Думаете маленький дворик не сделать уютным и удобным? Мы хотим представить вашему вниманию коллекцию дизайнерских решений, где специалисты смогли превратить двор в маленький оазис. При этом оформление это не выглядит слишком сложным, вычурным. Все гениальное, просто! 

1. Уголок в тропическом стиле

Residência em Juqueí - São Sebastião - SP, ANALU ANDRADE - ARQUITETURA E DESIGN ANALU ANDRADE - ARQUITETURA E DESIGN Сад в тропическом стиле
ANALU ANDRADE – ARQUITETURA E DESIGN

ANALU ANDRADE - ARQUITETURA E DESIGN
ANALU ANDRADE – ARQUITETURA E DESIGN
ANALU ANDRADE - ARQUITETURA E DESIGN

Хотите  свой собственный уголок тропического рая? Нет проблем! Можно даже обойтись небольшой стилизацией: бамбуковая стена, глиняные вазы, уютно журчащий ручей. Ну а если получится вырастить пальму в своем саду, то конечно, картина будет еще более полной.

2. Сочные оттенки и оригинальный декор

Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Cozinha Gourmet e Área Livre de Lazer, Lider Interiores Lider Interiores Сад в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Чтобы дворик стал ярким и уютным, используйте мебель и краски насыщенных цветов, с теплыми текстурами природных материалов. Контрастные сочетания зеленого и желтого, синего и оранжевого оттенков создадут атмосферу свежести и уюта. 

3. В стиле минимализма

homify Балкон в скандинавском стиле Бетон Бежевый
homify

homify
homify
homify

Если вам хочется, чтобы двор всегда выглядел опрятным и свежим, упорядоченным и гостеприимным, можете отдать предпочтение стилю минимализма: удобная, простая мебель, открытые поверхности и натуральные материалы. В качестве акцентов – небольшие зеленые кусты растений.

4. Изящная линия газона

Jardim romântico, Lúcia Vale Interiores Lúcia Vale Interiores Сад в рустикальном стиле
Lúcia Vale Interiores

Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores

Чтобы двор выглядел красиво, порой достаточно проявить лишь немного фантазии в оформлении. Как вам такая идея: линия газона плавно огибает небольшую площадку у забора, формирую зеленый оазис и дорожку к скамейке. 

5. Живая изгородь

B&B 22 CHARMING ROOMS & APARTMENTS, EXCELSIOR HOME INTERIORS EXCELSIOR HOME INTERIORS Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор Красный
EXCELSIOR HOME INTERIORS

EXCELSIOR HOME INTERIORS
EXCELSIOR HOME INTERIORS
EXCELSIOR HOME INTERIORS

Если вы любите растения и цветы, это поможет вам украсить двор и сделать тихий и уютный уголок для отдыха. Используйте кусты и вьющиеся растения, которые раскинут свои ветви и плети, создав легкую и раскидистую стену зелени вокруг площадки с креслами и мангалом для барбекю. 

6. Дорожка из древесины

Condomínio São Roque, Lodo Barana Arquitetura e Interiores Lodo Barana Arquitetura e Interiores Балкон и терраса в классическом стиле
Lodo Barana Arquitetura e Interiores

Lodo Barana Arquitetura e Interiores
Lodo Barana Arquitetura e Interiores
Lodo Barana Arquitetura e Interiores

Природные материалы отлично подходят для декора сада и двора. Например, из поперечных распилов стволов деревьев можно выложить декоративную дорожку среди газона, которая будет смотреться минималистично и элегантно.

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7. Воздушная мебель

Jardim para lazer, Ésse Arquitetura e Interiores Ésse Arquitetura e Interiores Сад в тропическом стиле
Ésse Arquitetura e Interiores

Ésse Arquitetura e Interiores
Ésse Arquitetura e Interiores
Ésse Arquitetura e Interiores

Плетеные из ротанга кресла и стулья, столики и подставки под цветы – универсальное, практичное и очень изящное украшение садового дворика. 

8. Текстурные стены

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Веранда и терраса в тропическом стиле
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Нет ничего более грустного, чем смотреть на длинную, монотонную стену забора во дворе. Как видите, дизайнеры нашли выход, добавив текстурность отделки и удобные элементы в виде подвесных столиков.

9. Цветочные горшки на стене

Residência Cruz, Arquitetura Ao Cubo LTDA Arquitetura Ao Cubo LTDA Сад в стиле модерн
Arquitetura Ao Cubo LTDA

Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA

Еще один вариант сделать массивный забор во дворе более интересной и обогатить таким образом дизайн площадки для отдыха – прикрепить кашпо с цветами и зелеными кустами прямо на стену.

10. Уютное освещение во дворе

Badalona Home Design, CONTRACT SOLUTIONS CONTRACT SOLUTIONS Сад в стиле лофт
CONTRACT SOLUTIONS

CONTRACT SOLUTIONS
CONTRACT SOLUTIONS
CONTRACT SOLUTIONS

Конечно, не стоит забывать и о магии света. Ваш дворик будет выглядеть уютным и станет комфортным для отдыха в любое время, если вы оборудуете систему освещения: подвесные светильники под потолком беседки, встроенные уличные светильники вдоль дорожки. 

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