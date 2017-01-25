Как украсить небольшой дворик

Думаете маленький дворик не сделать уютным и удобным? Мы хотим представить вашему вниманию коллекцию дизайнерских решений, где специалисты смогли превратить двор в маленький оазис. При этом оформление это не выглядит слишком сложным, вычурным. Все гениальное, просто!
Хотите свой собственный уголок тропического рая? Нет проблем! Можно даже обойтись небольшой стилизацией: бамбуковая стена, глиняные вазы, уютно журчащий ручей. Ну а если получится вырастить пальму в своем саду, то конечно, картина будет еще более полной.
Чтобы дворик стал ярким и уютным, используйте мебель и краски насыщенных цветов, с теплыми текстурами природных материалов. Контрастные сочетания зеленого и желтого, синего и оранжевого оттенков создадут атмосферу свежести и уюта.
Если вам хочется, чтобы двор всегда выглядел опрятным и свежим, упорядоченным и гостеприимным, можете отдать предпочтение стилю минимализма: удобная, простая мебель, открытые поверхности и натуральные материалы. В качестве акцентов – небольшие зеленые кусты растений.
Чтобы двор выглядел красиво, порой достаточно проявить лишь немного фантазии в оформлении. Как вам такая идея: линия газона плавно огибает небольшую площадку у забора, формирую зеленый оазис и дорожку к скамейке.
Если вы любите растения и цветы, это поможет вам украсить двор и сделать тихий и уютный уголок для отдыха. Используйте кусты и вьющиеся растения, которые раскинут свои ветви и плети, создав легкую и раскидистую стену зелени вокруг площадки с креслами и мангалом для барбекю.
Природные материалы отлично подходят для декора сада и двора. Например, из поперечных распилов стволов деревьев можно выложить декоративную дорожку среди газона, которая будет смотреться минималистично и элегантно.
Плетеные из ротанга кресла и стулья, столики и подставки под цветы – универсальное, практичное и очень изящное украшение садового дворика.
Нет ничего более грустного, чем смотреть на длинную, монотонную стену забора во дворе. Как видите, дизайнеры нашли выход, добавив текстурность отделки и удобные элементы в виде подвесных столиков.
Еще один вариант сделать массивный забор во дворе более интересной и обогатить таким образом дизайн площадки для отдыха – прикрепить кашпо с цветами и зелеными кустами прямо на стену.
Конечно, не стоит забывать и о
магии света. Ваш дворик будет выглядеть уютным и станет комфортным для отдыха в любое время, если вы оборудуете систему освещения: подвесные светильники под потолком беседки, встроенные уличные светильники вдоль дорожки.