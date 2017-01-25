Как украсить небольшой дворик

Если вы любите растения и цветы, это поможет вам украсить двор и сделать тихий и уютный уголок для отдыха. Используйте кусты и вьющиеся растения, которые раскинут свои ветви и плети, создав легкую и раскидистую стену зелени вокруг площадки с креслами и мангалом для барбекю.