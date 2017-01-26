15 вариантов отделки небольшой ванной комнаты

Ванная комната это место в доме, с которого начинается каждый наш день. И ее внешний вид играет не последнюю роль в создании настроения всех домочадцев. Поэтому к организации пространства внутри ванной комнаты необходимо отнестись продуманно и ответственно. Не важно, какие размеры имеет ваша ванная, главное, чтобы ее дизайн вам нравился и соответствовал вашему стилю, вкусам и предпочтениям.
Мы приготовили для вас подборку из 15 примеров, которые послужат для вас идеальными вдохновляющими образцами для создания соответствующего интерьера в вашей ванной комнате.
В этой ванной комнате смонтировано приглушенное освещение, которое значительно усиливается за счет золотистого света, использованного в отделке. Такой прием создает ощущение яркого света и в то же время позволяет насладиться приятной, располагающей обстановкой.
Золотой цвет акцентирует внимание на роскоши и богатстве интерьера. Деревянные поверхности мебели делают комнату теплее и уютнее. Идеальным функциональным украшением этой изысканной ванной комнаты являются современные сантехнические приборы. Изумительный интерьер!
Эта современная ванная комната выглядит по-особому интересно и колоритно. Сочетание белого цвета с голубым идеально подходит для оформления ванной. Орнамент плитки на стене и на полу вызывает приятные воспоминания о теплом южном море и приятном отдыхе. С этой расцветкой плиточного покрытия органично переплетается декор комнаты. Восхитительная люстра как бы парит в воздухе, имитируя голубое небо.
Интерьер ванной комнаты в стиле кантри здесь выражен спокойной цветовой гаммой. Использование таких дизайнерских инструментов, как белый цвет, деревянные поверхности, резьба в отделке отдельных деталей интерьера, паркетный пол наполняют ванную комнату особым шармом и изысканностью. Особенно эффектно выглядит раковина, как бы вырезанная из цельного камня. Идеально подобранные аксессуары завершают декор этой восхитительной комнаты.
Является ли золотой цвет доказательством роскоши и богатства? Такой дизайн вашей ванной комнаты подойдет для любителей классического минимализма в отделке интерьера. Эта ванная комната впечатляет не только минимальным декором, но и очень эффективной манипуляцией цвета для создания впечатляющей обстановки. Обратите внимание на освещение – потолочное и местное, разве не шикарно?
В этой ванной комнате серый цвет присутствует в нескольких оттенках. Такой дизайн подчеркивает особый вкус в выборе цветов и создании форм во время отделки этого помещения. Белые сантехнические приборы добавляют еще больше привлекательности и изысканности шикарной обстановке ванной комнаты. Гармонично сочетаются между собой формы мебели, повторяющиеся в отделке, идеальные пропорции и цветовые комбинации.
Представленная здесь ванная комната поражает своим спокойствием, великолепием и красотой. Освежают обстановку великолепные цветы, расположенные на коричневой тумбе. Коричневые тона в отделке помещения уравновешиваются белым цветом в напольной и потолочной плитке, и использованием белоснежной сантехники.
Яркость освещения ванной комнаты создается благодаря большому оконному проему и потолочным светильникам.
Простая ванная комната имеет непростую, шикарную сантехнику. Оригинальные формы туалета, раковины, ванны делают обстановку довольно изысканной. Очень приветливо выглядит отделка фрагмента стены плиткой с цветами. Комбинированное освещение подчеркивает особый уют, комфорт и спокойствие.
Одним из главных преимуществ этого тихоокеанского интерьера является нейтральный белый цвет. Настроение этой комнаты очень спокойное и располагающее. С такой комнаты будет очень приятно начинать свой день, и заканчивать его, готовясь ко сну.
Можно охарактеризовать эту обстановку как тихий идеализм.
Отнести интерьер этой ванной комнаты к промышленному стилю позволяет использование таких инструментов дизайна как металл, деревянные конструкции, серый цвет и камень внутри душевой кабины. Освещение этого помещения гармонирует с примененными в отделке материалами, и подчеркивает общее великолепие интерьера.
Этот вариант ванной комнаты впечатляет своим изысканным и богатым дизайном. Шикарная отделка стен, четкие формы и пропорции позволяют считать эту комнату гордостью дома. Золотистая и сверкающая мозаика на стене эффектно подчеркивается скрытой подсветкой. В такой обстановке наслаждаться принятием ванн особенно приятно.
Дизайн ванны в тропическом стиле всегда характеризуется присутствием цветов, зеленых листьев, белоснежного цвета. Красная плитка с цветочными мотивами добавляет в интерьер больше интенсивности и экспрессии. Этот цвет в комбинации с белым делает интерьер комнаты очень энергичным и стильным.
Современная ванная комната, представленная в этом примере, выглядит спокойной и простой. Здесь скомбинированы серый и белый цвета, а теплое дерево разбавляет строгость обстановки, делая ее очень умиротворяющей.
Сочетание форм, цвета и материалов в такой комбинации позволяет говорить о том, что атмосфера в этой ванной комнате является упрощенной классикой с преобладанием современных элементов.
Преимущество этого интерьера ванной комнаты состоит в удачном выборе цветовых комбинаций и максимального присутствия естественного света. Очень освежает обстановку зеленый цвет, которым отделаны стены. Бежевая плитка прекрасно сочетается как с белым, так и с зеленым.
Визуально комната выглядит просторной и объемной за счет хорошего естественного освещения и светлой отделки.
Ванная комната, представленная на этом фото, имеет не очень большие размеры, но благодаря зеркалам на потолке и на стене она выглядит более объемной и фантастично красивой. Интересная плитка, использованная в отделке стен, шикарно дополняет интерьер, делая его более насыщенным и интересным. С таким дизайном стен интересно сочетается на первый взгляд хрупкая и изящная раковина, которая выполняет роль изысканного аксессуара.
В этой ванной комнате присутствует очень привлекательный декор. Коричневый, бежевый, белый цвета дополняют друг друга и позволяют отнести дизайн этого помещения к наиболее удачным и интересным. Вся обстановка здесь служит для создания отличного настроения, и позволяет наслаждаться ванной с особым комфортом и спокойствием. Максимальное расслабление здесь гарантировано!
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