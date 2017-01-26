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15 вариантов отделки небольшой ванной комнаты

Shunny_Star Shunny_Star
homify Ванная комната в стиле модерн Плитка Красный
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Ванная комната это место в доме, с которого начинается каждый наш день. И ее внешний вид играет не последнюю роль в создании настроения всех домочадцев. Поэтому к организации пространства внутри ванной комнаты необходимо отнестись продуманно и ответственно. Не важно, какие размеры имеет ваша ванная, главное, чтобы ее дизайн вам нравился и соответствовал вашему стилю, вкусам и предпочтениям.

Мы приготовили для вас подборку из 15 примеров, которые послужат для вас идеальными вдохновляющими образцами для создания соответствующего интерьера в вашей ванной комнате.

1. Сияющая ванная комната

Residence Interiors at Mukundnagar, Pune, Urban Tree Urban Tree Ванная комната в стиле модерн
Urban Tree

Urban Tree
Urban Tree
Urban Tree

В этой ванной комнате смонтировано приглушенное освещение, которое значительно усиливается за счет золотистого света, использованного в отделке. Такой прием создает ощущение яркого света и в то же время позволяет насладиться приятной, располагающей обстановкой.

Золотой цвет акцентирует внимание на роскоши и богатстве интерьера. Деревянные поверхности мебели делают комнату теплее и уютнее. Идеальным функциональным украшением этой изысканной ванной комнаты являются современные сантехнические приборы. Изумительный интерьер!

2. Голубая ванная комната

homify Ванная комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Эта современная ванная комната выглядит по-особому интересно и колоритно. Сочетание белого цвета с голубым идеально подходит для оформления ванной. Орнамент плитки на стене и на полу вызывает приятные воспоминания о теплом южном море и приятном отдыхе. С этой расцветкой плиточного покрытия органично переплетается декор комнаты. Восхитительная люстра как бы парит в воздухе, имитируя голубое небо.

3. Ванная в стиле кантри

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Интерьер ванной комнаты в стиле кантри здесь выражен спокойной цветовой гаммой. Использование таких дизайнерских инструментов, как белый цвет, деревянные поверхности, резьба в отделке отдельных деталей интерьера, паркетный пол наполняют ванную комнату особым шармом и изысканностью. Особенно эффектно выглядит раковина, как бы вырезанная из цельного камня. Идеально подобранные аксессуары завершают декор этой восхитительной комнаты.

4. Золотая ванная

MANTRI ESPANA, BANGALORE. (www.depanache.in), De Panache - Interior Architects De Panache - Interior Architects Ванная в классическом стиле
De Panache – Interior Architects

De Panache - Interior Architects
De Panache – Interior Architects
De Panache - Interior Architects

Является ли золотой цвет доказательством роскоши и богатства? Такой дизайн вашей ванной комнаты подойдет для любителей классического минимализма в отделке интерьера. Эта ванная комната впечатляет не только минимальным декором, но и очень эффективной манипуляцией цвета для создания впечатляющей обстановки. Обратите внимание на освещение – потолочное и местное, разве не шикарно?

5. Серый цвет

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В этой ванной комнате серый цвет присутствует в нескольких оттенках. Такой дизайн подчеркивает особый вкус в выборе цветов и создании форм во время отделки этого помещения. Белые сантехнические приборы добавляют еще больше привлекательности и изысканности шикарной обстановке ванной комнаты. Гармонично сочетаются между собой формы мебели, повторяющиеся в отделке, идеальные пропорции и цветовые комбинации.

6. Коричневый цвет в интерьере ванной

Singh Residence, Space Interface Space Interface Ванная комната в стиле модерн
Space Interface

Space Interface
Space Interface
Space Interface

Представленная здесь ванная комната поражает своим спокойствием, великолепием и красотой. Освежают обстановку великолепные цветы, расположенные на коричневой тумбе. Коричневые тона в отделке помещения уравновешиваются белым цветом в напольной и потолочной плитке, и использованием белоснежной сантехники.

Яркость освещения ванной комнаты создается благодаря большому оконному проему и потолочным светильникам.

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7. Простая ванная  

homify Ванная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Простая ванная комната имеет непростую, шикарную сантехнику. Оригинальные формы туалета, раковины, ванны делают обстановку довольно изысканной. Очень приветливо выглядит отделка фрагмента стены плиткой с цветами. Комбинированное освещение подчеркивает особый уют, комфорт и спокойствие.

8. Ванная с тихоокеанским настроением

Mr Kamdar 19th Floor, TRINITY DESIGN STUDIO TRINITY DESIGN STUDIO Ванная комната в стиле модерн
TRINITY DESIGN STUDIO

Mr Kamdar 19th Floor

TRINITY DESIGN STUDIO
TRINITY DESIGN STUDIO
TRINITY DESIGN STUDIO

Одним из главных преимуществ этого тихоокеанского интерьера является нейтральный белый цвет. Настроение этой комнаты очень спокойное и располагающее. С такой комнаты будет очень приятно начинать свой день, и заканчивать его, готовясь ко сну.

Можно охарактеризовать эту обстановку как тихий идеализм.

9. Промышленный дизайн

homify Ванная комната в стиле модерн Гранит Черный
homify

homify
homify
homify

Отнести интерьер этой ванной комнаты к промышленному стилю позволяет использование таких инструментов дизайна как металл, деревянные конструкции, серый цвет и камень внутри душевой кабины. Освещение этого помещения гармонирует с примененными в отделке материалами, и подчеркивает общее великолепие интерьера.

10. Мозаика в ванной комнате

RESIDENTIAL INTERIOR, MYSORE. (www.depanache.in), De Panache - Interior Architects De Panache - Interior Architects Ванная комната в стиле модерн Стекло
De Panache – Interior Architects

De Panache - Interior Architects
De Panache – Interior Architects
De Panache - Interior Architects

Этот вариант ванной комнаты впечатляет своим изысканным и богатым дизайном. Шикарная отделка стен, четкие формы и пропорции позволяют считать эту комнату гордостью дома. Золотистая и сверкающая мозаика на стене эффектно подчеркивается скрытой подсветкой. В такой обстановке наслаждаться принятием ванн особенно приятно.

11. Тропическая ванная

homify Ванная комната в стиле модерн Плитка Красный
homify

homify
homify
homify

Дизайн ванны в тропическом стиле всегда характеризуется присутствием цветов, зеленых листьев, белоснежного цвета. Красная плитка с цветочными мотивами добавляет в интерьер больше интенсивности и экспрессии. Этот цвет в комбинации с белым делает интерьер комнаты очень энергичным и стильным.

12. Классическая ванная комната

BATHROOM Designs, Artek-Architects & Interior Designers Artek-Architects & Interior Designers Ванная комната в стиле модерн
Artek-Architects &amp; Interior Designers

Artek-Architects & Interior Designers
Artek-Architects &amp; Interior Designers
Artek-Architects & Interior Designers

Современная ванная комната, представленная в этом примере, выглядит спокойной и простой. Здесь скомбинированы серый и белый цвета, а теплое дерево разбавляет строгость обстановки, делая ее очень умиротворяющей.

Сочетание форм, цвета и материалов в такой комбинации позволяет говорить о том, что атмосфера в этой ванной комнате является упрощенной классикой с преобладанием современных элементов.

13. Светлая ванная комната

J. P. GREENS FLAT, Spaces Architects@ka Spaces Architects@ka Ванная комната в стиле модерн
Spaces Architects@ka

Spaces Architects@ka
Spaces Architects@ka
Spaces Architects@ka

Преимущество этого интерьера ванной комнаты состоит в удачном выборе цветовых комбинаций и максимального присутствия естественного света. Очень освежает обстановку зеленый цвет, которым отделаны стены. Бежевая плитка прекрасно сочетается как с белым, так и с зеленым.

Визуально комната выглядит просторной и объемной за счет хорошего естественного освещения и светлой отделки.

14. Изящество

Despande's Residence, Nuvo Designs Nuvo Designs Ванная комната в стиле модерн Камень
Nuvo Designs

Nuvo Designs
Nuvo Designs
Nuvo Designs

Ванная комната, представленная на этом фото, имеет не очень большие размеры, но благодаря зеркалам на потолке и на стене она выглядит более объемной и фантастично красивой. Интересная плитка, использованная в отделке стен, шикарно дополняет интерьер, делая его более насыщенным и интересным. С таким дизайном стен интересно сочетается на первый взгляд хрупкая и изящная раковина, которая выполняет роль изысканного аксессуара.

15. Сногсшибательная ванная

Greater Kailash Residence , The Brick Studio The Brick Studio Ванная комната в стиле модерн
The Brick Studio

The Brick Studio
The Brick Studio
The Brick Studio

В этой ванной комнате присутствует очень привлекательный декор. Коричневый, бежевый, белый цвета дополняют друг друга и позволяют отнести дизайн этого помещения к наиболее удачным и интересным. Вся обстановка здесь служит для создания отличного настроения, и позволяет наслаждаться ванной с особым комфортом и спокойствием. Максимальное расслабление здесь гарантировано!

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