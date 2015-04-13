Homify 360°: Дом в Южной Африке – авторское прочтение колониального стиля.

Колониальный декор аутентичен. Орнамент текстиля, резьба по дереву, декоративные элементы предметов и сами предметы весьма необычны и красивы – статуэтки, сундуки, шкатулки, подсвечники и тотемы. Многие годы на чужбине, европейцы познавали культуру местного населения, привносили детали чужеземного быта в свои дома. Их сочетания смешивались, образуя новые, удивительные формы и ощущения, обретая концепцию стиля. В отделке интерьера частных апартаментов использованы натуральные материалы, характерные колониальному стилю. Функциональность и практичность являются основными их достоинствами.

Для напольных покрытий и декора отдельных стен Елена Вэлхли использует гранит, мрамор и классический деревянный массив. Отсутствие ярких циновок, ковровых дорожек и большого количества различных аксессуаров, характерных для колониального стиля, автор проекта компенсировала обилием текстиля. В обивке мебели и чехлах, в салфетках и скатертях, в массивных портьерах, часто встречаемых в колониальном декорировании, читается европейское благородство и аристократизм цвета. В основном натуральные оттенки: песочного, белого, светло-серого, с коралловыми и персиковыми акцентами.