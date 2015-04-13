Homify 360°: Дом в Южной Африке – авторское прочтение колониального стиля.

Колониальный стиль архитектуры и интерьера в домах Южной Африки продиктован историей взаимоотношений с Европой. Его преобладание, не умоляет достоинств культурного наследия и традиций местного населения. Вступая на африканскую землю, надо принимать ее законы. Даже, если строишь частные апартаменты. Архитектор Елена Вэлхли – настоящий дипломат в области проектирования объектов за рубежом для русских владельцев.
Архитектура, удивительно точно сохраняет образы и времена. Архитектор, Елена Вэлхли обращается к истории колониальной южно-африканской эпохи и проектирует элегантный и респектабельный дом. Белый цвет фасада впитывает все страстные, жаркие краски местного колорита. Геометрия форм создает интеллигентную ауру окружающей среды.
Классический колониальный стиль, современных жилых апартаментов – светлый и, на удивление, свободный. Тонкая дипломатичная натура – Елена Вэлхли, вместила в интерьер, кроме местного колорита, мексиканские, испанские и французские нотки декорирования. Адаптировала в интерьерный образ дома предметы и детали из «русской жизни» и создала атмосферу «монополии» – частного пространства для жизни. Автор сумела создать легкую «дышащую» ауру дома среди палящего южноафриканского зноя.
Колониальный декор аутентичен. Орнамент текстиля, резьба по дереву, декоративные элементы предметов и сами предметы весьма необычны и красивы – статуэтки, сундуки, шкатулки, подсвечники и тотемы. Многие годы на чужбине, европейцы познавали культуру местного населения, привносили детали чужеземного быта в свои дома. Их сочетания смешивались, образуя новые, удивительные формы и ощущения, обретая концепцию стиля. В отделке интерьера частных апартаментов использованы натуральные материалы, характерные колониальному стилю. Функциональность и практичность являются основными их достоинствами.
Для напольных покрытий и декора отдельных стен Елена Вэлхли использует гранит, мрамор и классический деревянный массив. Отсутствие ярких циновок, ковровых дорожек и большого количества различных аксессуаров, характерных для колониального стиля, автор проекта компенсировала обилием текстиля. В обивке мебели и чехлах, в салфетках и скатертях, в массивных портьерах, часто встречаемых в колониальном декорировании, читается европейское благородство и аристократизм цвета. В основном натуральные оттенки: песочного, белого, светло-серого, с коралловыми и персиковыми акцентами.
Елена Вэлхли, наполнила интерьер деревянными предметами – сундуки и комоды в спальне, плетеная мебель в гостиной, столы и стулья с элементами ковки на открытой террасе. А, грубая фактура стен колониальных тенденций стиля заменена на европейскую классику белой, безукоризненно ровной, штукатурки. Добавлены архитектурные элементы традиционной европейской классики. Так, зона гостиной переходит в открытую террасу с видом на бассейн. Пространство в этой части дома «свободно от стен» и ограничено колонами в духе классицизма.
Справедливо заметить, что колониальным чертам дома добавления из европейской интерьерной классики и авторские замены Елены Вэлхли придают еще больший шарм. И строго следуют главному закону стиля – единство образа и никакой фрагментарности. Образ этот, словно книга времен и религий, по ней можно читать мировую историю культуры. Авторский проект дома Елены Вэлхли – квинтэссенция всех культурных достояний Европы, России, Южной Африки. В его стенах, как на острове покоя и безмятежности, правят собственные законы красоты.