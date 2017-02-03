21 совет для украшения небольшого сада

Если вы любите заниматься садоводством и имеете в своем распоряжении небольшой участок возле дома, тогда эти идеи – специально для вас! Поверьте, даже маленький сад может быть удивительно красивым и гармоничным. Обязательно воспользуйтесь одним или несколькими из представленных ниже советов и ваша зеленая зона заиграет новыми гранями. Итак, поехали!
Самый простой метод преображения сада – наполнение его яркими красками. Высаживайте разноцветные растения и наслаждайтесь их цветением.
Удобная садовая мебель позволит вам отдыхать в собственном зеленом оазисе с особым комфортом.
Если ваш сад расположен на участке с уклоном, соорудите узкую лестницу. Это не только украсит его, но и сделает передвижение более удобным и безопасным.
Всевозможные лианы, виноградные лозы и другие вьющиеся растения станут прекрасным решением для декора беседки или забора.
Если в вашем саду слишком много бетонных покрытий – сделайте реконструкцию. Рекомендуем преобразовать пустые участки с плиткой или брусчаткой в зеленые зоны с различными растениями или газоном.
Больше цвета и сочных оттенков! Сочетайте яркие растения с такими же горшками для них – и ваш сад будет выглядет безупречно!
Если вы хотите иметь сад, имитирующий дикую природу – смело высаживайте в нем различные кустарники. Они не только красиво смотрятся, но и не требуют сложного ухода.
Установка яркого дивана с контрастными подушками – простой способ украшения небольшого сада.
Сделайте красивые ступени из натурального камня, чтобы иметь доступ к растениям на разных уровнях.
Вместо каменной крошки вы можете использовать для декора земли между растениями древесные отходы. Кора и стружка отлично для этого подойдут.
Для ограждения сада выбирайте естественные материалы. Например – дерево, как показано на фото.
Сочетание разнообразных материалов смотрится очень стильно и преображает небольшие сады. В данном случае мы видим комбинацию дерева, плитки и зеленых насаждений.
Даже крошечный сад способен удивлять своим дизайном! Взгляните на этот пример. Компактный диван в окружении растений смотрится великолепно!
Если у вас недостаточно земли для выращивания любимых растений – используйте горшки. Такой подход делает сад аккуратным в любое время года и значительно упрощает уход.
Каменная крошка позволяет сделать зеленую зону оригинальной и ухоженной. Комбинируйте такой декор с различными видами растений.
Зонирование сада – это очень удобно и функционально. Разделяйте пространство для отдыха, принятия пищи и выращивания растений, как показано на фото.
Если вы не можете расширить свой небольшой сад – попробуйте сделать его разноуровневым. Таким образом создается зрительная иллюзия увеличения площади. Для создания уникальной конструкции обращайтесь за помощью к специалистам.
Высаживайте цветущие растения в саду – и наслаждайтесь их яркими красками и пьянящими ароматами во время отдыха на свежем воздухе.
Если на вашем участке каменистый грунт и вы не желаете нарушать эту естественную среду, тогда используйте соответствующие насаждения. Это отличный вариант для начинающего садовода.
Различные элементы из кирпича всегда отлично смотрятся в небольшом саду. Используйте этот материал по своем усмотрению и останетесь довольны результатом.
Если не можете определиться со стилистикой – комбинируйте в саду все, что вам нравится! Дерево, плитку, растения в горшках и лианы, дорожки и участки с насаждениями. Отличный пример такого подхода представлен на фото.