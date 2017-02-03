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21 совет для украшения небольшого сада

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Small Contemporary Courtyard, Gardenplan Design Gardenplan Design Сад в стиле модерн
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Если вы любите заниматься садоводством и имеете в своем распоряжении небольшой участок возле дома, тогда эти идеи – специально для вас! Поверьте, даже маленький сад может быть удивительно красивым и гармоничным. Обязательно воспользуйтесь одним или несколькими из представленных ниже советов и ваша зеленая зона заиграет новыми гранями. Итак, поехали!

1. Высаживайте яркие растения

El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Сад в стиле модерн
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá

Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá

Самый простой метод преображения сада – наполнение его яркими красками. Высаживайте разноцветные растения и наслаждайтесь их цветением.

2. Разместите в саду мебель

Hamberg House, Richmond, London, London Atelier Ltd London Atelier Ltd Сад в стиле модерн Дерево Черный
London Atelier Ltd

Hamberg House, Richmond, London

London Atelier Ltd
London Atelier Ltd
London Atelier Ltd

Удобная садовая мебель позволит вам отдыхать в собственном зеленом оазисе с особым комфортом. 

3. Узкая лестница

Concrete House , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Сад в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

Concrete House

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Если ваш сад расположен на участке с уклоном, соорудите узкую лестницу. Это не только украсит его, но и сделает передвижение более удобным и безопасным. 

4. Вьющиеся растения

Cottage Garden Transformation, Elephant Interior Exterior Design Elephant Interior Exterior Design Сад в средиземноморском стиле
Elephant Interior Exterior Design

Cottage Garden Transformation

Elephant Interior Exterior Design
Elephant Interior Exterior Design
Elephant Interior Exterior Design

Всевозможные лианы, виноградные лозы и другие вьющиеся растения станут прекрасным решением для декора беседки или забора. 

5. Измените функционал отдельных зон

Courtyard Garden Unique Landscapes Сад в стиле кантри
Unique Landscapes

Courtyard Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

Если в вашем саду слишком много бетонных покрытий – сделайте реконструкцию. Рекомендуем преобразовать пустые участки с плиткой или брусчаткой в зеленые зоны с различными растениями или газоном. 

6. Выбирайте яркие горшки

Small Contemporary Courtyard, Gardenplan Design Gardenplan Design Сад в стиле модерн
Gardenplan Design

Small Contemporary Courtyard

Gardenplan Design
Gardenplan Design
Gardenplan Design

Больше цвета и сочных оттенков! Сочетайте яркие растения с такими же горшками для них – и ваш сад будет выглядет безупречно!

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7. Высаживайте кустарники

Porthcothan Responsive Home, Innes Architects Innes Architects Сад в стиле модерн
Innes Architects

Porthcothan Responsive Home

Innes Architects
Innes Architects
Innes Architects

Если вы хотите иметь сад, имитирующий дикую природу – смело высаживайте в нем различные кустарники. Они не только красиво смотрятся, но и не требуют сложного ухода. 

8. Красочная садовая мебель

Contemporary Garden - North London, Earth Designs Earth Designs Сад в стиле модерн Дерево Фиолетовый / Лиловый
Earth Designs

Contemporary Garden – North London

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

Установка яркого дивана с контрастными подушками – простой способ украшения небольшого сада. 

9. Разноуровневый сад

Small Garden with a Very Steep Slope Yorkshire Gardens Сад в стиле модерн
Yorkshire Gardens

Small Garden with a Very Steep Slope

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

Сделайте красивые ступени из натурального камня, чтобы иметь доступ к растениям на разных уровнях.

10. Используйте древесные отходы для украшения

A Modern Garden with Traditional Materials Yorkshire Gardens Сад в стиле модерн
Yorkshire Gardens

A Modern Garden with Traditional Materials

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

Вместо каменной крошки вы можете использовать для декора земли между растениями  древесные отходы. Кора и стружка отлично для этого подойдут. 

11. Деревянный забор

Cool but Funky, Contempoary Garden Yorkshire Gardens Сад в стиле модерн
Yorkshire Gardens

Cool but Funky, Contempoary Garden

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

Для ограждения сада выбирайте естественные материалы. Например – дерево, как показано на фото. 

12. Комбинация различных материалов

Small town garden homify Сад в стиле модерн
homify

Small town garden

homify
homify
homify

Сочетание разнообразных материалов смотрится очень стильно и преображает небольшие сады. В данном случае мы видим комбинацию дерева, плитки и зеленых насаждений.

13. Диван и зелень

THE MILAN CONTEMPORARY PANEL BARTON FIELDS PATIO & LANDSCAPE CENTRE Сад в стиле модерн Дерево
BARTON FIELDS PATIO &amp; LANDSCAPE CENTRE

THE MILAN CONTEMPORARY PANEL

BARTON FIELDS PATIO & LANDSCAPE CENTRE
BARTON FIELDS PATIO &amp; LANDSCAPE CENTRE
BARTON FIELDS PATIO & LANDSCAPE CENTRE

Даже крошечный сад способен удивлять своим дизайном! Взгляните на этот пример. Компактный диван в окружении растений смотрится великолепно! 

14. Каждому растению – свое место

Garden design and build courtyard, Bicester, Oxfordshire Decorum . London Сад в классическом стиле ДПК Серый
Decorum . London

Garden design and build courtyard, Bicester, Oxfordshire

Decorum . London
Decorum . London
Decorum . London

Если у вас недостаточно земли для выращивания любимых растений – используйте горшки. Такой подход делает сад аккуратным в любое время года и значительно упрощает уход.

15. Небольшой сад с мелкими камнями

Gravel and water garden area Jane Harries Garden Designs Сад в средиземноморском стиле
Jane Harries Garden Designs

Gravel and water garden area

Jane Harries Garden Designs
Jane Harries Garden Designs
Jane Harries Garden Designs

Каменная крошка позволяет сделать зеленую зону оригинальной и ухоженной. Комбинируйте такой декор с различными видами растений. 

16. Разделяйте пространство

A Colorful and Modern London Roof Terrace Project, Arthur Road Landscapes Arthur Road Landscapes Сад в стиле модерн
Arthur Road Landscapes

A Colorful and Modern London Roof Terrace Project

Arthur Road Landscapes
Arthur Road Landscapes
Arthur Road Landscapes

Зонирование сада – это очень удобно и функционально. Разделяйте пространство для отдыха, принятия пищи и выращивания растений, как показано на фото.

17. Создавайте уровни

GALAXY SANDSTONE PAVING BARTON FIELDS PATIO & LANDSCAPE CENTRE Сад в стиле модерн Песчаник Черный
BARTON FIELDS PATIO &amp; LANDSCAPE CENTRE

GALAXY SANDSTONE PAVING

BARTON FIELDS PATIO & LANDSCAPE CENTRE
BARTON FIELDS PATIO &amp; LANDSCAPE CENTRE
BARTON FIELDS PATIO & LANDSCAPE CENTRE

Если вы не можете расширить свой небольшой сад – попробуйте сделать его разноуровневым. Таким образом создается зрительная иллюзия увеличения площади. Для создания уникальной конструкции обращайтесь за помощью к специалистам

18. Цветущие растения

Brackenbury House, Neil Dusheiko Architects Neil Dusheiko Architects Сад в стиле модерн
Neil Dusheiko Architects

Brackenbury House

Neil Dusheiko Architects
Neil Dusheiko Architects
Neil Dusheiko Architects

Высаживайте цветущие растения в саду – и наслаждайтесь их яркими красками и пьянящими ароматами во время отдыха на свежем воздухе. 

19. Горные растения

Gwel-An-Treth, Sennen Cove, Cornwall, Laurence Associates Laurence Associates Сад в стиле модерн
Laurence Associates

Gwel-An-Treth, Sennen Cove, Cornwall

Laurence Associates
Laurence Associates
Laurence Associates

Если на вашем участке каменистый грунт и вы не желаете нарушать эту естественную среду, тогда используйте соответствующие насаждения. Это отличный вариант для начинающего садовода. 

20. Кирпичная кладка

Felsted Place Aralia Сад в стиле минимализм Камень Зеленый
Aralia

Felsted Place

Aralia
Aralia
Aralia

Различные элементы из кирпича всегда отлично смотрятся в небольшом саду. Используйте этот материал по своем усмотрению и останетесь довольны результатом.

21. Используйте сразу все!

Outdoor Living, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd Сад в стиле модерн
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Outdoor Living

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

Если не можете определиться со стилистикой – комбинируйте в саду все, что вам нравится! Дерево, плитку, растения в горшках и лианы, дорожки и участки с насаждениями. Отличный пример такого подхода представлен на фото. 

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