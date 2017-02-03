21 совет для украшения небольшого сада

Если вы любите заниматься садоводством и имеете в своем распоряжении небольшой участок возле дома, тогда эти идеи – специально для вас! Поверьте, даже маленький сад может быть удивительно красивым и гармоничным. Обязательно воспользуйтесь одним или несколькими из представленных ниже советов и ваша зеленая зона заиграет новыми гранями. Итак, поехали!