Как естественным образом охладить квартиру?

Для того, чтобы крепко спать даже в жару и спать как младенец, положите небольшую подушку на час или два в морозильник перед тем, как соберетесь в постель. Для того, чтобы лед не образовывался на ткани, поместите подушки в пластиковые пакеты. Повесьте постельное белье в холодной части вашего дома, пусть повисит там в течение дня. Как только вы встанете, возьмите свое постельное белье и поместите его в самое холодное помещение в доме (подвал или туда, где есть тень). Снимите свое постельное белье перед самым отходом ко сну и заправьте им постель.

Еще один нехитрый способ охладить помещение: на веревке закрепляется простынь, а её концы опускаются в таз с водой. Вода, поднимаясь по волокнам, испарялась в воздух, охлаждая его Если в схему добавить обычный вентилятор, то производительность «увлажнителя» можно увеличить в несколько раз. Если уж днём совсем дурно, то можно постирать гардины и шторы и развесить их. За счёт того, что они влажные, в комнате какое-то время будет сохраняться прохлада.