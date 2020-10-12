Собрались наконец-то начать ремонт, но вместе со старыми обоями сняли всю штукатурку со стен? Часто случается так, что строители экономят на цементе и в результате штукатурка превращается практически в песок. Штукатурка стен представляет собой необходимый элемент как для внутренней, так и для внешней отделки помещений. Без нее невозможно представить строительство любого дома или здания. Штукатурка стен повышает прочность стены на тридцать процентов, что немаловажно, а потом хозяева сами решают, отделывать стены плиткой, красить их или клеить на них обои. Кроме этого, штукатурка поможет выровнять стены, скрыть их дефекты, а также идеально подготовить поверхность как для жидких, так и для обыкновенных обоев.
Итак, что делать, когда сыпется штукатурка? Если она совершенно пришла в негодность и ничего не стоит проделать дырку до самого основания стены, то, увы, придется ее полностью заменить. Некоторые обрабатывают стены грунтовкой, а потом прошпаклевывают, но это лишь
заплатка, которая реального эффекта надолго не даст. Если же не вся стена оштукатурена с перебором песка и штукатурка сыпется только местами, то существует несколько приемов для спасения ситуации. Например, в особо плохих местах можно использовать
грунтовку глубокого проникновения. Об этом и других способах укрепить штукатурку вы узнаете из этой статьи.
Стены вашего жилища оштукатурены старой цементно-песчаной штукатуркой, которая сыпется от прикосновения шпателя? Вы не уверены, можно ли шпаклевать по старой штукатурке и при этом не повредить шпаклевку? А вот здесь уже все зависит от опыта. Если вы знаете толк в ремонтных работах, то надо точно уловить момент непригодности штукатурки. Ведь штукатурка от старости не сыпется, она сыпется оттого, что в свое время туда что-то не доложили, то-ли цемента, а, может, и извести. Штукатурка, в принципе, и не должна иметь высокую прочность, ведь, это отделочный материал, а не конструктивный элемент здания.
Как мы уже упоминали, если штукатурка отслаивается от стены на всю толщину своего слоя – это одно, а если она сыпется, если по поверхности провести рукой, то это совсем другое. В первом случае уже ничем не поможешь, а во втором, вполне вероятно, будет достаточно перед шпаклевкой нанести на старую штукатурку грунтовку глубокого проникновения. Кроме того, можете попробовать обработать стену бетонконтактом. Он должен хорошо закрепить поверхность при чем в случаях, когда грунтовка с этим не справится.
Если в вашей квартире стены или потолок в свое время были проштукатурены, то, наверняка, по истечении времени вы столкнулись с проблемой – сыпется штукатурка. Чаще всего штукатурка сыпется из за несоблюдения технических условий при ее нанесении, а также при неправильном температурном режиме, когда температура в квартире чрезвычайно низкая.
Итак, что же делать, когда сыпется штукатурка? Многие специалисты советуют радикальный метод, который, возможно, в итоге сэкономит ваши нервы и средства. Бросайте все, сдирайте всю штукатурку, обрабатывайте стены грунтовкой и шпаклюйте все по новой. Потом можно приступить к покраске или наклеить обои. Зато у вас уже будут нормальные стены, за которые не нужно переживать, что они опять начнут осыпаться и слой шпатлевки отпадет вместе с штукатуркой!
Если вы решили счистить осыпавшуюся штукатурку и покрыть стены новым слоем слоем, обязательно убедитесь, чтобы были соблюдены все условия, а консистенция раствора соответствовала необходимым требованиям. Если вы не уверены, нанесение штукатурки на стены лучше доверить профессионалам. Ведь грамотный подход гарантирует вам качественный результат при минимальных затратах, если вы ничего тяжелее ручки в руках никогда не держали. От состава штукатурки зависит ее качество, а как следствие и срок службы. Для начала определимся, что основными составляющими такого раствора должна быть вода, вяжущие компоненты и заполнители. При отсутствии последних вяжущие компоненты, будь это цемент или глина, не способны дать необходимую прочность. Составные элементы подбираются обязательно в соответствии с поверхностью, куда этот раствор впоследствии будет наноситься. Очень важно, чтобы все ингредиенты прошли необходимую подготовку и были просеяны. К примеру, глину и известь следует довести до вязкого состояния, чтобы обеспечить пластичность раствора и удобство при нанесении.
Если вы не уверены в собственных способностях или никогда раньше не штукатурили стены – еще одна причина довериться профессионалам. Зачастую они выполняют свою работу быстро и более качественно, чем любители-самоучки. У них есть большой опыт работы за плечами и они могут выровнять стены так, что обои на них будут смотреться идеально, ведь дефекты всегда бросаются в глаза, а этого хочет избежать каждый хозяин, затеявший ремонт в собственной квартире. Далеко не всем охота самостоятельно возиться с раствором, добиваться определенной консистенции и наносить полученный раствор на стены, при этом распределяя равномерно и скрывая все видимые дефекты. Таким образом, если в вашем доме сыпется штукатурка, подумайте о том, чтобы нанять специалистов для очищения и повторного нанесения штукатурки, чтобы получить гарантированный и качественный результат в короткие сроки.
Ремонт штукатурки проводится в несколько этапов. Для изоляции от влаги нужно нанести защитное покрытие и уже после приступать к дальнейшей обработке. Сначала стена тщательно выскабливается от остатков старой штукатурки с помощью щетки по металлу. После очистки наносится специальная грунтовочная смесь в два слоя. В процессе высыхания грунтовки могут остаться разводы, которые нужно слегка обмыть струей воды. Сушка занимает около 2,5-3 часов. Если дефекты серьезные, на поврежденные участки заново наносят шпаклевочную смесь или штукатурят. Толщина наносимого покрытия варьируется в пределах 30 миллиметров. Если стена шпаклюется, растворяем порошок в воде и наносим неглубоким слоем в соотношении 3,5 к 1. Первый слой нужен для выравнивания стенки. Второй наносится поверхностно по истечению одного часа. Но, прежде чем производить покраску, побелку, штукатурку или облицовочные работы, стене нужно дать просохнуть около 2 суток. Красить стену лучше дисперсионной силикатной краской. Чтобы краска ложилась равномерно, нужно растворить ее на 1/10 часть воды. Затем повторно нанести слой через сутки. Порядок работ такой: сначала окрашиваем «трудные» места (края, угловую часть) затем с помощью распылителя или валика остальную поверхность. Чтобы не остались разводов, красим всю поверхность сразу одновременно.
Старую штукатурки, которая сыпется, удаляем. При этом если остались крепкие участки, всю штукатурку снимать не обязательно. После снятия отслаивающихся участков укрепите всю поверхность грунтовкой от осыпания. Пропиток и грунтовок огромное множество. Если грунтовки нет, возьмите клей ПВА (его необходимо разбавить – сделайте его как молоко). Валиком прокатайте всю поверхность стены несколько раз. Дефекты после удаления краски и отслаивающейся штукатурки зашпаклюйте (при этом не забудьте про грунтовку). Прошпаклеванные места прошлифуйте и опять прогрунтуйте. Теперь можно и клеить обои.
Приведем пару примеров детального состава раствора. Известковая смесь делается в строгом соотношении гашеной извести и песка. Известь следует поместить в специально отведенную емкость и добавить поочередно песок и воду. Количество песка должно помочь составу обрести необходимую густоту и только после этого его можно перемешивать.
Цементный раствор изготавливается из хорошей марки цемента и необходимого количестве песка. Для такого состава потребуется сделать воронку из песка, куда впоследствии придется всыпать цемент, и только после этого смесь перемешивается при добавлении воды в небольшом количестве.
Жидкие обои – один из видов современной декоративной отделки стен, хотя именно они являются прародителями многих современных обоев, будучи придуманными ещё 300 лет назад. Как бы то ни было, в настоящее время каждый способен по достоинству оценить простоту и удобство работы с ними. Приобретая пакет с жидкими обоями, внутри вы найдете сухую смесь, в которой уже присутствует клеящий элемент. Прежде чем развести их в воде, необходимо прогрунтовать, покрасить и просушить стену.
Для того, чтобы начать работать с жидкими обоями, нужно разбавить смесь водой и хорошо перемешать до состояния теста (на 1 мешок обоев требуется 6 л воды). Специалисты рекомендуют это делать только вручную, так как механическое воздействие может повредить структуру волокна. Далее масса наносится на стену пластиковым затиром или тёркой.
Жидкие обои считаются очень хорошим теплоизолятором, а также они обладают свойством поглощения шума. Они не имеют швов, не впитывают запахи и не выгорают. Кроме того, они могут иметь любой оттенок палитры. Так, например, достаточно легко собственными силами справиться с созданием на стене градиентного перехода. Выбор расцветок настолько широк, что некоторые предполагается смешивать с идущими в некоторых случаях в комплекте блестками (они разводятся в воде до того, как в неё помещается сухая смесь обоев). Еще одним достоинством бесшовных обоев является многоразовое использование. Для того, чтобы их снять, достаточно как следует размочить покрытие, удалить шпателем и перенести на стену, к примеру, другой комнаты или дачи. И так до трёх раз. Несмотря на то, размачивать их придется около 12 часов, снять их со стены не вызывает никаких сложностей. Жидкие обои прекрасно подходят помещениям, где много углов и в детских комнатах. Они скрывают неровности и трещины. В случае, если какая-то часть стены была испачкана или повреждена, то точечно «рану» можно снова покрыть обоями такого же цвета.
Для неискушенного будущего ремонтника может встать такой вопрос – а в чем, собственно, разница между штукатуркой и шпаклевкой? Разве это не одно и то же? Штукатурка, прежде всего, предназначена для того, чтобы выравнивать поверхности стен, причем в более фундаментальном стиле, когда у строителей что-то пошло не так, и приходится значительно поправлять недочеты. А вот с помощью шпаклевки можно с легкостью избавиться от более мелких проблем. Именно по этой причине штукатурка содержит более крупные зерна наполнителя, а шпаклевка – мелкие. Тем не менее, оба материала невероятно ценны для ремонтных работ.
Во сколько же обойдутся штукатурные и шпаклевочные работы? Конечно, можно посмотреть пару-тройку обучающих видео и заняться ремонтом самому. А можно довериться профессионалам. Цена высчитывается с учетом метража, при этом прайс рабочей бригады зависит от конкретной компании и города. Но в среднем, за шпаклевку стен (1 квадратный метр) можно заплатить 200-500 рублей, а вот за штукатурку – от 300 до 700 рублей. Дешевле всего обойдется грунтовка – 50-80 рублей за квадратный метр.