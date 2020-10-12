Собрались наконец-то начать ремонт, но вместе со старыми обоями сняли всю штукатурку со стен? Часто случается так, что строители экономят на цементе и в результате штукатурка превращается практически в песок. Штукатурка стен представляет собой необходимый элемент как для внутренней, так и для внешней отделки помещений. Без нее невозможно представить строительство любого дома или здания. Штукатурка стен повышает прочность стены на тридцать процентов, что немаловажно, а потом хозяева сами решают, отделывать стены плиткой, красить их или клеить на них обои. Кроме этого, штукатурка поможет выровнять стены, скрыть их дефекты, а также идеально подготовить поверхность как для жидких, так и для обыкновенных обоев.

Итак, что делать, когда сыпется штукатурка? Если она совершенно пришла в негодность и ничего не стоит проделать дырку до самого основания стены, то, увы, придется ее полностью заменить. Некоторые обрабатывают стены грунтовкой, а потом прошпаклевывают, но это лишь заплатка , которая реального эффекта надолго не даст. Если же не вся стена оштукатурена с перебором песка и штукатурка сыпется только местами, то существует несколько приемов для спасения ситуации. Например, в особо плохих местах можно использовать грунтовку глубокого проникновения . Об этом и других способах укрепить штукатурку вы узнаете из этой статьи.