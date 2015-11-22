Большинство из нас на подсознательном уровне руководствуется своим внутренним чувством комфорта и уюта при создании интерьера своей квартиры. Следует при этом отметить интересную взаимосвязь характера человека и интерьера помещения. Архитектура дома, цвет стен, мебель, аксессуары и многое другое могут зачастую больше рассказать о человеке, чем одежда, которую он носит. Именно в зависимости от характера и стиля жизни, мы выбираем тот или иной интерьер и экстерьер своего дома. В свете современных тенденций дизайнеры и архитекторы стараются принимать характер человека во внимание при создании дома. Итак, Какой тип дома подходит для вашего характера? Возможно, вы найдете себя в подборке от дизайнеров homify.
Романтическим и творческим натурам, вечно пребывающим в полете фантазии, стоит присмотреться к необычным дизайнерским и архитектурным решениям. Например, к экзотическому мексиканскому стилю с его белыми стенами, простыми линиями и характерной черепичной крышей. Этот экзотический букет разбавлен несколькими современными штрихами – обилием больших окон и наличием открытого пространства.
В последнее время мы стали опять ценить натуральные вещи – натуральные продукты, одежду, предметы интерьера. Это касается и наших жилищ. Современные деревянные дома переживают настоящий бум. Это не только возможность жить в комфортных условиях и в доме, который подходит именно вам, но еще и шанс избежать влияния вредных строительных материалов, которыми напичкана массовая застройка. В таком доме будет особенно комфортно любителям старины, желающим приобщиться к природе.
Деревянные дома благодаря своим натуральным свойствам являются самыми экологичными и энергосберегающими. Правда, это в том случае, если все комплектующие выполнены исключительно из натуральных материалов. Недавно на рынке появилось огромное количество фирм, предлагающих не только современные, но и дешевые деревянные дома. Однако в погоне за дешевизной мы часто забываем о некоторых важных моментах, которые стоит учитывать при постройке деревянного дома. Строительство должно выполняться профессионалами, которые рассчитают привязку и правильно осуществят укладку на фундамент. Детали дома должны безупречно прилегать друг к другу, изоляционные материалы тщательно уложены, инженерные сети проведены согласно высоким стандартам качества. Качественный деревянный дом “дышит”, в нём редко бывает душно или сыро.Сегодня мы расскажем не только об этих, но и о других критериях, на которые стоит обратить внимание, чтобы дешевый деревянный дом все же получился качественным и радовал вас еще долго.
Биоклиматическая архитектура – это одно из направлений, которое органично сочетает традиционные приемы архитектуры и особенности окружающей среды, поэтому такой дом особенно должен прийтись по вкусу любителям всего экологичного и поборникам защиты окружающей среды. Биоклиматические дома, построенные по технологиям устойчивого строительства, учитывают деликатное отношение к природе, когда функциональность и эстетичность дома вступают в диалог с окружающей средой. Главная цель архитекторов – гармония с природой и стремление приблизить среду обитания человека к окружающему пространству.
Биоклиматический дом учитывает особенности климата региона и призван, обеспечить максимально комфортные условия для жизни в сочетании с минимальным потреблением энергии. Кроме того, для производства энергии используется доступные экологически чистые источники энергии, такие как солнце, ветер, вода и почва. Это помогает существенно экономить энергию для обогрева и охлаждения здания, а также его освещения. Для достижения этих целей дому иногда придают закругленные формы, выделяют внутри здания буферные тепловые зоны, защищают его от холодных ветров посадкой деревьев. Благодаря таким нехитрым мерам удается снизить потребление энергии на 20-30 ероцентов от среднего уровня.
Это направление в архитектуре довольно новое, позволившее поколениям инженеров и архитекторов реализовать старую идею – создание привлекательных с эстетической точки зрения зданий, способных приспосабливаться к изменению климата на протяжении дня, времени года или целого года. Специальные умные конструкции позволяют регулировать утечку и поступление в помещение света, воздуха и тепла при экономии энергии. Часто с этой целью инженеры обращаются к принципу многослойности – созданию нескольких оболочек дома при помощи фасадов из стекла.
Если же вы устали от шума и стресса мегаполиса, вам нужно срочно немного передохнуть, желательно в лесу возле озера подальше от людей. И это не обязательно должна быть дырявая палатка без удобств. Если позволяют материальные возможности, можно обзавестись идеально комфортным домиком подальше от цивилизации.
Этот современный дом в лесу был спроектирован датским филиалом студии Facit Homes. Главной задачей архитектора было удачное внедрение загороднего домика в нетронутую среду – густой старый лес. При поиске материала для облицовки выбор пал на идеальный в этом случае материал – натуральное дерево, которое так хорошо вписывается в лесной ландшафт.
Стена, выходящая на задний двор, практически вся выполнена из стекла, что позволяет по полной наслаждаться удивительным окружающим пейзажем. Кроме того, углы, края и стыки здания свидетельствуют об отличном качестве строительства, что является неотъемлимой частью датского стиля.
Если же вы прежде всего цение свободу, свежий воздух и возможность постоянно менять место жительства – ваш выбор – переносной жилой модуль. Испанское архитектурное бюро ÁBATON Arquitectura реализовало мечту многих – современный и недорогой жилой модуль, который особенно придется по душе любителям приключений, современным кочевникам, не желающим отказываться от благ цивилизации. Модули бывают разных размеров (от 27 до 80 метров кв.) и в зависимости от отделки обойдутся покупателю в 21 900 – 42 800 евро.
Изначально задачей архитектурного бюро было создание серии идеальных домов для двух человек, которые были бы транспортабельны и легко устанавливались. Если же одного такого домика вам будет мало, ничего не стоит в считанные минуты создать жилище побольше из двух или трех жилых модулей. Девиз проекта – экологичность и простой дизайн. Домики покрыты цементным ДСП. Фасад оснащен вентиляцией и толстым слоем изоляционного материала. Каркас выполнен из массива дерева и изготовлен на станках ЧПУ, что позволяет значительно ускорить процесс строительства.
Если же вы настоящий модник (модница) и следите за последними тенденциями моды и дизайна, возможно, вам подойдет ультрасовременный и невероятно стильный дом из металлического каркаса. Обратите внимание, насколько внешний вид дома зависит от облицовки. Существует мнение, что дома из металлического каркаса выглядят не очень по сравнению с деревянными или кирпичными. Однако не стоит забывать об возможностях каркасных домов, позволяющий экспериментировать с отделкой как только ваша душа пожелает. При необходимости можно даже сымитировать деревянный дом! Обратите внимание, насколько гармонично смотрится сочетание теплой матовой деревянной обшивки с холодным приглушенным блеском металла, который дополняет глянец больших окон-дверей.
Практичным натурам, предпочитающим комфорт и сдержанный неброский дизайн наверняка понравится уют и спокойствие классического американского стиля как, например, этот деревянный дом из клееного бруса. Дом имеет два уровня и включает 4 спальных комнаты 3 ванные, гостиную-каминную, кухню совмещенную с обеденной. Гостиная и обеденная имеют выход на веранду главного фасада, с обратной стороны расположены выходы из галерей на веранду расположенную зеркально, на заднем дворе.
Минимализм с его четкостью линий и отсутствием лишних деталей – именно то, что доктор прописал для пуритан, склонных к чистоте и порядку, ненавидящих лишние вещи, хаос и неразбериху в доме. Такой дом не будет раздражать ваш лишней декорацией, украшательствами, буйством красок и т. д. Правда, не слишком уж увлекайтесь, попробуйте разрядить больничную обстановку использованием контрастных материалов и текстур (например, дерева и бетона) и добавьте хотя бы парочку небольших растений в простых горшках, но подстричь их вы все-таки можно, если очень хочется, то и под линеечку.
Любителям британских детективов или исторических романов Вальтера Скотта с бесконечной вереницей романтических приключений без сомнения понравится жить в старинном, немного рустикальном доме а-ля деревенский коттедж. В наших краях настоящий дом такого типа вы, наверняка, не найдете, однако можно немного смухлевать, используя при постройке натуральный или искусственный камень. Если такой возможности нет, нужную атмосферу поможет создать даже одна стена, выполненная из грубого камня. Такой альтернативный вариант не особо ударит по бюджету и довольно практичен, ведь любовь к деревенской романтике не исключает практичного подхода к жизни, не так ли?
Ну а если вам совсем-совсем необходимо скрыться от всех на некоторое время и дать своему мозгу немного передохнуть – этот
невидимый домик именно для вас. Благодаря использованию отражающего материала он как бы сливается с окружающей средой и становится практически невидимым.