Какой лучше строить дом 1-о или 2-х этажный?

Размер участка, пожалуй, является главным фактором при выборе этажности дома. При этом стоит учитывать универсальное правило: если участок небольшой, то выгоднее строить дом с двумя этажами, так как одноэтажный дом той же площади практически не оставит свободного места для газона, сада или небольшого огорода. Если же вы не особо ограничены размерами площади участка, можно себе позволить и одноэтажный дом, оставив в прошлом совершенно устаревшее клише о том, что двухэтажный дом, мол, круче. Это правда, что чем больше этажей, тем дешевле становится стоимость 1 кв.м. полезной площади, ведь существенная часть расходов приходится на закладку фундамента. Некоторые идут дальше и строят трехэтажные дома, но реально живут только на одном этаже или двух.

На большом земельном участке гораздо эргономичнее «распределить» дом по всей площади, разделив функциональные зоны не по вертикали, а по горизонтали. К тому же, это позволяет наиболее органично вписать коттедж в окружающий ландшафт среди зеленых насаждений,собенно, если участок расположен в верхней части склона.

На небольших участках размером 6-10 соток в поселках с плотной застройкой все же целесообразнее строить дома в два-три этажа. В доме общей площадью до 100 кв.м. оптимальное использование пространства достигается в одноэтажном варианте. Нет лестницы и санузла 2-го этажа, меньше площадь коридоров. Дом общей площадью более 200 кв.м. все-таки выгоднее строить в два-три этажа.