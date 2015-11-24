Какой лучше строить дом 1-о или 2-х этажный? Этот вопрос наверняка задает себе большинство тех, кто задумывается о постройке собственного семейного очага. Вопрос этот во многом субъективный и на него нет однозначного ответа. Кому-то нравится быть
поближе к земле, кто-предпочитает уют второго этажа или же необычный шарм мансарды. Однако учитывая все возможные факторы, такие как цена, комфортность, эргономичность дома, размер площади участка и другие, вы сможете достичь желаемого результата – построить идеальный дом, подходящий для вас и вашей семьи по всем параметрам. А для этого давайте рассмотрим все преимущества и недостатки 1-о или 2-х этажных домов вместе со специалистами homify.
Размер участка, пожалуй, является главным фактором при выборе этажности дома. При этом стоит учитывать универсальное правило: если участок небольшой, то выгоднее строить дом с двумя этажами, так как одноэтажный дом той же площади практически не оставит свободного места для газона, сада или небольшого огорода. Если же вы не особо ограничены размерами площади участка, можно себе позволить и одноэтажный дом, оставив в прошлом совершенно устаревшее клише о том, что двухэтажный дом, мол, круче. Это правда, что чем больше этажей, тем дешевле становится стоимость 1 кв.м. полезной площади, ведь существенная часть расходов приходится на закладку фундамента. Некоторые идут дальше и строят трехэтажные дома, но реально живут только на одном этаже или двух.
На большом земельном участке гораздо эргономичнее «распределить» дом по всей площади, разделив функциональные зоны не по вертикали, а по горизонтали. К тому же, это позволяет наиболее органично вписать коттедж в окружающий ландшафт среди зеленых насаждений,собенно, если участок расположен в верхней части склона.
На небольших участках размером 6-10 соток в поселках с плотной застройкой все же целесообразнее строить дома в два-три этажа. В доме общей площадью до 100 кв.м. оптимальное использование пространства достигается в одноэтажном варианте. Нет лестницы и санузла 2-го этажа, меньше площадь коридоров. Дом общей площадью более 200 кв.м. все-таки выгоднее строить в два-три этажа.
Очевидное преимущество одноэтажного дома — это отсутствие лестниц, которые занимают определенную площадь, затрудняют передвижение по дому. Обратить внимание на этот аспект особенно стоит семьям с маленькими детьми или в которых есть пожилые люди. Тем более, что красивая, пологая и удобная лестница — дорогое удовольствие. Тем, кто экономит, следует учесть, что одноэтажный дом имеет меньшую поверхность стен и соответственно меньший расход материала на стены, но большую площадь фундамента и кровли.
Еще одно преимущество одноэтажного дома – отсутствие межэтажных перекрытий. Стоит заметить, что достаточный уровень звукоизоляции между этажами может обеспечить только перекрытие в железобетонном исполнении — довольно дорогая и тяжелая конструкция. Кроме того, в одноэтажном дома площадь санузлов меньше, так как отсутствует необходимость устраивать санузлы на каждом этаже.
Если для вас очень важны субъективные критерии, то многие отмечают, что в одноэтажном доме лучше «дышится» так как наверх поднимается «отработанный», загрязненный воздух с первого этажа. Одноэтажный дом ближе к земле и поэтому летом, как правило, он затенен деревьями, зимой меньше продувается холодными ветрами. В итоге в доме летом прохладнее, а зимой теплее. При стандартном уровне теплоизоляции одноэтажный дом будет на 10% теплее двухэтажного, и на 17% — трехэтажного. Еще один важный аспект: технология строительства одноэтажного дома более простая, да и ремонтировать такой дом проще.
И еще один плюс: из-за отсутствия лестниц одноэтажные дома намного безопасней для детей и пожилых людей. Кроме того, один этаж лучше объединяет семью и дети не чувствуют, будто родители отправили их на второй этаж, пытаясь отгородиться. Ну и последнее: меньше расходов на фундамент и стены. Если с фундаментом еще можно поспорить, так как он будет большей площади, а значит дороже, то стены в любом случае могут быть дешевле, так как их не нужно будет дополнительно усиливать.
Главное преимущество двухэтажных домов, прежде всего, состоит в том, что такой дом занимает меньше места на земельном участке. При одинаковой внутренней площади двухэтажный дом займет ровно в два раза меньше площадь на участке. Если участок свыше 12 соток, а общая площадь дома менее 200метров, то это достоинство исчезает. Но если рассматривать такие территории как на садовых участках от 4 до 6 соток, то это огромное преимущество. Правда при таких участках, есть шанс, что соседи будут смотреть вам прямо в окна.
У многоэтажного дома меньше площадь фундамента и кровли, что заметно снижает стоимость строительства, но больше поверхность стен, а значит и стоимость их возведения. С верхних этажей лучше обозревать окрестность. Особенно с учетом того, что даже небольшие земельные участки у нас принято окружать двух-трехметровым забором.
Со второго этажа открывается красивый вид, особенно если вы решите обустроить террасу, балкон или
французское окно (окна до пола с небольшой решеткой до пояса, которые используются вместо перил).
Крыша двухэтажного дома занимает меньшую площадь, одноэтажного. Кроме того, фундамент занимает меньший объем. С одной стороны под одноэтажный дом необходим фундамент меньшего размера, поскольку на него опирается меньший вес. А с другой стороны, глубина промерзания одинакова для любой конструкции, толщина цоколя определяется в основном шириной стены. Если делать перекрытие между первым и вторым этажами деревянным, вы сможете сэкономить на черновой и чистовой стяжке и утеплении пола. Половая доска идет сразу как финишное покрытие и как несущая часть пола второго этажа. Экономия проявляется и на стоимости квадратного метра, экономия на кровельных материалах и утеплителе. Иногда при строительстве дома важно не потерять каждую копейку.
Давайте теперь разберемся с недостатками двухэтажных домов. Во-первых, лестница уменьшает полезную площадь дома и стоит денег, а на втором этаже придется строить второй сан-узел, что также уменьшит полезную площадь дома. Для многоэтажного дома требуется более дорогой фундамент. Пожилым людям и маленьким детям противопоказаны лестницы, по которым в течение дня придется постоянно подниматься и спускаться. И еще одно: летом на втором этаже без кондиционера будет не выжить, хотя проблему можно минимизировать использованием рольставен или планировки, при которой окна второго этажа будут выходить на северную сторону, а с южной стороны будет находиться глухая стена. Нужно быть готовыми к тому, что реальная жизнь все равно будет протекать только на одном этаже, однако его площадь будет в два раза меньше по сравнению с одноэтажным домом.
В случае, если санузлы находятся не один над другим , то вполне возможна проблема вентиляции из нижних санузлов или кухни. В газобетонном доме просто сверлятся каналы прямо в стенах и выводятся в вентиляционные шахты. В кирпичном приходится либо заранее выкладывать канал, либо сверлить отверстия в наружной стене и ставить клапан. В одноэтажном доме вентиляция устраивается гораздо проще. Выводится через потолок на чердак и затем гибкими утепленными шлангами выходит в вентиляционные короба. И еще один немаловажный недостаток: в случае пожара одноэтажный дом можно без проблем покинуть через окна, чего не скажешь про двухэтажный дом.
Одна из проблем, с которой вы, возможно, столкнетесь при постройке одноэтажного дома – сложность планировки (если дом большой, то могут появиться комнаты, в которые можно попасть только из других комнат) и более высокие расходы на кровлю (и, возможно, на фундамент). Первое. Действительно, если у вас будет много комнат, то скорее всего в какую-то одну вы точно будете попадать путем прохода через какую-то вторую. Наличие проходных комнат не очень хорошо сказывается на жизни. А главное – теряются полезные квадратные метры. Второе. У вас в любом случае будет больше расходов на кровлю и, вероятнее всего, на фундамент.
Итак, делая вывод, следует отметить, что в строительстве нет четкого ответа на вопрос какой лучше строить дом 1-о или 2-х этажный? Если у вас большой участок и вы не хотите двухэтажный дом только потому что это «круто», тогда удобнее построить одноэтажный. Если ваш дом более 200 квадратных метров, то в таком случае нужно обязательно строить второй этаж, чтобы строение гармонично смотрелось эстетически в плане дизайна экстерьера. Если вы планируете строить дом площадью от 80 до 130 кв. метров, то в таком случае лучше всего рассмотреть вариант одноэтажного дома. Но в любом случае количество этажей – это дело желания и вкуса.
Давайте подведем небольшой итог:
Если у вас небольшой участок, тогда выгоднее строить двухэтажный дом, на большом — одноэтажный (так как он обычно более удобен для жизни).
Если площадь планируемого дома меньше 100 кв.м. то одноэтажный дом будет лучшим решением.
Ну а если площадь вашего будущего дома составит 100–200 кв.м. то особой разницы между одноэтажным и двухэтажным домом не будет, выбирайте тот, который вам больше по вкусу.
Какой лучше строить дом 1-о или 2-х этажный?
Так или иначе, это вам жить в новом доме, поэтому вам и принимать окончательное решение. Если вы всю жизнь мечтали о двухэтажном доме с роскошной лестницей как в любимом фильма или сериале – почему бы и нет? Хотите жить как в детстве в деревне в уютном одноэтажном доме? Вперед! Главное, чтобы он был качественным, уютным и соответствовал вашим желаниям и требованиям.