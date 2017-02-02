7 чилийских домов, которые вас поразят

В Чили можно найти действительно инновационные и необычные здания. В этой книге идей собраны именно такие дома различной стилистики от лучших архитекторов названной страны. Это не типичные сооружения, которые мы привыкли видеть на улицах города, а эксклюзивные. Каждый из представленных домов ярко выделяется из общей массы, привлекая к себе восторженные взгляды.
Если вы в поиске вдохновения для своего дома или просто ходите полюбоваться произведениями современной архитектуры – тогда эта подборка специально для вас!
На протяжении 2015 года производились работы по реконструкции данного здания, в результате чего преобразился его внешний и внутренний облик. Прихожая предстала в новом дизайне, настенные и напольные покрытия заменены на более высококачественные, обновлено остекление и меблировка. Открытые терассы и сад во дворе также получили новую жизнь.
Если вы любите деревянные дома, то этот проект вам особенно понравится. Он расположен в чилийской Патогонии и сочетает в себе различные виды древесины. Несмотря на традиционный дизайн, здание имеет инновационные элементы, которые делаю его современным. Внутри дом имеет открытую планировку первого этажа, которая объединяет кухню, гостиную и столовую. Второй этаж совсем небольшой, зато с него открывается потрясающий вид на вулканы.
Этот дом также был реконструирован и изменен до неузнаваемости. Классическое строение прямоугольной формы обрело вполне современные очертания. Стены сохранились оригинальные, а вот второй этаж с крытой террасой был надстроен. Интерьер дома полностью обновлен, чему жильцы дома были невероятно рады. Кардинальное различие отделки первого и второго этажей делает здание невероятно стильным и современным.
Мы предупреждали в начале статьи, что вас ожидают самые разнообразные здания. Вот и это не стало исключением. Дом с большими окнами и деревянным фасадом выглядит потрясающе! Своеобразный стиль предполагает максимальное остекление, что и можно наблюдать на фото. Это позволяет освещать интерьер естественным образом, экономя финансовые ресурсы.
Эта двухэтажная постройка наверняка привлечет ваше внимание. Ее фасад выполнен из каменных и прочих материалов, гармонично соединенных вместе. Камень является отличным выбором, поскольку позволяет достичь термической и акустической изоляции. Это сделает микроклимат внутри дома прохладным летом и теплым зимой. Такой авангардный и современный дизайн идеально подходит для тех, кто хочет наслаждаться окружающими пейзажами. Как видите, в декоре сада также применялись массивные камни.
А от взгляда на это здание может перехватить дыхание! Огромные панорамные окна создают элегантный дизайн данного строения и наполняют интерьер солнечными лучами. Такой функциональный и эстетический дом наверняка выделится из общей массы.
Этот дом в форме куба идеально подходит для тех, кому по душе простые и лаконичные линии. Сочетание материалов также добавляет особого шика, придавая своеобразный характер строению. В доме есть несколько больших окон и террасы на втором этаже. Как вам такой вариант?