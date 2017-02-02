7 чилийских домов, которые вас поразят

В Чили можно найти действительно инновационные и необычные здания. В этой книге идей собраны именно такие дома различной стилистики от лучших архитекторов названной страны. Это не типичные сооружения, которые мы привыкли видеть на улицах города, а эксклюзивные. Каждый из представленных домов ярко выделяется из общей массы, привлекая к себе восторженные взгляды.

Если вы в поиске вдохновения для своего дома или просто ходите полюбоваться произведениями современной архитектуры – тогда эта подборка специально для вас!