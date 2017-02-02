Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

7 чилийских домов, которые вас поразят

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
homify Дома в стиле модерн Дерево
Loading admin actions …

В Чили можно найти действительно инновационные и необычные здания. В этой книге идей собраны именно такие дома различной стилистики от лучших архитекторов названной страны. Это не типичные сооружения, которые мы привыкли видеть на улицах города, а эксклюзивные. Каждый из представленных домов ярко выделяется из общей массы, привлекая к себе восторженные взгляды.

Если вы в поиске вдохновения для своего дома или просто ходите полюбоваться произведениями современной архитектуры – тогда эта подборка специально для вас! 

1. Реконструкция дома, которая полностью его изменила

Rehabilitación de vivienda en la localidad de Penco, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA Дома в эклектичном стиле Бетон Белый
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

На протяжении 2015 года производились работы по реконструкции данного здания, в результате чего преобразился его внешний и внутренний облик. Прихожая предстала в новом дизайне, настенные и напольные покрытия заменены на более высококачественные, обновлено остекление и меблировка. Открытые терассы и сад во дворе также получили новую жизнь. 

2. Такое уютное дерево

homify Дома в стиле модерн Дерево
homify

homify
homify
homify

Если вы любите деревянные дома, то этот проект вам особенно понравится. Он расположен в чилийской Патогонии и сочетает в себе различные виды древесины. Несмотря на традиционный дизайн, здание имеет инновационные элементы, которые делаю его современным. Внутри дом имеет открытую планировку первого этажа, которая объединяет кухню, гостиную и столовую. Второй этаж совсем небольшой, зато с него открывается потрясающий вид на вулканы. 

3. Современный дом

Casa Limonares Remodelación, Melipilla, RM, Chile, Landeros & Charles Architects Landeros & Charles Architects Дома в стиле модерн
Landeros &amp; Charles Architects

Casa Limonares Remodelación, Melipilla, RM, Chile

Landeros & Charles Architects
Landeros &amp; Charles Architects
Landeros & Charles Architects

Этот дом также был реконструирован и изменен до неузнаваемости. Классическое строение прямоугольной формы обрело вполне современные очертания. Стены сохранились оригинальные, а вот второй этаж с крытой террасой был надстроен. Интерьер дома полностью обновлен, чему жильцы дома были невероятно рады. Кардинальное различие отделки первого и второго этажей делает здание невероятно стильным и современным. 

4. Устойчивое строение

Construcción de Casa Ro en Matanzas por ALIWEN, ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago Дома на одну семью
ALIWEN arquitectura &amp; construcción sustentable – Santiago

ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago
ALIWEN arquitectura &amp; construcción sustentable – Santiago
ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago

Мы предупреждали в начале статьи, что вас ожидают самые разнообразные здания. Вот и это не стало исключением. Дом с большими окнами и деревянным фасадом выглядит потрясающе! Своеобразный стиль предполагает максимальное остекление, что и можно наблюдать на фото. Это позволяет освещать интерьер естественным образом, экономя финансовые ресурсы. 

5. С отделкой из камня

CASA H+F, Hernan Arriagada / Arq Hernan Arriagada / Arq Дома в стиле модерн
Hernan Arriagada / Arq

Hernan Arriagada / Arq
Hernan Arriagada / Arq
Hernan Arriagada / Arq

Эта двухэтажная постройка наверняка привлечет ваше внимание. Ее фасад выполнен из каменных и прочих материалов, гармонично соединенных вместе. Камень является отличным выбором, поскольку позволяет достичь  термической и акустической изоляции. Это сделает микроклимат внутри дома прохладным летом и теплым зимой.  Такой авангардный и современный дизайн идеально подходит для тех, кто хочет наслаждаться окружающими пейзажами. Как видите, в декоре сада также применялись массивные камни.

6. Как в аквариуме

homify Дома в стиле модерн Бетон Белый
homify

homify
homify
homify

А от взгляда на это здание может перехватить дыхание! Огромные панорамные окна создают элегантный дизайн данного строения и наполняют интерьер солнечными лучами. Такой функциональный и эстетический дом наверняка выделится из общей массы. 

7. Простые линии

CASA LOS LITRES, ESTUDIO BASE ARQUITECTOS ESTUDIO BASE ARQUITECTOS Зимний сад в средиземноморском стиле
ESTUDIO BASE ARQUITECTOS

ESTUDIO BASE ARQUITECTOS
ESTUDIO BASE ARQUITECTOS
ESTUDIO BASE ARQUITECTOS

Этот дом в форме куба  идеально подходит для тех, кому по душе простые и лаконичные линии. Сочетание материалов также добавляет особого шика, придавая своеобразный характер строению. В доме есть несколько больших окон и террасы на втором этаже. Как вам такой вариант?

7 фатальных ошибок в дизайне интерьера

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо