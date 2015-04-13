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Бары в подвале

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Интерьер бара, Александр Михайлик Александр Михайлик Конференц-центры в стиле лофт
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Первые бары появились в XVIII веке в Америке, во время охватившей весь мир золотой лихорадки. В барах праздновали удачу смельчаки, которым удалось добыть вожделенное золото, и те, кому предстояло вернуться домой с пустыми карманами. Идея собираться с друзьями по вечерам в слабо освещенном помещении за рюмкой любимого напитка была быстро подхвачена другими странами, и по прошествии многих столетий в каждом городе продолжают ежегодно открываются новые питейные заведения, собирающие под своей крышей представителей самых разных возрастов и профессий. 

Существует много видов баров, но сегодня мы поговорим о распространенных в больших городах барах в подвалах.

Неформальный бар в Томске

Барная стойка, вид изнутри Александр Михайлик Конференц-центры в стиле лофт Бары и клубы
Александр Михайлик

Барная стойка, вид изнутри

Александр Михайлик
Александр Михайлик
Александр Михайлик

Архитектор этого необычного бара Александр Михайлик преследовал цель создать не только место для отдыха, максимально располагающее к раскрепощению и общению, но и пространство для реализации смелых дизайнерских идей. Изюминка этого бара – ориентированно-стружечные плиты (ОСП), в которые забетонированы бутылки с подсветкой.

В стиле лофт

Зал Александр Михайлик Конференц-центры в стиле лофт Бары и клубы
Александр Михайлик

Зал

Александр Михайлик
Александр Михайлик
Александр Михайлик

Бары, оформленные в стиле лофт, встречаются нередко. Чтобы их дизайн оставался в памяти у посетителей, он должен быть уникальным. В баре, представленном на фото, ставка была сделана на освещение. Помимо бутылок, выполняющих роль светодиодных ламп, взгляд приковывают огромные прожектора, установленные на телескопические подвесы.

Бар в рустикальном стиле

Piwniczka, Twoje Miejsce Twoje Miejsce Винный погреб в классическом стиле
Twoje Miejsce

Twoje Miejsce
Twoje Miejsce
Twoje Miejsce

А теперь мы предлагаем вам посетить еще один бар в подвальном помещении. Спускаемся вниз по массивной деревянной лестнице и попадаем в атмосферу настоящего средневековья. Повсюду – крупные камни, бетон и неотесанное бревно, того и гляди можно по неосторожности загнать занозу в палец. Однако для истинных любителей рустики такой интерьер – настоящий подарок.

Освещение

Piwniczka, Twoje Miejsce Twoje Miejsce Винный погреб в классическом стиле
Twoje Miejsce

Twoje Miejsce
Twoje Miejsce
Twoje Miejsce

Уникальность декора этого бара также в освещении. Полки с коньяком и виски предусмотрительно подсвечены лампами янтарного света, а стены с крепкими и очень крепкими напитками освещаются неоновыми оттенками зеленого и синего. Поначалу кажется, что мы попали не в бар, а в музей драгоценных камней.

Погреб для хранения напитков

Piwniczka, Twoje Miejsce Twoje Miejsce Винный погреб в классическом стиле
Twoje Miejsce

Twoje Miejsce
Twoje Miejsce
Twoje Miejsce

Бар в подвале удобен еще и тем, что его можно использовать как настоящий погреб для хранения напитков. Температура воздуха и уровень влажности в подвале оптимальны для сохранения вкусовых свойств разных сортов вин и коньяка.

Пеньки вместо стульев

Piwniczka, Twoje Miejsce Twoje Miejsce Винный погреб в классическом стиле
Twoje Miejsce

Twoje Miejsce
Twoje Miejsce
Twoje Miejsce

Чтобы не нарушать рустикальную гармонию бара, столы и стулья здесь выполнены в виде обычных пеньков.  Асимметричность интерьера придает бару особый шарм. Намеренная небрежность в оформлении этого заведения – оригинальный и продуманный ход, рассчитанный на ценителей средневековых таверн.

Необычное оформление стен
Какое оформление баров больше всего нравится вам? 

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