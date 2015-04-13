Бары в подвале

Первые бары появились в XVIII веке в Америке, во время охватившей весь мир золотой лихорадки . В барах праздновали удачу смельчаки, которым удалось добыть вожделенное золото, и те, кому предстояло вернуться домой с пустыми карманами. Идея собираться с друзьями по вечерам в слабо освещенном помещении за рюмкой любимого напитка была быстро подхвачена другими странами, и по прошествии многих столетий в каждом городе продолжают ежегодно открываются новые питейные заведения, собирающие под своей крышей представителей самых разных возрастов и профессий.

Существует много видов баров, но сегодня мы поговорим о распространенных в больших городах барах в подвалах.