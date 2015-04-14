Родовое поместье в стиле американской классики

Сегодняшний проект можно назвать семейной инвестицией, так как создавался он с одной лишь целью — заложить основу для уютного родового гнезда. Как и полагается, молодая семья, состоящая из двух взрослых с несколькими детьми, задумалась о переезде в уютный загородный дом, где есть девственный лес и большое зеркальное озеро. Пространство, насыщенное ароматами природы, определило концепцию будущего родового поместья. Дизайнеры BEINDESIGN стремились воссоздать уютную атмосферу загородного дома, в котором можно отдохнуть душой от городского шума, расслабиться и насладиться жизнью в спокойной обстановке.