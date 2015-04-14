Родовое поместье в стиле американской классики

Сегодняшний проект можно назвать семейной инвестицией, так как создавался он с одной лишь целью — заложить основу для уютного родового гнезда. Как и полагается, молодая семья, состоящая из двух взрослых с несколькими детьми, задумалась о переезде в уютный загородный дом, где есть девственный лес и большое зеркальное озеро. Пространство, насыщенное ароматами природы, определило концепцию будущего родового поместья. Дизайнеры BEINDESIGN стремились воссоздать уютную атмосферу загородного дома, в котором можно отдохнуть душой от городского шума, расслабиться и насладиться жизнью в спокойной обстановке.
Интерьер дома общей площадью 300 кв. метров выдержан в стиле всеми любимой американской классики, что позволило специалистам реализовать практически все идеи и создать целостный образ уютного дома-крепости. Спокойная и выдержанная обстановка — залог гармонии и уверенности в себе.
При оформлении дизайнеры старались максимально использовать натуральные материалы спокойной и сдержанной цветовой гаммы, которая подчеркивает графичность интерьера и его симметрию.
В интерьере, выполненном в стиле американской классики, присутствуют и традиционные элементы декора, такие как зеркала, люстры, подсвечники, статуэтки. В меру лаконичные, богатые, нежные серые и бежевые кремовые цвета взяты за основу, а их активные тона использованы в качестве легких акцентов.
Как видите, в этом доме очень много естественного освещения. Его гармоничное сочетание с натуральными оттенками стен и камина располагает к отдыху на диванах.
Для освещения всего дома предусмотрены различные группы ламп, которые можно переключать, меняя интенсивность. Спокойный цвет штор добавляет мягкость и уют. Роскошная объемная люстра из хрусталя создает изумительную игру света, бросая радужные блики на стены и мебель.
Преимущественно вся мебель и элементы декора выполнены на заказ. Исключение составляют мягкая мебель и светильники eichholtz, сантехника villeroy&boch и некоторые аксессуары. В интерьере также нет лишних деталей, при этом большое внимание уделено именно весомым и неприметным мелочам.
В целом, создается впечатление «дышащего» дома, наполненного свежим воздухом. Следуя глубинным традициям и современным представлениям о том, как должно выглядеть семейное поместье, архитекторы смогли создать образ правильного дома, где как общие, так и личные зоны объединены общим настроением, оригинальной колористикой и неприметными, но необходимыми деталями.