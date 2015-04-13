Необычное оформление стен

В оформлении интерьера комнаты декор играет значительную роль. Безусловно, от того, какие аксессуары и решения будут использованы, зависит восприятие дизайна и общее настроение. Выбирая мебель и предметы декора, обычно мы стремимся не просто облагородить помещение, но и создать в нем определенную атмосферу, частично с расчетом произвести приятное впечатление на гостей. Тем не менее, иногда классических способов оформления недостаточно для того, чтобы создать требуемый эффект. Повесив, например, натюрморт в красивом обрамлении, кашпо, зеркало или несколько фоторамок с самыми яркими моментами из жизни, многие боятся проявить чуть больше творчества и гибкости. Именно поэтому мы решили обратиться к уже реализованным проектам специалистов, где были использованы необычные способы оформления и украшения стен.
Фотографии самых ярких моментов жизни на стене — решение не новое, но отнюдь не уступающее другим способам украшения. Дизайнеры POST решили обыграть небольшой участок стены, выбрав рамки разных форм, размеров и цветов. Одна из них точно случайно наклонилась под весом, но это осознанный шаг! У рамок нет наполнения, поэтому будьте готовы дать оригинальный ответ на соответствующий вопрос, который зададут вам пришедшие в гости друзья. Давайте не бояться нарушать правила, ведь так становится чуточку интереснее жить!
Вертикальное озеленение встречается не часто, но его уже можно назвать трендом. Фитостены могут оставаться зелеными круглый год с минимальным вмешательством человека — полив производится автоматически. Компактная вертикальная конструкция из зелени и цветов не занимает пространство и может стать неповторимым, своем роде уникальным произведением искусства в вашем доме.
Дизайнеры студии D&A Interiors предпочли задать отнюдь не детский, а серьезный тон интерьеру комнаты мальчика. Здесь стены украшают «библиотечные» обои Пьеро Форназетти в серо-бежевой гамме. Определенный ритм задает необычная книжная полка-завиток. Рисунок обоев может быть далеко непривычным, например, карты материков и столиц разных стран. Это не только красивое, но и полезное с образовательной точки зрения решение.
Уложенные штабелями поленья — это недорогое и креативное решение для украшения пространства не только возле камина, но также и на открытом воздухе. Такая конструкция выглядит необычно, интересно и уютно. Древесина хорошо изолирует шумы, поэтому таким образом можно оформить большее пространство. В одном из проектов мы уже рассказывали о созданной по этому принципу террасе на улице. Главное, не забудьте проконсультироваться со строителями, чтобы сохранить структурную целостность стены и обеспечить её устойчивость.
Рисунок на стене — самый популярный способ декорирования. Однако такая роспись способна не просто «хорошо смотреться», но и стать визуально объемной. Гармоничное сочетание оттенков всего лишь нескольких взятых за основу цветов творит чудеса! В своих проектах Татьяна Аленина использует более изысканный прием, перенося рисунок портьерных тканей на стены или мебель. Дополнить интерьер вы можете просто поставив в комнате вазу с тем же цветком.