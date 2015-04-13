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Необычное оформление стен

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Флагманский салон "МегаФон", ГУМ, Москва, RaStenia RaStenia Озеленение
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В оформлении интерьера комнаты декор играет значительную роль. Безусловно, от того, какие аксессуары и решения будут использованы, зависит восприятие дизайна и общее настроение. Выбирая мебель и предметы декора, обычно мы стремимся не просто облагородить помещение, но и создать в нем определенную атмосферу, частично с расчетом произвести приятное впечатление на гостей. Тем не менее, иногда классических способов оформления недостаточно для того, чтобы создать требуемый эффект. Повесив, например, натюрморт в красивом обрамлении, кашпо, зеркало или несколько фоторамок с самыми яркими моментами из жизни, многие боятся проявить чуть больше творчества и гибкости. Именно поэтому мы решили обратиться к уже реализованным проектам специалистов, где были использованы необычные способы оформления и украшения стен.

Против правил

homify Спальная комната Аксессуары и декор
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Фотографии самых ярких моментов жизни на стене — решение не новое, но отнюдь не уступающее другим способам украшения. Дизайнеры POST решили обыграть небольшой участок стены, выбрав рамки разных форм, размеров и цветов. Одна из них точно случайно наклонилась под весом, но это осознанный шаг! У рамок нет наполнения, поэтому будьте готовы дать оригинальный ответ на соответствующий вопрос, который зададут вам пришедшие в гости друзья. Давайте не бояться нарушать правила, ведь так становится чуточку интереснее жить!

Панно из цветов — фитостены

Флагманский салон "МегаФон", ГУМ, Москва, RaStenia RaStenia Озеленение
RaStenia

Флагманский салон МегаФон, ГУМ, Москва

RaStenia
RaStenia
RaStenia

Вертикальное озеленение встречается не часто, но его уже можно назвать трендом. Фитостены могут оставаться зелеными круглый год с минимальным вмешательством человека — полив производится автоматически. Компактная вертикальная конструкция из зелени и цветов не занимает пространство и может стать неповторимым, своем роде уникальным произведением искусства в вашем доме.

Комната юного ученого

Непридуманная история, D&A INTERIORS D&A INTERIORS Детская комнатаАксессуары и декор
D&amp;A INTERIORS

Непридуманная история

D&A INTERIORS
D&amp;A INTERIORS
D&A INTERIORS

Дизайнеры студии D&A Interiors предпочли задать отнюдь не детский, а серьезный тон интерьеру комнаты мальчика. Здесь стены украшают «библиотечные» обои Пьеро Форназетти в серо-бежевой гамме. Определенный ритм задает необычная книжная полка-завиток. Рисунок обоев может быть далеко непривычным, например, карты материков и столиц разных стран. Это не только красивое, но и полезное с образовательной точки зрения решение.

Стена из поленьев

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Уложенные штабелями поленья — это недорогое и креативное решение для украшения пространства не только возле камина, но также и на открытом воздухе. Такая конструкция выглядит необычно, интересно и уютно. Древесина хорошо изолирует шумы, поэтому таким образом можно оформить большее пространство. В одном из проектов мы уже рассказывали о созданной по этому принципу террасе на улице. Главное, не забудьте проконсультироваться со строителями, чтобы сохранить структурную целостность стены и обеспечить её устойчивость.

Рисунки на стенах и мебели

Квартира в Москве в Крылатском, Дизайн бюро Татьяны Алениной Дизайн бюро Татьяны Алениной Гостиная в стиле модерн
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Квартира в Москве в Крылатском

Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Рисунок на стене — самый популярный способ декорирования. Однако такая роспись способна не просто «хорошо смотреться», но и стать визуально объемной. Гармоничное сочетание оттенков всего лишь нескольких взятых за основу цветов творит чудеса! В своих проектах Татьяна Аленина использует более изысканный прием, перенося рисунок портьерных тканей на стены или мебель. Дополнить интерьер вы можете просто поставив в комнате вазу с тем же цветком.

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