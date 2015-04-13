Необычное оформление стен

В оформлении интерьера комнаты декор играет значительную роль. Безусловно, от того, какие аксессуары и решения будут использованы, зависит восприятие дизайна и общее настроение. Выбирая мебель и предметы декора, обычно мы стремимся не просто облагородить помещение, но и создать в нем определенную атмосферу, частично с расчетом произвести приятное впечатление на гостей. Тем не менее, иногда классических способов оформления недостаточно для того, чтобы создать требуемый эффект. Повесив, например, натюрморт в красивом обрамлении, кашпо, зеркало или несколько фоторамок с самыми яркими моментами из жизни, многие боятся проявить чуть больше творчества и гибкости. Именно поэтому мы решили обратиться к уже реализованным проектам специалистов, где были использованы необычные способы оформления и украшения стен.