9 русских домов

В России загородные коттеджи и частные дома предельно популярны. Очень грустно, что не у всех хватает средств завершить ремонт, сделать его таким, о каком всегда мечтали. Но не бойтесь – у вас еще есть время, возможности и homify для вдохновения.

Часто бывает, что русский дом противоречит сам себе – изнутри он представляется нам одним, а для всех остальных выглядит совсем иначе. Но современный дизайн интерьера и архитектура хотят скрыть границы между дизайном внутренним и внешним, приведя его к одному знаменателю. Давайте посмотрим, как это делается в России.