9 русских домов

В России загородные коттеджи и частные дома предельно популярны. Очень грустно, что не у всех хватает средств завершить ремонт, сделать его таким, о каком всегда мечтали. Но не бойтесь – у вас еще есть время, возможности и homify для вдохновения.
Часто бывает, что русский дом противоречит сам себе – изнутри он представляется нам одним, а для всех остальных выглядит совсем иначе. Но современный дизайн интерьера и архитектура хотят скрыть границы между дизайном внутренним и внешним, приведя его к одному знаменателю. Давайте посмотрим, как это делается в России.
Деревянные дома в России хотя и очень распространены, стоят гораздо дороже, чем остальные.
Отличный дом, который кажется дороже, чем стоит на самом деле. Помните, что посмотреть интерьеры вы сможете, кликнув на фотографию, а затем – справа на сам проект.
Стиль прерий чрезвычайно популярен у нас, так как использует кирпич для дизайна фасадов.
А вот проект в стиле шале из блоков или кирпичей можно реализовать в более бюджетной манере.
На такой дом потребуется много средств, но вы можете быть уверены – он будет идеальным.
Кирпичные коттеджи обожает вся страна. Сейчас в моду вошли английский и викторианский стили.
Вот так выглядит современный дом в стиле модерн в Подмосковье.
Шато
Французский стиль Вторая Империя востребован только в люксовом сегменте у истинных ценителей.
Подобная вилла с Гавайев отлично бы смотрелась и в Сочи!
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— До и После: Как старый дом в деревне стал стильной дачей;