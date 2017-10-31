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9 русских домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Проект загородного дома в стиле Райта (Прерий), Ильмас Хисамутдинов Ильмас Хисамутдинов Дома в стиле модерн Кирпичи Желтый
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В России загородные коттеджи и частные дома предельно популярны. Очень грустно, что не у всех хватает средств завершить ремонт, сделать его таким, о каком всегда мечтали. Но не бойтесь – у вас еще есть время, возможности и homify для вдохновения.

Часто бывает, что русский дом противоречит сам себе – изнутри он представляется нам одним, а для всех остальных выглядит совсем иначе. Но современный дизайн интерьера и архитектура хотят скрыть границы между дизайном внутренним и внешним, приведя его к одному знаменателю. Давайте посмотрим, как это делается в России.

​Проект деревянного дома

дом на берегу homify Дома в стиле кантри
homify

дом на берегу

homify
homify
homify

Деревянные дома в России хотя и очень распространены, стоят гораздо дороже, чем остальные.

​Русский дом из бруса

Дом Ловушка для солнца, Проект ОБЛО Проект ОБЛО Дома в стиле модерн
Проект ОБЛО

Дом Ловушка для солнца

Проект ОБЛО
Проект ОБЛО
Проект ОБЛО

Отличный дом, который кажется дороже, чем стоит на самом деле. Помните, что посмотреть интерьеры вы сможете, кликнув на фотографию, а затем – справа на сам проект.

​Дом в стиле прерий в России

Проект загородного дома в стиле Райта Ильмас Хисамутдинов Дома в стиле модерн Кирпичи Желтый дом в стиле Райта,стиль Райта,загородный дом,проект коттеджа,второй свет
Ильмас Хисамутдинов

Проект загородного дома в стиле Райта

Ильмас Хисамутдинов
Ильмас Хисамутдинов
Ильмас Хисамутдинов

Стиль прерий чрезвычайно популярен у нас, так как использует кирпич для дизайна фасадов.

​Проект коттеджа в стиле шале

Вид 1 Садовникова Наталья Евгеньевна Дома в стиле минимализм Керамика
Садовникова Наталья Евгеньевна

Вид 1

Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна

А вот проект в стиле шале из блоков или кирпичей можно реализовать в более бюджетной манере.

​Трехуровневый дом мечты

Дом на берегу озера Увильды, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле минимализм
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Дом на берегу озера Увильды

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

На такой дом потребуется много средств, но вы можете быть уверены – он будет идеальным.

​Проект кирпичного коттеджа

Hyde Park, Реставратор Реставратор Дома в классическом стиле
Реставратор

Hyde Park

Реставратор
Реставратор
Реставратор

Кирпичные коттеджи обожает вся страна. Сейчас в моду вошли английский и викторианский стили.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Современный дом в Подмосковье

Коттежд в Подмосковье. Фасад Эдуард Григорьев (daproekt) Дома в стиле модерн Дерево Белый
Эдуард Григорьев (daproekt)

Коттежд в Подмосковье. Фасад

Эдуард Григорьев (daproekt)
Эдуард Григорьев (daproekt)
Эдуард Григорьев (daproekt)

Вот так выглядит современный дом в стиле модерн в Подмосковье.

​Двухэтажный дом во французском стиле

Дом в стиле " Шато", APRIL DESIGN APRIL DESIGN Дома в классическом стиле Кирпичи Серый
APRIL DESIGN

Дом в стиле Шато

APRIL DESIGN
APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

Французский стиль Вторая Империя востребован только в люксовом сегменте у истинных ценителей.

​Вилла в штате Гавайи от российского архитектора

Проект жилого дома в штате Гавайи (США), о. Оаху г. Гонолулу, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в средиземноморском стиле
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Проект жилого дома в штате Гавайи (США), о. Оаху г. Гонолулу

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Подобная вилла с Гавайев отлично бы смотрелась и в Сочи!

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