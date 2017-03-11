31 квадрат: перепланировка однушки с нишей

Прошло то время, когда молодой семье ставили сруб всем миром, и даже «молодым специалистам» уже не светит внеочередное получение жилья. Да и самих очередей, о которых так любит рассказывать старшее поколение, уже давно нет. Потому если вы не супер-многодетная семья под крылышком у федерального бюджета, вам придется решать проблему самому. Вы можете снимать жилье, а можете скопить денег на первый взнос (хотя, похоже, вот-вот начнут давать кредиты и без него!) и купить что-то, с чего сможете начать самостоятельную жизнь.

Если ваш выбор пал на однушку или даже на студию, вы можете сомневаться в том, получится ли на маленькой площади создать удобное пространство для жизни. Спешим вас порадовать, специалисты homify помогут решить эту проблему. Сегодняшний пример удачного редизайна покажет вам, как можно свить комфортабельное гнездо, будучи столь стесненными в площади, как владельцы этой квартиры-студии.

Нам кажется, что у студии MAD из Иркутска получилось весьма неплохо!