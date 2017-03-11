31 квадрат: перепланировка однушки с нишей

Прошло то время, когда молодой семье ставили сруб всем миром, и даже «молодым специалистам» уже не светит внеочередное получение жилья. Да и самих очередей, о которых так любит рассказывать старшее поколение, уже давно нет. Потому если вы не супер-многодетная семья под крылышком у федерального бюджета, вам придется решать проблему самому. Вы можете снимать жилье, а можете скопить денег на первый взнос (хотя, похоже, вот-вот начнут давать кредиты и без него!) и купить что-то, с чего сможете начать самостоятельную жизнь.
Если ваш выбор пал на однушку или даже на студию, вы можете сомневаться в том, получится ли на маленькой площади создать удобное пространство для жизни. Спешим вас порадовать, специалисты homify помогут решить эту проблему. Сегодняшний пример удачного редизайна покажет вам, как можно свить комфортабельное гнездо, будучи столь стесненными в площади, как владельцы этой квартиры-студии.
Нам кажется, что у студии MAD из Иркутска получилось весьма неплохо!
Сделав перепланировку в 1-комнатной квартире, вы лишитесь крохотной кухни, узкого коридора и еще много чего, что сопутствует жизни в компактной хрущевке, которых очень и очень много на просторах нашей страны. Узаконить снос стены между единственной комнатой и кухней непросто, но если вы обратитесь к профессионалам, они помогут решить и этот вопрос с наименьшими потерями времени и средств.
Ниша, характерная для планировки такого типа позволяет создать приватное место для сна. А для того, чтобы проход из коридора не был типично-узким, встроенный гардероб по сути находится на площади комнаты. Образовавшийся простенок используется для складных стульев, что смотрятся как элемент декора. Плюс остается место даже для хранения велосипедов!
Все части мебельного наполнения выбраны безупречно, потому формируют идеальную картинку современного интерьера, в котором комфортно жить самому и который непременно понравится гостям.
Г-образный кухонный гарнитур с высокими верхними шкафчиками предоставляет достаточно мест для хранения, что невероятно важно в условиях малогабаритного жилья. Складной обеденный стол, легкие стильные табуреты, складные стулья – все запроектировано с учетом минимальной визуальной нагрузки и максимальной функциональности.
Продуманы и разные сценарии освещения в соответствии с расстановкой зон и способами их использования. Потому в гостиной есть не только потолочная люстра, но и торшер, над обеденным столом – эффектный светильник на длинном подвесе и дополнительная подсветка кулинарной зоны.
Обратите внимание и на оформление двери в ванную комнату. Такой прием точно стоит взять на заметку при планировании собственного ремонта.
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