Деревянный дом русской мечты

Архитектурная студия «ПРОЕКТ ОБЛО» спроектировала этот дом из деревянного бруса именно для холодного климата. Не обошлось без модных интерьеров, панорамного остекления и дизайнерского камина.

Заказчик объекта – молодой, умный, искушенный роскошью и дизайном человек. Он сформулировал концепцию проекта как «Ловушка для солнца» – супер-солнечный, полностью натуральный деревянный дом с панорамным остеклением и минимумом ярких акцентов. Участок для строительства (20 соток леса в поселке «Зеленая роща») был выбран специально для того, чтобы вид из всех окон был максимально роскошным.

Утреннее, вечернее, полуденное солнце, закаты и рассветы – все можно увидеть из этого дома!

В 2015 году дом получил награду от Архиwood 2015 – стал победителем в номинации «Загородный дом»!