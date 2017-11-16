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Деревянный дом русской мечты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом Ловушка для солнца, Проект ОБЛО Проект ОБЛО Гостиная в стиле модерн
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Архитектурная студия «ПРОЕКТ ОБЛО» спроектировала этот дом из деревянного бруса именно для холодного климата. Не обошлось без модных интерьеров, панорамного остекления и дизайнерского камина.

Заказчик объекта – молодой, умный, искушенный роскошью и дизайном человек. Он сформулировал концепцию проекта как «Ловушка для солнца» – супер-солнечный, полностью натуральный деревянный дом с панорамным остеклением и минимумом ярких акцентов. Участок для строительства (20 соток леса в поселке «Зеленая роща») был выбран специально для того, чтобы вид из всех окон был максимально роскошным. 

Утреннее, вечернее, полуденное солнце, закаты и рассветы – все можно увидеть из этого  дома

В 2015 году дом получил награду от Архиwood 2015 – стал победителем в номинации «Загородный дом»!

Дизайн фасадов деревянного дома со стороны сада

Дом Ловушка для солнца, Проект ОБЛО Проект ОБЛО Дома в стиле модерн
Проект ОБЛО

Дом Ловушка для солнца

Проект ОБЛО
Проект ОБЛО
Проект ОБЛО

Деревянный дом из бруса вблизи

Дом Ловушка для солнца, Проект ОБЛО Проект ОБЛО Дома в стиле модерн
Проект ОБЛО

Дом Ловушка для солнца

Проект ОБЛО
Проект ОБЛО
Проект ОБЛО

Дизайн гостиной с двухэтажной библиотекой и столовой на заднем плане

Дом Ловушка для солнца, Проект ОБЛО Проект ОБЛО Гостиная в стиле модерн
Проект ОБЛО

Дом Ловушка для солнца

Проект ОБЛО
Проект ОБЛО
Проект ОБЛО

Барная зона при столовой в стиле рустик

Дом Ловушка для солнца, Проект ОБЛО Проект ОБЛО Гостиная в стиле модерн
Проект ОБЛО

Дом Ловушка для солнца

Проект ОБЛО
Проект ОБЛО
Проект ОБЛО

Дизайн лестницы в стиле рустик в парадном холле дома

Дом Ловушка для солнца, Проект ОБЛО Проект ОБЛО Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Проект ОБЛО

Дом Ловушка для солнца

Проект ОБЛО
Проект ОБЛО
Проект ОБЛО

Планировка первого уровня с двумя спальнями и кухней-гостиной

Дом Ловушка для солнца, Проект ОБЛО Проект ОБЛО
Проект ОБЛО

Дом Ловушка для солнца

Проект ОБЛО
Проект ОБЛО
Проект ОБЛО

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Планировка второго уровня с гостиной и двумя спальнями с гардеробными и ванными

Дом Ловушка для солнца, Проект ОБЛО Проект ОБЛО
Проект ОБЛО

Дом Ловушка для солнца

Проект ОБЛО
Проект ОБЛО
Проект ОБЛО

Дизайнерский камин в гостиной и встроенное в пол отопление

Дом Ловушка для солнца, Проект ОБЛО Проект ОБЛО Гостиная в стиле модерн
Проект ОБЛО

Дом Ловушка для солнца

Проект ОБЛО
Проект ОБЛО
Проект ОБЛО
Комфортабельный дом польской мечты за 6 млн
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