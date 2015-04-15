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Коттедж в Сысерти

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Коттедж в Сысерти, Ирина Шаманова Ирина Шаманова Гостиная в рустикальном стиле
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Сегодня читателям homify предстоит путешествие в Сысерть — город, расположенный в 50 км от Екатеринбурга. Забегая вперед скажем, что дом, который мы сегодня увидим, соответствует представлениям о простом и уютном пространстве в стиле кантри. Заказчики обратились к дизайнеру интерьеров Ирине Шамановой, обозначив в качестве предпочтения именно этот стиль. Таким образом, автор проекта использовала его главное достоинство — натуральность.

Планировка

Коттедж в Сысерти, Ирина Шаманова Ирина Шаманова Гостиная в рустикальном стиле
Ирина Шаманова

Коттедж в Сысерти

Ирина Шаманова
Ирина Шаманова
Ирина Шаманова

В доме два этажа. Соотношение и зонирование комнат, расстановка мебели, а также декор продиктованы намерением подчеркнуть теплоту домашнего очага и уют. На первом этаже расположились кухня, столовая и гостиная, которые были объединены в одно пространство. На втором этаже находятся спальни взрослых и детей, небольшой холл и ванная комната.

Главное — экологичность

Коттедж в Сысерти, Ирина Шаманова Ирина Шаманова Гостиная в рустикальном стиле
Ирина Шаманова

Коттедж в Сысерти

Ирина Шаманова
Ирина Шаманова
Ирина Шаманова

У построек из бруса множество положительных характеристик, таких как низкая теплопроводность и высокая теплоизоляция. Соответственно, снижаются затраты на обогрев. Волокнистая структура древесины склонна к поглощению влаги, поэтому такой дом всегда «дышит».

Камин в гостиной

Коттедж в Сысерти, Ирина Шаманова Ирина Шаманова Гостиная в рустикальном стиле
Ирина Шаманова

Коттедж в Сысерти

Ирина Шаманова
Ирина Шаманова
Ирина Шаманова

Камин стал центром комнаты и ее главным элементом, таким образом дальнейшее пространство выстроилось именно вокруг него. Что может быть прекраснее семейного отдыха зимними вечерами перед камином, тепло которого располагает к размеренному и спокойному общению.

Кухня и столовая

Коттедж в Сысерти, Ирина Шаманова Ирина Шаманова Столовая комната в рустикальном стиле
Ирина Шаманова

Коттедж в Сысерти

Ирина Шаманова
Ирина Шаманова
Ирина Шаманова

Некоторые деревянные поверхности решено было выделить более насыщенным цветом, для того, чтобы подчеркнуть некоторые детали и придать пространству глубину. Изящно перекликаются между собой кухонный гарнитур в классическом стиле, пол и окна. Потолок украшают балки из мореного дерева такого же оттенка, они также создают в помещении особый уют и настроение.

Любимый стиль кантри

Коттедж в Сысерти, Ирина Шаманова Ирина Шаманова Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле
Ирина Шаманова

Коттедж в Сысерти

Ирина Шаманова
Ирина Шаманова
Ирина Шаманова

Жизнь за городом, безусловно, имеет массу положительных сторон, но, в тоже время, диктует свои правила. Например, в дизайне такого дома не всегда уместен пластик, металл или обшивка стен и потолочных конструкций гипсокартоном. Традиционный кантри предпочитает привычные образы, поэтому автор проекта решила максимально сохранить внутреннюю отделку деревом.

Спальня на втором этаже

Коттедж в Сысерти, Ирина Шаманова Ирина Шаманова Спальня в рустикальном стиле
Ирина Шаманова

Коттедж в Сысерти

Ирина Шаманова
Ирина Шаманова
Ирина Шаманова

Такие же небольшие и аккуратные акценты мы видим не только на кухне, но и в остальных помещениях. Общее впечатление от интерьера определяют теплые, насыщенные оттенки стен и потолков. Цветовые акценты сделаны благодаря использованию текстиля: в обивке мебели и декоре окон.

Цвета в интерьере спальни
Понравился ли Вам проект дома в Сысерти, его простой и в то же время уютный дизайн? Оставьте свое мнение в комментариях.

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