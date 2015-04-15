Коттедж в Сысерти

Сегодня читателям homify предстоит путешествие в Сысерть — город, расположенный в 50 км от Екатеринбурга. Забегая вперед скажем, что дом, который мы сегодня увидим, соответствует представлениям о простом и уютном пространстве в стиле кантри. Заказчики обратились к дизайнеру интерьеров Ирине Шамановой, обозначив в качестве предпочтения именно этот стиль. Таким образом, автор проекта использовала его главное достоинство — натуральность.
В доме два этажа. Соотношение и зонирование комнат, расстановка мебели, а также декор продиктованы намерением подчеркнуть теплоту домашнего очага и уют. На первом этаже расположились кухня, столовая и гостиная, которые были объединены в одно пространство. На втором этаже находятся спальни взрослых и детей, небольшой холл и ванная комната.
У построек из бруса множество положительных характеристик, таких как низкая теплопроводность и высокая теплоизоляция. Соответственно, снижаются затраты на обогрев. Волокнистая структура древесины склонна к поглощению влаги, поэтому такой дом всегда «дышит».
Камин стал центром комнаты и ее главным элементом, таким образом дальнейшее пространство выстроилось именно вокруг него. Что может быть прекраснее семейного отдыха зимними вечерами перед камином, тепло которого располагает к размеренному и спокойному общению.
Некоторые деревянные поверхности решено было выделить более насыщенным цветом, для того, чтобы подчеркнуть некоторые детали и придать пространству глубину. Изящно перекликаются между собой кухонный гарнитур в классическом стиле, пол и окна. Потолок украшают балки из мореного дерева такого же оттенка, они также создают в помещении особый уют и настроение.
Жизнь за городом, безусловно, имеет массу положительных сторон, но, в тоже время, диктует свои правила. Например, в дизайне такого дома не всегда уместен пластик, металл или обшивка стен и потолочных конструкций гипсокартоном. Традиционный кантри предпочитает привычные образы, поэтому автор проекта решила максимально сохранить внутреннюю отделку деревом.
Такие же небольшие и аккуратные акценты мы видим не только на кухне, но и в остальных помещениях. Общее впечатление от интерьера определяют теплые, насыщенные оттенки стен и потолков. Цветовые акценты сделаны благодаря использованию текстиля: в обивке мебели и декоре окон.