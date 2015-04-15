Коттедж в Сысерти

Сегодня читателям homify предстоит путешествие в Сысерть — город, расположенный в 50 км от Екатеринбурга. Забегая вперед скажем, что дом, который мы сегодня увидим, соответствует представлениям о простом и уютном пространстве в стиле кантри. Заказчики обратились к дизайнеру интерьеров Ирине Шамановой, обозначив в качестве предпочтения именно этот стиль. Таким образом, автор проекта использовала его главное достоинство — натуральность.