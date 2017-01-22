Неожиданные гости! Как убрать квартиру за пять минут?

Всем нам иной приходится готовиться к нежданному визиту гостей и экстремально быстро приводить дом в порядок. При этом, конечно, нет необходимости капитальной уборки в шкафах, достаточно убрать разбросанные вещи, выбросить мусор, навести порядок в ванной. Кроме порядка в комнатах, большую роль играет свежесть и приятные запахи в помещениях. Поэтому перед приходом гостей не забудьте открыть нараспашку окна на пару минут и по необходимости применить натуральные и искусственные освежители воздуха, например свежезаваренный кофе, цитрусовые, ароматные масла.