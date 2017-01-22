Неожиданные гости! Как убрать квартиру за пять минут?

Всем нам иной приходится готовиться к нежданному визиту гостей и экстремально быстро приводить дом в порядок. При этом, конечно, нет необходимости капитальной уборки в шкафах, достаточно убрать разбросанные вещи, выбросить мусор, навести порядок в ванной. Кроме порядка в комнатах, большую роль играет свежесть и приятные запахи в помещениях. Поэтому перед приходом гостей не забудьте открыть нараспашку окна на пару минут и по необходимости применить натуральные и искусственные освежители воздуха, например свежезаваренный кофе, цитрусовые, ароматные масла.
Если приход гостей застал вас в самом разгаре приготовления обеда, и нет времени помыть всю посуду, просто уберите все лишнее со стола, сложите грязные ложки, тарелки и сковороды в мойку или в посудомоечную посуду.
Первое, на что нужно обратить внимание при уборке, это места общего пользования – кухня, столовая и гостиная, зона отдыха с диваном и телевизором, ванная комната. Таким образом, когда готовитесь ко встрече гостей, приведите именно эти комнаты в порядок, сотрите пыль, пропылесосьте, уберите лишние вещи.
Глянцевые темные поверхности всегда требуют особого ухода, а телевизор еще и притягивает пыль к экрану во время работы, поэтому никогда не будет лишних протереть этот черный квадрат перед приходом гостей. Так ваша гостиная сразу будет выглядеть более свежей.
Глобальная уборка в ванной комнате перед приходом гостей, конечно, не нужна. Достаточно освежить сантехнику, зеркала, проверить чтобы столешница и пол были сухими. Также не помешает разместить в ванной комнате свежие полотенца, проверить наличие мыла и туалетной бумаги.
Домашние любимцы часто успевают за день побывать и оставить свою шерсть в самых неожиданных места: на диване и креслах, на стульях и даже на столе (да-да!). Поэтому, перед тем гости войдут в ваш дом, не поленитесь пропылесосить поверхности, очистив их от прилипшей шерсти.
Встречая гостей, не забудьте включить освещение не только в комнате, куда вы хотите их пригласить, но и в прихожей, в коридоре, на кухне. Это позволит вашим гостям лучше ориентироваться в пространстве и создаст более радушное впечатление о вашем доме.
Так же важно, как и убрать мусор и очистить поверхности – организовать визуальный порядок в комнате, который дает ощущение простора и свежести. Например уложите аккуратно подушки на диванах, соберите журналы в стопку. Это займет всего пару минут, а комната преобразится на глазах.
Ароматы имеют большое значение для нашего подсознания. Даже обычное пространство покажется более уютным и гостеприимным, если там будет царить свежий воздух и легкий, приятный запах: хвойные ароматы, цитрусовые, ванильные или цветочные.
В крайнем случае, можно встретить гостей с пылесосом или щеткой в руках, сделав вид - что у вас в самом разгаре генеральная уборка в доме, и списать на это весь оставшийся неубранным беспорядок.