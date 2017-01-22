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Неожиданные гости! Как убрать квартиру за пять минут?

Перла Вереника Перла Вереника
LOFT DISEÑADO POR JUDITH FARRAN by HOME DECO ( centro de Barcelona), Home Deco Decoración Home Deco Decoración Гостиная в стиле лофт
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Всем нам иной приходится готовиться к нежданному визиту гостей и экстремально быстро приводить дом в порядок. При этом, конечно, нет необходимости капитальной уборки в шкафах, достаточно убрать разбросанные вещи, выбросить мусор, навести порядок в ванной. Кроме порядка в комнатах, большую роль играет свежесть и приятные запахи в помещениях. Поэтому перед приходом гостей не забудьте открыть нараспашку окна на пару минут и по необходимости применить натуральные и искусственные освежители воздуха, например свежезаваренный кофе, цитрусовые, ароматные масла. 

Уберите грязную посуду

Cuisine | Intégration façon loft | IDF, LUSIARTE LUSIARTE Кухня в стиле модерн
LUSIARTE

LUSIARTE
LUSIARTE
LUSIARTE

Если приход гостей застал вас в самом разгаре приготовления обеда, и нет времени помыть всю посуду, просто уберите все лишнее со стола, сложите грязные ложки, тарелки и сковороды в мойку или в посудомоечную посуду. 

Очистка поверхностей

Dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Столовая комната в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Первое, на что нужно обратить внимание при уборке, это места общего пользования – кухня, столовая и гостиная, зона отдыха с диваном и телевизором, ванная комната. Таким образом, когда готовитесь ко встрече гостей, приведите именно эти комнаты в порядок, сотрите пыль, пропылесосьте, уберите лишние вещи.

Протрите телевизор

Proyecto Terrassa, Dröm Living Dröm Living Гостиная в скандинавском стиле
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Глянцевые темные поверхности всегда требуют особого ухода, а телевизор еще и притягивает пыль к экрану во время работы, поэтому никогда не будет лишних протереть этот черный квадрат перед приходом гостей. Так ваша гостиная сразу будет выглядеть более свежей.

Теперь на очереди ванная комната

Apartament Verbi , Polygon arch&des Polygon arch&des Ванная комната в стиле минимализм Плитка Белый
Polygon arch&amp;des

Apartament Verbi

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Глобальная уборка в ванной комнате перед приходом гостей, конечно, не нужна. Достаточно освежить сантехнику, зеркала, проверить чтобы столешница и пол были сухими. Также не помешает разместить в ванной комнате свежие полотенца, проверить наличие мыла и туалетной бумаги. 

Проверьте, чтобы на диванах не было шерсти животных

Katzentürme, stylecats® stylecats® Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
stylecats®

stylecats®
stylecats®
stylecats®

Домашние любимцы часто успевают за день  побывать и оставить свою шерсть в самых неожиданных места: на диване и креслах, на стульях и даже на столе (да-да!). Поэтому, перед тем гости войдут в ваш дом, не поленитесь пропылесосить поверхности, очистив их от прилипшей шерсти.

Освещение тоже имеет значение

LOFT DISEÑADO POR JUDITH FARRAN by HOME DECO ( centro de Barcelona), Home Deco Decoración Home Deco Decoración Гостиная в стиле лофт
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

Встречая гостей, не забудьте включить освещение не только в комнате, куда вы хотите их пригласить, но и в прихожей, в коридоре, на кухне. Это позволит вашим гостям лучше ориентироваться в пространстве и создаст более радушное впечатление о вашем доме. 

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Упорядочить мелкие детали

Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta Гостиная в стиле модерн
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

Так же важно, как и убрать мусор и очистить поверхности – организовать визуальный порядок в комнате, который дает ощущение простора и свежести. Например уложите аккуратно подушки на диванах, соберите журналы в стопку. Это займет всего пару минут, а комната преобразится на глазах. 

Приятные запахи в доме

Home Staging Como Vender una Vivienda Eficazmente, Markham Stagers Markham Stagers Гостиная в стиле минимализм Белый
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

Ароматы имеют большое значение для нашего подсознания. Даже обычное пространство покажется более уютным и гостеприимным, если там будет царить свежий воздух и легкий, приятный запах: хвойные ароматы, цитрусовые, ванильные или цветочные. 

Небольшая хитрость

Cocina lacada alto brillo crema con terminaciones curvas, COCINAS CASTILLO COCINAS CASTILLO КухняШкафы и полки МДФ Бежевый
COCINAS CASTILLO

COCINAS CASTILLO
COCINAS CASTILLO
COCINAS CASTILLO

В крайнем случае, можно встретить гостей с пылесосом или щеткой в руках, сделав вид  - что у вас в самом разгаре генеральная уборка в доме, и списать на это весь оставшийся неубранным беспорядок.

Дома и дачи из транспортных контейнеров

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