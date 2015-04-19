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Большой дом в Подмосковье

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Дом с бассейном в Подмосковье, SAVAS SAVAS
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Дом о котором мы хотим сегодня рассказать является основным строением в большой усадьбе, спланированной на участке около 2 га. Его общая площадь составляет 1500 кв. м, и он был спроектирован для проживания большой семьи. Поместье расположено в живописном районе Подмосковья, на территории которого имеется собственный сад, парк и водоем. Дизайнер студии SAVAS использовал ряд приемов для создания пространства в гармонии с природой, которое является одновременно элегантным и удобным.  Давайте рассмотрим подробнее.

Дом на берегу

Парадный вход SAVAS
SAVAS

Парадный вход

SAVAS
SAVAS
SAVAS

Дом состоит из четырех уровней. На цокольном этаже расположены различные подсобные помещения, сауна, комната отдыха, зал для танцев и кинотеатр. На первом этаже находятся гостиная, кухня, столовая, кабинет и бассейн с тренажерным залом. Второй этаж — это приватная зона, где расположены спальни всех членов семьи. Также имеется мансарда с игровыми комнатами для занятий и творчества, она находится над детскими спальнями.

Дом на берегу

У пруда SAVAS
SAVAS

У пруда

SAVAS
SAVAS
SAVAS

Дом состоит из четырех уровней. На цокольном этаже расположены различные подсобные помещения, сауна, комната отдыха, зал для танцев и кинотеатр. На первом этаже находятся гостиная, кухня, столовая, кабинет и бассейн с тренажерным залом. Второй этаж — это приватная зона, где расположены спальни всех членов семьи. Также имеется мансарда с игровыми комнатами для занятий и творчества, она находится над детскими спальнями.

Гостиная

Гостиная SAVAS
SAVAS

Гостиная

SAVAS
SAVAS
SAVAS

В этом интерьере встречается одновременное сочетание многих стилей, но больше всего он напоминает испанский. На фото мы видим стилизованный потолок с деревянными балками, светлые стены, обработанные рельефной штукатуркой, канделябры и бра из металла. В качестве напольного покрытия использована широкая доска. Все это гармонирует с живописным пейзажем за окном.

Винный погреб

Винный погреб SAVAS
SAVAS

Винный погреб

SAVAS
SAVAS
SAVAS

Для любителей изысканных коллекционных вин собственный погреб — это своеобразное must have. Как известно, вино — напиток достаточно капризный, и неправильное хранение может неблагоприятно сказаться на его вкусе. Иногда стационарное хранение устраивается в подсобном помещении, но в нашем доме для этой цели был выбран подвал. Как и полагается, он оборудован кондиционером, поддерживающим специальную температуру и влажность, удобными стеллажами и столиком для дегустации.

Винтовая лестница

Винтовая лестница. Чугун SAVAS
SAVAS

Винтовая лестница. Чугун

SAVAS
SAVAS
SAVAS

Винтовая лестница из чугуна является нестандартным конструктивным решением и одним из главных достояний дома. Украшенная витиеватыми узорами, перед нами полностью завершенная с конструктивной точки зрения композиция. Такие лестницы отличаются от других легким и изящным дизайном, они занимают не так много места и органично вписываются в любой интерьер. Воздушные и ажурные, винтовые лестницы подчеркивают убранство дома.

Домашний кинотеатр

Домашний кинотеатр SAVAS
SAVAS

Домашний кинотеатр

SAVAS
SAVAS
SAVAS

Создание собственного домашнего кинотеатра — это тщательное продумывание деталей интерьера и их сочетание с техническими требованиями для правильного воспроизведения и распространения звука. Все компоненты должны не только выполнять свои функции, но и гармонировать с интерьером. Перед нами невероятно удобный и технически совершенный домашний кинозал, на экране которого вот-вот оживут герои «эпохи джаза» и романов Фицджеральда.

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Зимний сад

Зимний сад SAVAS
SAVAS

Зимний сад

SAVAS
SAVAS
SAVAS

Хозяева дома получили в свое распоряжение еще одно комфортное и функциональное помещение для отдыха, где будет приятно находиться в любое время года. Из мебели мы видим очаровательное вольтеровское кресло и классический кованый столик с мраморной столешницей, именно такие встречаются в традиционных венских кофейнях…

Библиотека

Библиотека SAVAS
SAVAS

Библиотека

SAVAS
SAVAS
SAVAS

Библиотека — неотъемлемая часть каждого дома. Этот кабинет предназначен исключительно для чтения и работы с книгами. Темно-коричневый стол и стулья служат цветными акцентами в интерьере домашней библиотеки. Сдержанный дизайн располагает в достаточной степени к изучению новых литературных трудов.

Бассейн

Бассейн SAVAS
SAVAS

Бассейн

SAVAS
SAVAS
SAVAS

Бассейн в этом доме является визитной карточной, а его дизайн выходит за рамки привычного образа. На смену мозаичным панно пришел яркий настенный узор с объемными изображениями морских обитателей, а реечный волнообразный потолок возбуждает в воображении мысли о быстротечном времени. Большие окна в помещении позволяют ощутить единство с живописным ландшафтом.

До и После: реставрация заброшенного дома
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