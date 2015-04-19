Большой дом в Подмосковье

Дом о котором мы хотим сегодня рассказать является основным строением в большой усадьбе, спланированной на участке около 2 га. Его общая площадь составляет 1500 кв. м, и он был спроектирован для проживания большой семьи. Поместье расположено в живописном районе Подмосковья, на территории которого имеется собственный сад, парк и водоем. Дизайнер студии SAVAS использовал ряд приемов для создания пространства в гармонии с природой, которое является одновременно элегантным и удобным. Давайте рассмотрим подробнее.