Большой дом в Подмосковье

Дом о котором мы хотим сегодня рассказать является основным строением в большой усадьбе, спланированной на участке около 2 га. Его общая площадь составляет 1500 кв. м, и он был спроектирован для проживания большой семьи. Поместье расположено в живописном районе Подмосковья, на территории которого имеется собственный сад, парк и водоем. Дизайнер студии SAVAS использовал ряд приемов для создания пространства в гармонии с природой, которое является одновременно элегантным и удобным. Давайте рассмотрим подробнее.
Дом состоит из четырех уровней. На цокольном этаже расположены различные подсобные помещения, сауна, комната отдыха, зал для танцев и кинотеатр. На первом этаже находятся гостиная, кухня, столовая, кабинет и бассейн с тренажерным залом. Второй этаж — это приватная зона, где расположены спальни всех членов семьи. Также имеется мансарда с игровыми комнатами для занятий и творчества, она находится над детскими спальнями.
Дом состоит из четырех уровней. На цокольном этаже расположены различные подсобные помещения, сауна, комната отдыха, зал для танцев и кинотеатр. На первом этаже находятся гостиная, кухня, столовая, кабинет и бассейн с тренажерным залом. Второй этаж — это приватная зона, где расположены спальни всех членов семьи. Также имеется мансарда с игровыми комнатами для занятий и творчества, она находится над детскими спальнями.
В этом интерьере встречается одновременное сочетание многих стилей, но больше всего он напоминает испанский. На фото мы видим стилизованный потолок с деревянными балками, светлые стены, обработанные рельефной штукатуркой, канделябры и бра из металла. В качестве напольного покрытия использована широкая доска. Все это гармонирует с живописным пейзажем за окном.
Для любителей изысканных коллекционных вин собственный погреб — это своеобразное must have. Как известно, вино — напиток достаточно капризный, и неправильное хранение может неблагоприятно сказаться на его вкусе. Иногда стационарное хранение устраивается в подсобном помещении, но в нашем доме для этой цели был выбран подвал. Как и полагается, он оборудован кондиционером, поддерживающим специальную температуру и влажность, удобными стеллажами и столиком для дегустации.
Винтовая лестница из чугуна является нестандартным конструктивным решением и одним из главных достояний дома. Украшенная витиеватыми узорами, перед нами полностью завершенная с конструктивной точки зрения композиция. Такие лестницы отличаются от других легким и изящным дизайном, они занимают не так много места и органично вписываются в любой интерьер. Воздушные и ажурные, винтовые лестницы подчеркивают убранство дома.
Создание собственного домашнего кинотеатра — это тщательное продумывание деталей интерьера и их сочетание с техническими требованиями для правильного воспроизведения и распространения звука. Все компоненты должны не только выполнять свои функции, но и гармонировать с интерьером. Перед нами невероятно удобный и технически совершенный домашний кинозал, на экране которого вот-вот оживут герои «эпохи джаза» и романов Фицджеральда.
Хозяева дома получили в свое распоряжение еще одно комфортное и функциональное помещение для отдыха, где будет приятно находиться в любое время года. Из мебели мы видим очаровательное вольтеровское кресло и классический кованый столик с мраморной столешницей, именно такие встречаются в традиционных венских кофейнях…
Библиотека — неотъемлемая часть каждого дома. Этот кабинет предназначен исключительно для чтения и работы с книгами. Темно-коричневый стол и стулья служат цветными акцентами в интерьере домашней библиотеки. Сдержанный дизайн располагает в достаточной степени к изучению новых литературных трудов.
Бассейн в этом доме является визитной карточной, а его дизайн выходит за рамки привычного образа. На смену мозаичным панно пришел яркий настенный узор с объемными изображениями морских обитателей, а реечный волнообразный потолок возбуждает в воображении мысли о быстротечном времени. Большие окна в помещении позволяют ощутить единство с живописным ландшафтом.