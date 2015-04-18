Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Роскошный интерьер загородной резиденции

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
Дом космополит, KASHUBA DESIGN KASHUBA DESIGN Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Loading admin actions …

В оригинальном завораживающем интерьере дома в Подмосковье сочетается, казалось бы, несочетаемое — восточные мотивы и европейская классика. По-видимому, авторы проекта стремились соблюсти не просто каноны классического стиля, но и сделать дизайн практичным, не уступающим современным тенденциям. В итоге мы наблюдаем полноценную неоклассику — современную интерпретацию дворцовой элегантности и образец для подражания. Над проектом работали специалисты Международного бюро интерьера и архитектуры «KASHUBA DESIGN». Сам же интерьер резиденции получил множество международных и российских наград, удостоен ряда дипломов, сертификатов и известен в 20 странах мира (подробнее об этом можно узнать на странице самого бюро).

Холл с лестницей

Дом космополит, KASHUBA DESIGN KASHUBA DESIGN Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
KASHUBA DESIGN

Дом космополит

KASHUBA DESIGN
KASHUBA DESIGN
KASHUBA DESIGN

Двухуровневый лестничный холл — центральный элемент планировки, где есть двери во все остальные помещения. Лестница выполнена из белого мрамора, кованое ограждение является её элегантным украшением. Стены помещения дополнены лаконичной и сдержанной матовой отделкой. Большое зеркало, канделябры в античном стиле, картина в массивной раме и, наконец, великолепная люстра грушевидной формы из хрусталя ручной работы — все это напоминает дворцовую помпезность.

Изысканные детали

Дом космополит, KASHUBA DESIGN KASHUBA DESIGN Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
KASHUBA DESIGN

Дом космополит

KASHUBA DESIGN
KASHUBA DESIGN
KASHUBA DESIGN

Для отделки в стиле неоклассики характерны классические арки, полуарки, колонны и бордюры. Они могут быть выполнены как из природного камня, так и из полиуретана или гипсокартона. Помимо прочего, нельзя не обратить внимание на использование лепнины, карнизов, пилястр и потолочных розеток.

Столовая

Дом космополит, KASHUBA DESIGN KASHUBA DESIGN Столовая комната в классическом стиле
KASHUBA DESIGN

Дом космополит

KASHUBA DESIGN
KASHUBA DESIGN
KASHUBA DESIGN

Зона гостиной, столовой и кухни разделены массивными дверями, украшенными витражами ручной работы. Помещение столовой оформлено в стиле французской классики с использованием богатых цветовых палитр нежного персикового и молочных оттенков. Отдельного внимания заслуживают текстильные обои с изящной росписью по шелку.

Подчеркнутая выразительность форм

Дом космополит, KASHUBA DESIGN KASHUBA DESIGN Столовая комната в классическом стиле
KASHUBA DESIGN

Дом космополит

KASHUBA DESIGN
KASHUBA DESIGN
KASHUBA DESIGN

При оформлении обеденной зоны авторы проекта сделали акцент на использовании различных фактур: хрусталь, дорогой паркет из ценных пород дерева, шелковые обои с ручной росписью и мебель с текстильной обивкой. В помещении преобладает выразительность классических форм и деталей.

Холл второго этажа

Дом космополит, KASHUBA DESIGN KASHUBA DESIGN Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
KASHUBA DESIGN

Дом космополит

KASHUBA DESIGN
KASHUBA DESIGN
KASHUBA DESIGN

Здесь большое внимание уделено характерным деталям, присущим национальной культуре: коридор второго этажа насыщен этническими восточными мотивами. Мы наблюдаем изумительной красоты лепнину с росписью и позолотой, витражи и роскошный ковер, которые представляют своего рода художественные полотна.

Каминная зона

Дом космополит, KASHUBA DESIGN KASHUBA DESIGN Гостиная в классическом стиле
KASHUBA DESIGN

Дом космополит

KASHUBA DESIGN
KASHUBA DESIGN
KASHUBA DESIGN

Определенно, это помещение является гостевой зоной, для которой характерны элементы восточного стиля. Предпочтение было отдано английским бумажным обоям натурального оттенка, который гармонично перекликается с цветом классической мебели и паркетом с восточным орнаментом — в помещении царит спокойная домашняя обстановка. Интерьер дополнен тонированным лепным декором с позолотой, каминный портал выполнен из мрамора. Потолочный светильник дает прекрасное освещение и в то же время не уменьшает высоту потолка.

Зона отдыха

Дом космополит, KASHUBA DESIGN KASHUBA DESIGN Гостиная в классическом стиле
KASHUBA DESIGN

Дом космополит

KASHUBA DESIGN
KASHUBA DESIGN
KASHUBA DESIGN

Шахматы, их предыстория и распространение, как ничто другое отражают философию общения западной и восточной культур. Таким образом, в интерьере этого дома отражена особенность стиля жизни его хозяев. Этот элитный дизайн интерьера вызывает ощущение сложного, насыщенного пространства благодаря продуманному и выразительному декору. 

​Ванные комнаты в рустикальном стиле
Понравился ли Вам роскошный дизайн загородного дома? Нам интересно ваше мнение. 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо