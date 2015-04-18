Роскошный интерьер загородной резиденции

В оригинальном завораживающем интерьере дома в Подмосковье сочетается, казалось бы, несочетаемое — восточные мотивы и европейская классика. По-видимому, авторы проекта стремились соблюсти не просто каноны классического стиля, но и сделать дизайн практичным, не уступающим современным тенденциям. В итоге мы наблюдаем полноценную неоклассику — современную интерпретацию дворцовой элегантности и образец для подражания. Над проектом работали специалисты Международного бюро интерьера и архитектуры «KASHUBA DESIGN». Сам же интерьер резиденции получил множество международных и российских наград, удостоен ряда дипломов, сертификатов и известен в 20 странах мира (подробнее об этом можно узнать на странице самого бюро).
Двухуровневый лестничный холл — центральный элемент планировки, где есть двери во все остальные помещения. Лестница выполнена из белого мрамора, кованое ограждение является её элегантным украшением. Стены помещения дополнены лаконичной и сдержанной матовой отделкой. Большое зеркало, канделябры в античном стиле, картина в массивной раме и, наконец, великолепная люстра грушевидной формы из хрусталя ручной работы — все это напоминает дворцовую помпезность.
Для отделки в стиле неоклассики характерны классические арки, полуарки, колонны и бордюры. Они могут быть выполнены как из природного камня, так и из полиуретана или гипсокартона. Помимо прочего, нельзя не обратить внимание на использование лепнины, карнизов, пилястр и потолочных розеток.
Зона гостиной, столовой и кухни разделены массивными дверями, украшенными витражами ручной работы. Помещение столовой оформлено в стиле французской классики с использованием богатых цветовых палитр нежного персикового и молочных оттенков. Отдельного внимания заслуживают текстильные обои с изящной росписью по шелку.
При оформлении обеденной зоны авторы проекта сделали акцент на использовании различных фактур: хрусталь, дорогой паркет из ценных пород дерева, шелковые обои с ручной росписью и мебель с текстильной обивкой. В помещении преобладает выразительность классических форм и деталей.
Здесь большое внимание уделено характерным деталям, присущим национальной культуре: коридор второго этажа насыщен этническими восточными мотивами. Мы наблюдаем изумительной красоты лепнину с росписью и позолотой, витражи и роскошный ковер, которые представляют своего рода художественные полотна.
Определенно, это помещение является гостевой зоной, для которой характерны элементы восточного стиля. Предпочтение было отдано английским бумажным обоям натурального оттенка, который гармонично перекликается с цветом классической мебели и паркетом с восточным орнаментом — в помещении царит спокойная домашняя обстановка. Интерьер дополнен тонированным лепным декором с позолотой, каминный портал выполнен из мрамора. Потолочный светильник дает прекрасное освещение и в то же время не уменьшает высоту потолка.
Шахматы, их предыстория и распространение, как ничто другое отражают философию общения западной и восточной культур. Таким образом, в интерьере этого дома отражена особенность стиля жизни его хозяев. Этот элитный дизайн интерьера вызывает ощущение сложного, насыщенного пространства благодаря продуманному и выразительному декору.