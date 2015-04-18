Роскошный интерьер загородной резиденции

В оригинальном завораживающем интерьере дома в Подмосковье сочетается, казалось бы, несочетаемое — восточные мотивы и европейская классика. По-видимому, авторы проекта стремились соблюсти не просто каноны классического стиля, но и сделать дизайн практичным, не уступающим современным тенденциям. В итоге мы наблюдаем полноценную неоклассику — современную интерпретацию дворцовой элегантности и образец для подражания. Над проектом работали специалисты Международного бюро интерьера и архитектуры «KASHUBA DESIGN». Сам же интерьер резиденции получил множество международных и российских наград, удостоен ряда дипломов, сертификатов и известен в 20 странах мира (подробнее об этом можно узнать на странице самого бюро).