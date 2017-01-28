12 идей для кухни, которые стоит взять на вооружение

Работы JOHNNY GREY восхищают читателей homify. И эта кухня абсолютно прекрасна во всем. Однако больше всего нам приглянулась идея с сушкой для тарелок и бокалов. Такую прекрасную полочку с разделителями можно сделать собственными силами у себя дома.