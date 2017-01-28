12 идей для кухни, которые стоит взять на вооружение

Что может сделать кухню удобнее, красивее и оригинальнее? Дизайнеры интерьера приготовили для читателей homify несколько интересных примеров, а мы с удовольствием вам их покажем!
Работы JOHNNY GREY восхищают читателей homify. И эта кухня абсолютно прекрасна во всем. Однако больше всего нам приглянулась идея с сушкой для тарелок и бокалов. Такую прекрасную полочку с разделителями можно сделать собственными силами у себя дома.
Старая и очень скучная кухня может стать любимым пространством в квартире. Посмотрите на этот пол. Кажется, что члены семьи не могли остановить свой выбор на одном типе керамической плитки и… . нашли необычный компромисс!
Обои с дамасским узором являются достойным украшением и кухонного пространства. Создайте идеальную гармонию, подкрепив их идеально подходящими портьерами и обивкой для мебели. Вам и вашим гостям однозначно понравится результат новой роскошной кухни.
Это пространство смотрится более стильно и изысканно при наличии серии фотографий на стене над рабочей зоной. Симметричное расположение придает интерьеру хорошую порцию динамики. Изображения можно менять от случая к случаю.
Футуристическая глянцевая кухня – это целый остров фантазий и кулинарных изысков, который появился в интерьере, где его вовсе не ожидали увидеть.
Сложно представить более творческую кухонную стену. С таким сокровищем можно не только планировать семейное путешествие, но и объяснять умножение детям. И любимый рецепт всегда будет перед глазами.
Черно-белая палитра в интерьере кухни смотрится привычно. Именно эти цвета – в тренде времени. Наслаждайтесь монохромностью интерьера кухни, который очень легко повторить у себя дома.
Маленькие кухни сложно меблировать. Для сохранения пространства лучше и вовсе отказаться от верхних шкафов, отдав предпочтение аккуратным полочкам на стенах. Различную кухонную утварь проще держать всегда под рукой – на специальном рейлинге. Отличная идея настенного хранения!
Еще одним из приятных способов «обновления» кухонного пространства является приобретение новых стульев. Яркие цвета привнесут в помещение новую атмосферу и добавят игривый характер.
Подражание сельскому стилю не было бы полным без этой каменной стены, имитирующей кладку средневекового дома.
Две полки на кухне смотрятся менее творчески, нежели соседствующая рядом сетка для кухонной утвари. Точно такую же можно сделать самостоятельно из старых вешалок.