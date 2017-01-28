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12 идей для кухни, которые стоит взять на вооружение

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2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey Кухня в стиле модерн
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Что может сделать кухню удобнее, красивее и оригинальнее? Дизайнеры интерьера приготовили для читателей homify  несколько интересных примеров, а мы с удовольствием вам их покажем!

1. Оригинальный подход

Richmond - A Kitchen in Three Movements , Johnny Grey Johnny Grey КухняРаковины и краны
Johnny Grey

Richmond – A Kitchen in Three Movements

Johnny Grey
Johnny Grey
Johnny Grey

Работы JOHNNY GREY восхищают читателей homify. И эта кухня абсолютно прекрасна во всем. Однако больше всего нам приглянулась идея с сушкой для тарелок и бокалов. Такую прекрасную полочку с разделителями можно сделать собственными силами у себя дома. 

2. Семейный компромисс

ETİLER KONUT, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Кухня в стиле модерн
GENT İÇ MİMARLIK

GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK

Старая и очень скучная кухня может стать любимым пространством в квартире. Посмотрите на этот пол. Кажется, что члены семьи не могли остановить свой выбор на одном типе керамической плитки и… . нашли необычный компромисс!

4. Без картин

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR, erenyan mimarlık proje&tasarım erenyan mimarlık proje&tasarım Кухня в стиле минимализм
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım

erenyan mimarlık proje&tasarım
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım
erenyan mimarlık proje&tasarım

Обои с дамасским узором являются достойным украшением и кухонного пространства. Создайте идеальную гармонию, подкрепив их идеально подходящими портьерами и обивкой для мебели. Вам и вашим гостям однозначно понравится результат новой роскошной кухни.

5. Выставка

Küche Modern und Altholztheke, ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau Кухня в стиле модерн
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau

ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau

Это пространство смотрится более стильно и изысканно при наличии серии фотографий на стене над рабочей зоной. Симметричное расположение придает интерьеру хорошую порцию динамики. Изображения можно менять от случая к случаю. 

6. Оазис будущего

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo Кухня в стиле модерн
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

Футуристическая глянцевая кухня – это целый остров фантазий и кулинарных изысков, который появился в интерьере, где его вовсе не ожидали увидеть.

7. Я рисую белым мелом

2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey Кухня в стиле модерн
Atelier Grey

Atelier Grey
Atelier Grey
Atelier Grey

Сложно представить более творческую кухонную стену. С таким сокровищем можно не только планировать семейное путешествие, но и объяснять умножение детям. И любимый рецепт всегда будет перед глазами.

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8. День и ночь

Pelleport, Agence Glenn Medioni Agence Glenn Medioni Кухня
Agence Glenn Medioni

Agence Glenn Medioni
Agence Glenn Medioni
Agence Glenn Medioni

Черно-белая палитра в интерьере кухни смотрится привычно. Именно эти цвета – в тренде времени. Наслаждайтесь монохромностью интерьера кухни, который очень легко повторить у себя дома.

9. Можно рукой достать!

Le contemporain épouse l’ancien, mllm mllm Кухни в эклектичном стиле
mllm

mllm
mllm
mllm

Маленькие кухни сложно меблировать. Для сохранения пространства лучше и вовсе отказаться от верхних шкафов, отдав предпочтение аккуратным полочкам на стенах. Различную кухонную утварь проще держать всегда под рукой – на специальном рейлинге. Отличная идея настенного хранения!

10. Яркие стулья

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Кухня в стиле модерн Дерево Белый
Murat Aksel Architecture

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Еще одним из приятных способов «обновления» кухонного пространства является приобретение новых стульев. Яркие цвета привнесут в помещение новую атмосферу и добавят игривый характер.

11. Некаменный век

Vivienda en Vega de Selorio, RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS Кухня в стиле кантри
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

Подражание сельскому стилю не было бы полным без этой каменной стены, имитирующей кладку средневекового дома.

12. Сделай сам

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes Кухня в стиле минимализм Дерево Серый
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

Две полки на кухне смотрятся менее творчески, нежели соседствующая рядом сетка для кухонной утвари. Точно такую же можно сделать самостоятельно из старых вешалок.

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