Фантастическое превращение дома 70-х годов

Сегодня наши читатели смогут увидеть реконструкцию дома, который был построен в 70-х годах прошлого столетия. Казалось бы, прошло совсем немного времени с момента, когда в него заселилась счастливая семья, однако, не все так идеально, как могло бы показаться на первый взгляд. Отсутствие ремонта на протяжении столь длительного времени, естественно, дало о себе знать, а откладывать починку и без того старой крыши стало просто невозможно.
Проектными работами занималась группа немецких архитекторов, которые прекрасно понимали задачу – модернизировать существующее здание, придать ему интересный дизайн и, кроме того, адаптировать интерьеры под современные требования комфортного проживания за городом.
Время вокруг и внутри этого некогда прекрасного дома остановилось. Мы прекрасно знаем, что стеклоблоки сейчас переживают второе дыхание и вновь активно используются в оформлении жилого пространства, однако, в данном вопросе речь идет об их интеграции в дизайн интерьера. С входной зоной у них не нашлось более ничего общего.
Кстати, об использовании стекла в интерьерах можно узнать в нашей специальной книге идей, посвященной шедеврам из этого материала.
Построенный в начале 70-х годов, этот дом сразу же завоевал звездную славу района, став его главной достопримечательностью. Свой статус он потерял через 30 лет, уступив лавры славы более ярким и и современным постройкам с функциональными интерьерами.
Большой сад является достоинством любой загородной недвижимости. Но на фоне темного фасада невероятно сложно представить себе счастливо играющих на заднем дворе детей. Что было, то прошло. Кстати, сам участок тоже был выровнен.
От прежней крытой террасы также решено было отказаться. Отныне здесь располагаются уудобные шезлонги для принятия солнечных ванн.
Как мы и говорили, реконструкция затронула не только фасад и замену окон с крышей. Внутри была проведена масштабная перепланировка, которая в корне изменила передвижение внутри всего дома.
Стерильная чистота во всем пространстве и новейшее белоснежное убранство стали в буквальном смысле сравнимы с глотком свежего воздуха. Хозяева перевернули страницу книги жизни своего семейного гнезда. Кто знает, может через годы мы увидим еще одно его преображение.