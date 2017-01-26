Фантастическое превращение дома 70-х годов

Время вокруг и внутри этого некогда прекрасного дома остановилось. Мы прекрасно знаем, что стеклоблоки сейчас переживают второе дыхание и вновь активно используются в оформлении жилого пространства, однако, в данном вопросе речь идет об их интеграции в дизайн интерьера. С входной зоной у них не нашлось более ничего общего.

Кстати, об использовании стекла в интерьерах можно узнать в нашей специальной книге идей, посвященной шедеврам из этого материала.