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Чудесные обновления весны – праздник светлой Пасхи

Alena Timofeeva for homify with love Alena Timofeeva for homify with love
декор, Абрикос Абрикос Сад Аксессуары и декор
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Пасха – это главный праздник христиан и символ весны. Со светлым Христовым Воскресеньем   пробуждается и возрождается жизнь на земле. Вместе с ней, просыпается вера в чудо, надежда на светлое и доброе будущее. За свою светлую ауру любви – праздник Пасхи любим и почитаем, пожалуй, всеми народами и странами мира. К нему готовятся духовно и физически, продумывают убранство дома и храма.

Пасхальные тренды в коллекциях декора для дома

декор, Абрикос Абрикос Сад Аксессуары и декор
Абрикос

декор

Абрикос
Абрикос
Абрикос

Весь окружающий мир вместе с праздником наполняется радостью. Повсюду в домах и храмах появляются салфетки с вышивками, декоративные элементы из дерева и яичной скорлупы в сочетании с декупажем и  флористическими букетами. Цветы, как и праздник Светлой Пасхи, символ возрождения. Ими украшают праздничный стол, пасху, иконы и венки. Традиционные пасхальные цветы, расцветают в природе как раз в это время: нарциссы, гиацинты, фиалки, тюльпаны, подснежники, ландыши. По всему миру ежегодно появляются новые коллекции, и даже тренды декора для дома, посвящённые Пасхе. Творческая студия Абрикос – большой эксперт в области декорирования интерьера, в этом пасхальном сезоне рекомендует использовать сочетания фиолетового, зеленого и  белого цвета.  В новой коллекции к Пасхе, у «Абрикоса» преобладают именно они. Причудливые деревянные зайчики и курочки украшают корзины с цветами, скатерти и посуду. Глиняные горшки с яркой зеленой травой и фиолетовыми гиацинтами  идеально подойдут как для украшения стола в гостиной, террасы и даже ландшафта сада. Центр композиции декоративных горшков -куриные яйца- главный подарок к Пасхе.

Сакральный смысл праздника Пасхи

Храм Иосифа Обручника, Мастерская Михаила Некрашевича Мастерская Михаила Некрашевича
Мастерская Михаила Некрашевича

Храм Иосифа Обручника

Мастерская Михаила Некрашевича
Мастерская Михаила Некрашевича
Мастерская Михаила Некрашевича

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, —главное событие года для христиан – православных  католиков. Слово «Пасха» пришло к нам из греческого языка и означает – «избавление». Сакральный смысл главного духовного праздника – очищение и обновление. С весной, просыпается  вера в высшие силы, в лучшие времена. За верой следует любовь. И она спасет мир. Согласитесь, что подобные чувства может рождать  только светлый и нарядный праздник!  В храме  Иосифа Обручника в городе  Астана – Светлое Воскресенье  именно такое.

Храм Иосифа Обручника-проект мастерской Михаила Некрашевича

Храм Иосифа Обручника, Мастерская Михаила Некрашевича Мастерская Михаила Некрашевича
Мастерская Михаила Некрашевича

Храм Иосифа Обручника

Мастерская Михаила Некрашевича
Мастерская Михаила Некрашевича
Мастерская Михаила Некрашевича

Храм Иосифа Обручника, благодаря холмистому ландшафту местности, возвышается над всеми постройками до самого горизонта. Архитектура храма удивительно лаконичная и целостная. По задумке автора проекта – мастерской Михаила  Некрашевича, храм на обозрении всех четырех сторон света. А, издали, принимает очертания  огромного, «одушевленного существа» - символа христианской веры. Его своды устремлены в небо, его белокаменные стены «дышат» покоем и гармонией.  В канун  Пасхи, яркое солнце «наряжает» церковь  в блестящий праздничный наряд из отблесков собственных  золотых куполов.

Расписное яйцо – главный подарок. Легенда о пасхальном яйце

декор, Абрикос Абрикос КухняАксессуары и текстиль
Абрикос

декор

Абрикос
Абрикос
Абрикос

Обычай дарить друг другу на Пасху крашеные яйца появился еще в I веке от Рождества Христова. Согласно легенде, бедная ученица Христа, святая Мария Магдалина пришла в Рим к императору Тиверию с проповедью веры и подарила простое куриное яйцо. Тиверий не поверил в рассказ Марии о Воскресении Христа и воскликнул: «Как может кто-то воскреснуть из мертвых? Это так же невозможно, как если бы это яйцо вдруг стало красным». Тут же на глазах императора свершилось чудо — яйцо стало красным, словно свдетельство истинности слов Марии Магдалены.

Декоративные украшения дома и сада в праздник Пасхи

декор, Абрикос Абрикос Сад Аксессуары и декор
Абрикос

декор

Абрикос
Абрикос
Абрикос

Согласитесь, что такой весенний праздник может быть только светлым и очень нарядным! В творческой студии АБРИКОС, целая коллекция идей  к празднику Пасхи!  Предметы интерьера  и декоративные элементы ручной работы – с росписью, вышивкой, аппликацией  в сочетании с флористикой – классика убранства Светлого Воскресенья!

Праздничный пасхальный стол

декор, Абрикос Абрикос Сад Аксессуары и декор
Абрикос

декор

Абрикос
Абрикос
Абрикос

Пасхальный стол принято украшать – торжественным куличом – пасхой, крашенными и расписными яйцами, всевозможными  птичьими атрибутами-перьями и гнёздами. Декоративными фигурками курочек, жаворонков и зайчиков. Гармонично, в такую сказочную историю  вписываются – свечи и флористика – сплетённые из соломки корзинки и венки, ветки деревьев, травы и цветы. С чудесным весенним обновлением! С Пасхой! С Весной!

До и После: Превращение заброшенного дома в маленькое поместье
Как декорировать праздничный пасхальный стол? Поделитесь с нами Вашими идеями ,праздничных пасхальных украшений.

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