Чудесные обновления весны – праздник светлой Пасхи

Пасха – это главный праздник христиан и символ весны. Со светлым Христовым Воскресеньем пробуждается и возрождается жизнь на земле. Вместе с ней, просыпается вера в чудо, надежда на светлое и доброе будущее. За свою светлую ауру любви – праздник Пасхи любим и почитаем, пожалуй, всеми народами и странами мира. К нему готовятся духовно и физически, продумывают убранство дома и храма.
Пасхальные трендыв коллекциях декора для дома
Весь окружающий мир вместе с праздником наполняется радостью. Повсюду в домах и храмах появляются салфетки с вышивками, декоративные
элементы из дерева и яичной скорлупы в сочетании с декупажем и флористическими букетами. Цветы, как и
праздник Светлой Пасхи, символ возрождения. Ими украшают праздничный стол,
пасху, иконы и венки. Традиционные пасхальные цветы, расцветают в природе как
раз в это время: нарциссы, гиацинты, фиалки, тюльпаны, подснежники, ландыши. По
всему миру ежегодно появляются новые коллекции, и даже тренды декора для дома, посвящённые
Пасхе. Творческая студия
Абрикос – большой эксперт в области декорирования
интерьера, в этом пасхальном сезоне рекомендует использовать сочетания
фиолетового, зеленого и белого цвета. В новой коллекции к Пасхе, у «Абрикоса» преобладают
именно они. Причудливые деревянные зайчики и курочки украшают корзины с
цветами, скатерти и посуду. Глиняные горшки с яркой зеленой травой и фиолетовыми
гиацинтами идеально подойдут как для
украшения стола в гостиной, террасы и даже ландшафта сада. Центр композиции
декоративных горшков -куриные яйца- главный подарок к Пасхе.
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, —главное событие года для христиан – православных католиков. Слово «Пасха» пришло к нам из греческого языка и означает – «избавление». Сакральный смысл главного духовного праздника – очищение и обновление. С весной, просыпается вера в высшие силы, в лучшие времена. За верой следует любовь. И она спасет мир. Согласитесь, что подобные чувства может рождать только светлый и нарядный праздник! В храме Иосифа Обручника в городе Астана – Светлое Воскресенье именно такое.
Храм Иосифа Обручника, благодаря холмистому ландшафту местности, возвышается над всеми постройками до самого горизонта. Архитектура храма удивительно лаконичная и целостная. По задумке автора проекта – мастерской Михаила Некрашевича, храм на обозрении всех четырех сторон света. А, издали, принимает очертания огромного, «одушевленного существа» - символа христианской веры. Его своды устремлены в небо, его белокаменные стены «дышат» покоем и гармонией. В канун Пасхи, яркое солнце «наряжает» церковь в блестящий праздничный наряд из отблесков собственных золотых куполов.
Обычай дарить друг другу на Пасху крашеные яйца появился еще в I веке от Рождества Христова. Согласно легенде, бедная ученица Христа, святая Мария Магдалина пришла в Рим к императору Тиверию с проповедью веры и подарила простое куриное яйцо. Тиверий не поверил в рассказ Марии о Воскресении Христа и воскликнул: «Как может кто-то воскреснуть из мертвых? Это так же невозможно, как если бы это яйцо вдруг стало красным». Тут же на глазах императора свершилось чудо — яйцо стало красным, словно свдетельство истинности слов Марии Магдалены.
Согласитесь, что такой весенний праздник может быть только светлым и очень нарядным! В творческой студии
АБРИКОС, целая
коллекция идей к празднику Пасхи! Предметы интерьера и декоративные элементы ручной работы – с
росписью, вышивкой, аппликацией в
сочетании с флористикой – классика убранства Светлого Воскресенья!
Пасхальный стол принято украшать – торжественным куличом – пасхой, крашенными и расписными яйцами, всевозможными птичьими атрибутами-перьями и гнёздами. Декоративными фигурками курочек, жаворонков и зайчиков. Гармонично, в такую сказочную историю вписываются – свечи и флористика – сплетённые из соломки корзинки и венки, ветки деревьев, травы и цветы. С чудесным весенним обновлением! С Пасхой! С Весной!