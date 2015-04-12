Чудесные обновления весны – праздник светлой Пасхи

Весь окружающий мир вместе с праздником наполняется радостью. Повсюду в домах и храмах появляются салфетки с вышивками, декоративные элементы из дерева и яичной скорлупы в сочетании с декупажем и флористическими букетами. Цветы, как и праздник Светлой Пасхи, символ возрождения. Ими украшают праздничный стол, пасху, иконы и венки. Традиционные пасхальные цветы, расцветают в природе как раз в это время: нарциссы, гиацинты, фиалки, тюльпаны, подснежники, ландыши. По всему миру ежегодно появляются новые коллекции, и даже тренды декора для дома, посвящённые Пасхе. Творческая студия Абрикос – большой эксперт в области декорирования интерьера, в этом пасхальном сезоне рекомендует использовать сочетания фиолетового, зеленого и белого цвета. В новой коллекции к Пасхе, у «Абрикоса» преобладают именно они. Причудливые деревянные зайчики и курочки украшают корзины с цветами, скатерти и посуду. Глиняные горшки с яркой зеленой травой и фиолетовыми гиацинтами идеально подойдут как для украшения стола в гостиной, террасы и даже ландшафта сада. Центр композиции декоративных горшков -куриные яйца- главный подарок к Пасхе.