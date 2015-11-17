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Как построить недорогой качественный дом?

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ПРОЕКТ ЧАСТНОГО ДОМА В ХАРЬКОВЕ «УЛИЦА 77», IK-architects IK-architects Дома в стиле минимализм Дерево Белый
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Все начинается с составления списка необходимых опций, затем делается проект (и не пожалейте на него 30-50 тысяч рублей), а потом вы отправляете его просчитать в разные компании. Важно требовать от подрядчика смету, в которой будет написано, что и сколько стоит, а не делать абстрактное заявление: «Я построю этот дом за миллион». Как правило, такие заявления светят только увеличением стоимости в процессе строительства. 

Также важно не пожалеть времени и посмотреть реальные стройки компании, посмотреть, кто строит, если получится, поговорить с людьми которым уже построила дома эта компания.

Соблюдение нескольких моментов при строительстве поможет недорого построить качественный и оригинальный дом, который прослужит долгие годы. Правильно подобранные материалы, обеспечивающие контроль тепла и сберегающие энергию помогают воплотить в жизнь красивые европейские архитектурные решения даже в самом холодном регионе. Немаловажную роль играет и стоимость последующей эксплуатации жилья, которую так же захочется максимально снизить.

Факторы влияющие на стоимость

Проект современного частного дома в Казани Sboev3_Architect Дома в стиле модерн
Sboev3_Architect

Проект современного частного дома в Казани

Sboev3_Architect
Sboev3_Architect
Sboev3_Architect

Построить качественный дом дешево стало возможно, благодаря огромному количеству тепло сберегающих материалов. На стоимость дома влияют следующие факторы:

- глубина фундамента;

- планировка дома;

- материал для стен;

- отопление;

- утепление;

- становка окон и дверей.

Конечно же, любое строительство начинается с проектирования. Необходимо создать максимально эффективный и конструктивный план, в котором будет использоваться максимальная площадь. Такой подход поможет снизить площадь проекта, а соответственно и снизит затраты на строительство.

Шаг 1. Проектирование

Il'dar-house, Sboev3_Architect Sboev3_Architect Дома в стиле модерн
Sboev3_Architect

Il'dar-house

Sboev3_Architect
Sboev3_Architect
Sboev3_Architect

Стоит помнить, что все внешние элементы строения – крыша, подвалы, стены – являются основными участниками теплообмена. Значительно снизить потерю тепла в холодное время года помогает уменьшение периметра стен. Также в дешевом строительстве стоит отказаться от декоративных перегородок, арок, столбов и эркеров, которые также забирают тепло и по большому счету уже давно не являются элементами современной архитектуры.

Возникает вопрос – как на небольшой площади разместить все необходимые помещения и сделать интерьер максимально комфортным? Ответ – в рациональной планировке используется совмещение кухонь со столовой и гостиной, обустраиваются балконы, веранды и террасы, которые защищают основную конструкцию, органично вписываются в дизайн и прекрасно используются в теплый период

Еще одной преградой охлаждению и помощью в максимальном использовании полезной площади становится обустройство мансардного этажа. В его создании внимание стоит уделить только одному важному фактору – от качества кровельного материала будет зависеть долговечность строения и функциональность помещения «под крышей». Поэтому в экономных домах лучше использовать качественную черепицу или плиточные материалы.

Шаг 2. Выбор материала для стен и несущей конструкции

Suburban House, Heut Architects Heut Architects Дома в стиле минимализм
Heut Architects

Suburban House

Heut Architects
Heut Architects
Heut Architects

Одним из самых распространенных на сегодняшний день вариантов недорогого строительства является монтаж деревянного каркаса, который потом обшивается мягким утеплителем. После финишной отделки такие дома ничем не отличаются от своих кирпичных собратьев. Однако именно такая система позволяет значительно сэкономить не только на строительстве, но и на дальнейшей эксплуатации жилья.

Использование деревянного каркаса с мягким утеплителем позволяет значительно сократить затраты на монтаж фундамента, потому что эти материалы обеспечивают строению легкость. На обогрев такого дома потребуется намного меньше ресурсов, что также позволяет сократить затраты на отопительной системе.

Не менее эффективной технологией является строительство из газобетона. Для достижения необходимой прочности в двухэтажном строении достаточно стены из газобетона с шириной 25 см, в то время как блоки в 40 см позволяют увеличить сохранность тепла и в 1.5 раза. За счет габаритности и легкости материала можно также уменьшить затраты на связующий раствор и оплату работы. Дом из этого материала собирается очень быстро, а после отделочных работ ничем не отличается от конструкций из кирпича.

Шаг 3. Как сэкономить на фундаменте?

Коттедж, Kucherenko Design Kucherenko Design Дома в классическом стиле
Kucherenko Design

Коттедж

Kucherenko Design
Kucherenko Design
Kucherenko Design

Сократить затраты в самом начале строительства можно только используя эффективные конструкции, которые уменьшают вес здания и позволяют использовать облегченный вариант фундамента. Самая важная часть будущего строения требует аналитики грунтовых вод и почвы. Сделать вывод о возможности использования низко заглубленного фундамента может только опытный специалист.

Возведение домов с низко заглубленным фундаментом является новой технологией, успешность применения которой зависит от нескольких факторов. Монтировать такую экономную конструкцию можно только когда соблюдаются такие требования:

 - на пучинистых грунтах никогда не строится фундамент, потому что они впитывают и задерживают воду. Идеальным грунтом для воплощения любого проекта является крупнозернистый песок;

- обязательным условием для удаления воды является устройство дренажа. В будущем он предотвратит подъем грунтовых вод и обеспечит фундаменту долгое существование;

- для предотвращения попадания воды в цоколь необходимо обустроить систему гидроизоляции.

Шаг 4. Утепление и отопление (теплый пол)

ПРОЕКТ ЧАСТНОГО ДОМА В ХАРЬКОВЕ «УЛИЦА 77», IK-architects IK-architects Дома в стиле минимализм Дерево Белый
IK-architects

ПРОЕКТ ЧАСТНОГО ДОМА В ХАРЬКОВЕ «УЛИЦА 77»

IK-architects
IK-architects
IK-architects

Утепление крыши, пола и фасадов позволит использовать отопительную систему по минимуму. Но ее все равно придется проектировать и обустраивать.

Одним из самых экономных и высокоэффективных вариантов обогрева является теплый пол. Он может быть как водяной, так и электрический. Второй вариант применяется намного чаще. Преимуществом такого отопления является спокойный подъем подогретого воздуха снизу вверх, в то время как легкий сквозняк из окон способен полностью свести к нулю обогрев от радиаторов.

Обходится такая система недорого и прекрасно впишется в проект недорогого дома, а также обеспечит дальнейшую экономию на обогреве и возможность регулировать температуру отопления или выключать его вовсе.

Шаг 5. Оконные системы

Wooden houses. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Дома в классическом стиле
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Wooden houses.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Оконные системы низкого качества или ошибки при их установке могут разрушить все мечты о теплом и комфортном доме. От количества окон будет напрямую зависеть освещение в доме, однако превышение допустимых норм приведет в образованию сквозняков и переохлаждению помещения.

Посчитать необходимое количество окон довольно просто – достаточно разделить площадь пола на 8. Получившееся число и станет рекомендуемой площадью остекления.

В установке оконных систем стоит уделять внимание не только качеству самого стеклопакета, но и надежности уплотнителей и фурнитуры, которые будут обеспечивать плотное прилегание створок, хорошую  тепло и звукоизоляцию.

Данные рекомендации не только помогут построить красивый, эргономичный и теплый дом за короткое время и недорого, но и обеспечат длительную и экономную эксплуатацию конструкции. Значительная экономия на строительстве дома поможет уделить больше внимания внутреннему дизайну помещения, которое будет максимально уютным и полезным.

Шикарный проект деревянного дома

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