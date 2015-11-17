Как построить недорогой качественный дом?

Все начинается с составления списка необходимых опций, затем делается проект (и не пожалейте на него 30-50 тысяч рублей), а потом вы отправляете его просчитать в разные компании. Важно требовать от подрядчика смету, в которой будет написано, что и сколько стоит, а не делать абстрактное заявление: «Я построю этот дом за миллион». Как правило, такие заявления светят только увеличением стоимости в процессе строительства.

Также важно не пожалеть времени и посмотреть реальные стройки компании, посмотреть, кто строит, если получится, поговорить с людьми которым уже построила дома эта компания.

Соблюдение нескольких моментов при строительстве поможет недорого построить качественный и оригинальный дом, который прослужит долгие годы. Правильно подобранные материалы, обеспечивающие контроль тепла и сберегающие энергию помогают воплотить в жизнь красивые европейские архитектурные решения даже в самом холодном регионе. Немаловажную роль играет и стоимость последующей эксплуатации жилья, которую так же захочется максимально снизить.