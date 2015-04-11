До и После: Превращение заброшенного дома в маленькое поместье

Собственный дом – это наш тыл, то место, в которое мы должны приходить с удовольствием и чувствовать себя спокойно и уютно. Героям нашей сегодняшней истории представленный на фото дом достался по наследству. Судя по фасаду, ни о каком комфортном проживании здесь не может идти и речи, поэтому молодая семейная пара наняла архитекторов из бюро ONE!CONTACT, которые превратили заброшенный дом в современный оазис уюта и спокойствия.
Кажется, что в этом доме уже давно нет жизни. Его фасад полуразрушен, крыша частично покрылась мхом, а садовый участок зарос сорняками. Черные ставни на фоне белых стен выглядят удручающе, словно намекая нам, что косметическим ремонтом здесь не обойтись, и архитекторам придется делать полный редизайн как самого дома, так и пространства вокруг него.
Через 12 месяцев дом не узнать. Одним из требований заказчика было придать облику постройки легкости, что получилось благодаря замене старых окон на современные панорамные окна и полной реконструкции крыши. Внутреннее пространство дома было увеличено за счет эркера – дополнительной части помещения, выступающей за плоскость фасада. Спереди эркер представляет собой ряд вертикально положенных досок из сибирской сосны.
Сложно сказать, что восхитило нас больше – переделка самого дома или сада вокруг него. Результат работы ландшафтных дизайнеров действительно впечатляет – на месте заброшенного и заросшего сорняками участка появился стильный японский сад. Кстати, если вы не равнодушны к восточному стилю в ландшафтном дизайне, не пропустите статью, посвященную японским садам ’5 причин, почему нам нужен дзен-сад’.
На этом фото отчетливо видны изменения, произошедшие с боковым домом. Архитекторы полностью переделали пристройку, что позволило существенно расширить жилое помещение. Панорамные окна демонстрируют заново возведенную лестницу, ведущую на второй этаж.
Архитекторы ONE!CONTACT позаботились и современном энергообеспечении дома. Здание оснастили высокоэффективным тепловым насосом и центральной системой вентиляции с рекуперацией тепла до 90%. Для орошения сада и смыва туалетов используется дождевая вода, которая проходит предварительную очистку в специально созданной для этого канализационной установке.
Мы не знаем, как выглядел интерьер дома раньше, но подозреваем, что он существенно отличался от того, что мы видим на этом фото. Теперь в распоряжении хозяев дома – современная гостиная, в которое есть все необходимое для полноценного отдыха. Хай-тек, минимализм и максимум естественного, солнечного света.
Чтобы используемые в доме солнечные батареи работали максимально эффективно, гостиную и кухню расположили в южной стороне постройки. Новые хозяева дома не поскупились оснастить постройку по последнему слову техники – широкий встроенный духовой шкаф и кухонный остров. По всей видимости в этом доме любят и умеют готовить.
Тропический душ – это еще один хит последних нескольких сезонов. В такой душевой кабине можно на время забыть, что вы находитесь дома и представить себя туристом в огромном тропическом лесу. Вы попали под теплый летний дождь, а вокруг вас пронзительно поют экзотические птицы и повсюду слышится непрекращающийся шум листвы.
В таком большом доме, разумеется, найдется место для друзей и родственников семейства. О гостеприимстве хозяев свидетельствует наличие ванной комнаты, специально оборудованной для приходящих в дом гостей. Владельцы дома не поскупились на ее интерьер – современная мебель и сантехника выглядят современно и стильно.