До и После: Превращение заброшенного дома в маленькое поместье

Через 12 месяцев дом не узнать. Одним из требований заказчика было придать облику постройки легкости, что получилось благодаря замене старых окон на современные панорамные окна и полной реконструкции крыши. Внутреннее пространство дома было увеличено за счет эркера – дополнительной части помещения, выступающей за плоскость фасада. Спереди эркер представляет собой ряд вертикально положенных досок из сибирской сосны.

Сложно сказать, что восхитило нас больше – переделка самого дома или сада вокруг него. Результат работы ландшафтных дизайнеров действительно впечатляет – на месте заброшенного и заросшего сорняками участка появился стильный японский сад. Кстати, если вы не равнодушны к восточному стилю в ландшафтном дизайне, не пропустите статью, посвященную японским садам ’5 причин, почему нам нужен дзен-сад’.