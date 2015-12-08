Как сделать небольшой шкаф из гипсокартона самому?

Многие люди в своей жизни хоть раз встречались с вопросом нехватки мебели в доме. Не у всех есть возможность пойти в магазин и заказать себе новый шкаф. А те, кто материально может себе это позволить, могли бы сэкономить приличную сумму денег. Шкаф можно сделать своими руками в домашних условиях. А ознакомившись с инструкцией по изготовлению и сборке шкафа, вы увидите, что можете обустроить свой дом или квартиру самостоятельно, и потратить сэкономленные деньги на себя и свою семью.

Вы можете изготовить угловой, линейный или встроенный шкаф из гипсокартона, а также шкаф-купе. Материал позволяет спроектировать мебель, которая хорошо впишется в любое помещение.

Все производство мебели можно разделить на несколько условных этапов. Начнем по порядку.