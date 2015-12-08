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Как сделать небольшой шкаф из гипсокартона самому?

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homify Детские комната в эклектичном стиле Многоцветный
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Многие люди в своей жизни хоть раз встречались с вопросом нехватки мебели в доме. Не у всех есть возможность пойти в магазин и заказать себе новый шкаф. А те, кто материально может себе это позволить, могли бы сэкономить приличную сумму денег. Шкаф можно сделать своими руками в домашних условиях. А ознакомившись с инструкцией по изготовлению и сборке шкафа, вы увидите, что можете обустроить свой дом или квартиру самостоятельно, и потратить сэкономленные деньги на себя и свою семью.

Вы можете изготовить угловой, линейный или встроенный шкаф из гипсокартона, а также шкаф-купе. Материал позволяет спроектировать мебель, которая хорошо впишется в любое помещение.

Все производство мебели можно разделить на несколько условных этапов. Начнем по порядку.

Проектирование

Современные апартаменты скульптора от студии DEnew, DEnew DEnew Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
DEnew

Современные апартаменты скульптора от студии DEnew

DEnew
DEnew
DEnew

Измерив комнату, а вернее, место, где планируете установить шкаф, нарисуйте его эскиз со всеми размерами. Обратите внимание на распределение нагрузок на поверхность гипсокартона. Если речь идет о большой полке для крупных вещей, предусмотрите для нее поперечные конструктивные элементы из профиля.

Сверьте эскиз с фактическим пространством будущего шкафа, в случае необходимости внесите коррективы; по нему сделайте чистовой чертеж уже с указанием всех размеров – толщины листов ГК, размеров всех полок, их толщины, миллиметража внутреннего пространства шкафа. Когда чертеж будет изготовлен, сверяясь с ним, можно приступать к разметке.

Разметка

Квартира двухкомнатная, Оксана Мухина Оксана Мухина Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Оксана Мухина

Квартира двухкомнатная

Оксана Мухина
Оксана Мухина
Оксана Мухина

По чертежу аккуратно с помощью карандаша и линейки размечаем все параметры будущего шкафа на стенах и полу (при необходимости – на потолке). Поверхности перед разметкой обязательно подготовить, зачистить, сорвать старые обои. Старое покрытие актуально только в том случае, если оно обладает хорошей надежностью и устойчивостью. После разметки можно приступать к изготовлению каркаса.

Сборка каркаса

Красочный минимализм, BIARTI - создаем минималистский дизайн интерьеров BIARTI - создаем минималистский дизайн интерьеров Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Бежевый
BIARTI – создаем минималистский дизайн интерьеров

Красочный минимализм

BIARTI - создаем минималистский дизайн интерьеров
BIARTI – создаем минималистский дизайн интерьеров
BIARTI - создаем минималистский дизайн интерьеров

Наш каркас – это либо деревянные рейки, либо металлический профиль. И в том, и в другом случае детали каркаса крепятся по намеченным линиям к стене с помощью шурупов (можно взять саморезы или дюбели). Далее, вновь ориентируясь на чертеж, составленный ранее, нужно монтировать подвесы. К ним необходимо прикрепить вертикальные профили, которые вставляются в направляющие. В случае гипсокартонного шкафа не лишним будет при сборке укрепить поперечные металлические профили каркаса дополнительными рейками, что даст большую потенциальную нагрузку данного элемента конструкции.

Обшивка

homify Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

Готовый профиль (каркас) обшивается листами гипсокартона, армируются углы шкафа, постепенно обретающего форму, и можно приступать к заключительному этапу.

Отделка

homify Детские комната в эклектичном стиле Многоцветный
homify

homify
homify
homify

Стыки обрабатываем гипсовой штукатуркой. Далее – шпаклевка; ждем высыхания, очищаем поверхность, оклеиваем стыки армирующей лентой (можно оклеить и до нанесения первого слоя), наносим второй слой шпаклевки. Полностью зашкуриваем после высыхания.

На внутреннюю поверхность шкафа и на видимую часть лицевой наносим финишный слой. Это может быть краска, обои или специальная пленка. При оклейке обоями не забывайте, что некоторые типы обоев могут потребовать применения специального клея.

После установки полок на крепления внутри (при наличии дополнительных полок), дверей на направляющие и тщательной уборки наш шкаф готов.

До и после: из гаража в чайную

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