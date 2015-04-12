Топ 5 – Лучшие проекты недели

Альпийские домики шале с характерной двускатной, покатой крышей знакомы нам по путешествиям на горнолыжные курорты. В последнее время хижины пастухов начали пользоваться все большей популярностью, их строят по всему миру, даже в тех местах, где гор и близко нет. Главное, чтобы шале окружали живописная природа и романтические пейзажи.

Шале, которое мы представляем в этой статье, не является временным домиком для отдыхающих на горнолыжном курорте. Его интерьер был создан для людей, которые будут проживать в шале постоянно. Сохранив типичное для стиля кантри внутреннее убранство, дизайнер привнесла во все комнаты шале немного роскоши. Подробный разбор интерьера сибирского шале читайте здесь.