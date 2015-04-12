Топ 5 – Лучшие проекты недели

Кто не хочет жить в большом, роскошном доме за городом, в котором каждая комната – жемчужина дизайна интерьера и все оформлено по последнему слову техники? Мечтать не вредно, но реальность такова, что большинство из нас проживают в малометражных городских квартирах и это.. совсем не повод для расстройства. В руках талантливых и знающих свое дело дизайнеров и архитекторов типовое помещение может превратиться в ультрасовременную и невероятно удобную для жизни квартиру. Это подтверждают 3 из 5 статей, попавшие на этой неделе в пятерку лучших. Давайте познавать чудеса эргономике вместе.
Когда-то профессия привратник была довольно распространенной в Европе. В дорогих районах у двери практически каждого дома стоял швейцар. Его задача заключалась не только в охране покоя жильцов, он должен был уметь правильно встретить каждого входящего в дом – открыть дверь авто, проводить до подъезда и поддержать беседу. Но времена меняются. Держать у каждого дома привратников стало слишком накладно. Что делать с опустевшими квартирами швейцаров? Разумеется, превращать их в современные апартаменты. Давайте посмотрим на один из таких проектов.
Альпийские домики шале с характерной двускатной, покатой крышей знакомы нам по путешествиям на горнолыжные курорты. В последнее время хижины пастухов начали пользоваться все большей популярностью, их строят по всему миру, даже в тех местах, где гор и близко нет. Главное, чтобы шале окружали живописная природа и романтические пейзажи.
Шале, которое мы представляем в этой статье, не является временным домиком для отдыхающих на горнолыжном курорте. Его интерьер был создан для людей, которые будут проживать в шале постоянно. Сохранив типичное для стиля кантри внутреннее убранство, дизайнер привнесла во все комнаты шале немного роскоши. Подробный разбор интерьера сибирского шале читайте здесь.
В Книге идей ’10 лучших домов мира – часть 1’ вы найдете виллы с бескрайним бассейном, уютный коттедж в отдаленном от города поселке, футуристичный дом в горах, пентхаус на крыше высотного дома и другие творения современной архитектуры, от которых просто захватывает дух. Если захочется продолжения, предлагаем заглянуть и во вторую часть подборки.
Тоскана – родина этрусской цивилизации и Римской империи – на протяжении многих десятков лет привлекает туристов уникальными климатическими условиями и неповторимыми ландшафтами. Неудивительно, что в этом регионе цены на недвижимость остаются стабильно высокими. Для многих единственной возможностью стать полноправным жителем Тосканы является покупка старого дома, который впоследствии можно постепенно привести в порядок. Именно по такому пути пошли герои нашей статьи, решившись на приобретение двухэтажного дома в городке Суверето. Что из этого получилось, узнаем из этой статьи.
Обустроенная гардеробная комната не только украсит интерьер любого дома, но и избавит от необходимости каждый день тратить время на поиски нужных вещей. Всю одежду и аксессуары можно аккуратно разложить по полочкам, оставив предостаточно свободного места для последующих покупок. Еще одним бесценным преимуществом гардеробной является возможность расширить жилое пространство в других комнатах, избавив их от громоздкой мебели. Как лучше разместить гардеробную и организовать ее интерьер, читайте в Книге идей ’Идеи для гардеробной’.