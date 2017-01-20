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Как сделать уютной маленькую кухню

Перла Вереника Перла Вереника
homify Кухня в стиле минимализм
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Даже маленькая кухня играет огромную роль в вашем доме и стоит приложить усилия, чтобы сделать это пространство максимально уютным и удобным, несмотря на его размеры. Давайте вместе посмотрим, какие детали мешают нам в кухне, на что стоит обратить внимание с точки зрения практичной организации пространства и какие приемы декора помогут нам сделать интерьер по-домашнему радушным и комфортным. 

1. Фокус на размещение предметов

Cocina de diseño atemporal, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Кухни в эклектичном стиле Белый
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

Разделите пространство кухни на зону активных действий и зону для тихого отдыха так, чтобы они не пересекались и не мешали друг другу. Сделайте рабочую зону максимально сконцентрированной в одной части кухни, чтобы остальное пространство было более свободным и уютным. 

2. Уберите все лишнее

kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR Кухня в стиле модерн
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

Взгляните на пространство кухни не предвзятым взором: что действительно нужно, а от чего можно без проблем избавиться и освободить дополнительное место? Миксеры и кухонные комбайны занимают весь стол, но вы пользуетесь ими пару раз в год? Кастрюли обосновались на кухонном столе, хотя им место шкафу? Даже маленькая кухня может быть уютной, если вы уберете все лишние предметы и будете поддерживать порядок, оборудуете вместительные системы хранения и найдете каждому предмету свое место.

3. Выбирайте практичные предметы

concrete worktops homify Кухня в стиле минимализм london,extension,architecture,glass,kitchen,concrete
homify

concrete worktops

homify
homify
homify

При покупке новой мебели и кухонных принадлежностей, не забывайте учитывать размеры пространства и свои реальные потребности. Возможно компактная плита или холодильник, складной стол или легкие стулья будут гораздо удобнее и нужнее, чем массивные предметы.

4. Продуманные комбинации элементов

The Mighty Plate Rack, The Plate Rack The Plate Rack КухняХранение
The Plate Rack

The Mighty Plate Rack

The Plate Rack
The Plate Rack
The Plate Rack

Организация пространства будет намного удобнее, если вы будете сразу продумывать сценарии использования предметов и группировать их в соответствии с привычными действиями. На столе рядом с чайником логично будет разместить подставку для чашек, на стене – небольшой буфет для тарелок и баночек с сахаром, вареньем, конфетами и печеньем. И так – для каждой 

5. На первом месте – функциональность

The Kew Shaker Kitchen by deVOL deVOL Kitchens Кухня в скандинавском стиле
deVOL Kitchens

The Kew Shaker Kitchen by deVOL

deVOL Kitchens
deVOL Kitchens
deVOL Kitchens

Давайте будем честными: маленькая кухня – это всегда компромисс. В любом случае, нам не удастся разместить здесь все, начиная от плиты и до изящных буфетов. Но, поскольку именно здесь нужно готовить еду, и этот процесс нельзя перенести в другие помещения, то на этом и стоит сделать акцент, обеспечив максимально возможную функциональность. Установите современную технику, эргономичную мебель, которая позволит вам использовать эффективно каждый сантиметр площади. Пусть дизайн кухни будет простым, но практичным. 

6. Открытое пространство

Magic Wall, Magic Wall Magic Wall КухняХранение
Magic Wall

Magic Wall
Magic Wall
Magic Wall

Если в маленькой кухне вы будете использовать массивные закрытые шкафы на стенах, широкие столы и основательные буфеты, все это будет давить на вас со всех сторон. 

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7. Аккуратное сочетание материалов

Parliament View Interior Design, Lambeth Bridge, London, Residence Interior Design Ltd Residence Interior Design Ltd Дома в стиле модерн
Residence Interior Design Ltd

Parliament View Interior Design, Lambeth Bridge, London

Residence Interior Design Ltd
Residence Interior Design Ltd
Residence Interior Design Ltd

Большая площадь может легко скрыть недостатки или столкновение стилей; а компактное  пространство необходимо оформлять более детально. Ваша маленькая кухня может стать весьма интересным помещением, если добавить несколько эффектных элементов: столешницу или светильник, напольное покрытие или отделка стен. 

8. Легкость прозрачных материалов

Elsworthy Road, NW3, XUL Architecture XUL Architecture Столовая комната в стиле модерн
XUL Architecture

Elsworthy Road, NW3

XUL Architecture
XUL Architecture
XUL Architecture

Массивная, темная мебель  - не лучший вариант для маленькой кухни. А вот прозрачное стекло и пластик как раз таки станут идеальным решением: перегородки и раздвижные двери из стекла, большие окна до пола, прозрачная мебель.

9. Освещение

Full House Renovation with Crittall Extension, London, HollandGreen HollandGreen Кухня в стиле лофт
HollandGreen

Full House Renovation with Crittall Extension, London

HollandGreen
HollandGreen
HollandGreen

Как и любое небольшое помещение, ваша маленькая кухня нуждается в хорошем естественном и искусственном освещении. Часто в кухне в рабочей зоне мы используем яркий белый свет точечных светильников, который помогает создать нужный уровень освещения. Но чтобы добавить уюта кухне, разместите над обеденным столом светильник с более теплым оттенком света. 

10. Эффект неожиданности

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN Кухня в стиле лофт
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

Небольшая площадь позволяет вам использовать более дорогие отделочные материалы, ведь их нужно совсем немного: роскошная напольная плитка, элегантная отделка стен, мраморная столешница. 

11. Яркие акценты

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Цвет может творить настоящие чудеса в интерьере. Представьте эту кухню без деталей желтого цвета – совершенно другая картинка. Помните об этом, когда выбираете цветовую композицию интерьера. Всего пара ярких, контрастных акцентов оживит весь интерьер.

12. Кухня – самое уютное место в квартире

homify Кухня в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Сосредоточившись на самых разнообразных приемах оформления интерьера и хитростях, позволяющих сделать маленькую кухню более вместительной, не забывайте и об особом значении этого пространства – именно здесь зачастую мы чувствуем себя как дома, за чашкой чаю, в компании семьи и друзей.

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