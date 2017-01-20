Как сделать уютной маленькую кухню

Взгляните на пространство кухни не предвзятым взором: что действительно нужно, а от чего можно без проблем избавиться и освободить дополнительное место? Миксеры и кухонные комбайны занимают весь стол, но вы пользуетесь ими пару раз в год? Кастрюли обосновались на кухонном столе, хотя им место шкафу? Даже маленькая кухня может быть уютной, если вы уберете все лишние предметы и будете поддерживать порядок, оборудуете вместительные системы хранения и найдете каждому предмету свое место.