Как сделать уютной маленькую кухню

Даже маленькая кухня играет огромную роль в вашем доме и стоит приложить усилия, чтобы сделать это пространство максимально уютным и удобным, несмотря на его размеры. Давайте вместе посмотрим, какие детали мешают нам в кухне, на что стоит обратить внимание с точки зрения практичной организации пространства и какие приемы декора помогут нам сделать интерьер по-домашнему радушным и комфортным.
Фокусна размещение предметов
Разделите пространство кухни на зону активных действий и зону для тихого отдыха так, чтобы они не пересекались и не мешали друг другу. Сделайте рабочую зону максимально сконцентрированной в одной части кухни, чтобы остальное пространство было более свободным и уютным.
Взгляните на пространство кухни не предвзятым взором: что действительно нужно, а от чего можно без проблем избавиться и освободить дополнительное место? Миксеры и кухонные комбайны занимают весь стол, но вы пользуетесь ими пару раз в год? Кастрюли обосновались на кухонном столе, хотя им место шкафу? Даже маленькая кухня может быть уютной, если вы уберете все лишние предметы и будете поддерживать порядок, оборудуете вместительные системы хранения и найдете каждому предмету свое место.
При покупке новой мебели и кухонных принадлежностей, не забывайте учитывать размеры пространства и свои реальные потребности. Возможно компактная плита или холодильник, складной стол или легкие стулья будут гораздо удобнее и нужнее, чем массивные предметы.
Организация пространства будет намного удобнее, если вы будете сразу продумывать сценарии использования предметов и группировать их в соответствии с привычными действиями. На столе рядом с чайником логично будет разместить подставку для чашек, на стене – небольшой буфет для тарелок и баночек с сахаром, вареньем, конфетами и печеньем. И так – для каждой
Давайте будем честными: маленькая кухня – это всегда компромисс. В любом случае, нам не удастся разместить здесь все, начиная от плиты и до изящных буфетов. Но, поскольку именно здесь нужно готовить еду, и этот процесс нельзя перенести в другие помещения, то на этом и стоит сделать акцент, обеспечив максимально возможную функциональность. Установите современную технику, эргономичную мебель, которая позволит вам использовать эффективно каждый сантиметр площади. Пусть дизайн кухни будет простым, но практичным.
Если в маленькой кухне вы будете использовать массивные закрытые шкафы на стенах, широкие столы и основательные буфеты, все это будет давить на вас со всех сторон.
Большая площадь может легко скрыть недостатки или столкновение стилей; а компактное пространство необходимо оформлять более детально. Ваша маленькая кухня может стать весьма интересным помещением, если добавить несколько эффектных элементов: столешницу или светильник, напольное покрытие или отделка стен.
Массивная, темная мебель - не лучший вариант для маленькой кухни. А вот прозрачное стекло и пластик как раз таки станут идеальным решением: перегородки и раздвижные двери из стекла, большие окна до пола, прозрачная мебель.
Как и любое небольшое помещение, ваша маленькая кухня нуждается в хорошем естественном и искусственном освещении. Часто в кухне в рабочей зоне мы используем яркий белый свет точечных светильников, который помогает создать нужный уровень освещения. Но чтобы добавить уюта кухне, разместите над обеденным столом светильник с более теплым оттенком света.
Небольшая площадь позволяет вам использовать более дорогие отделочные материалы, ведь их нужно совсем немного: роскошная напольная плитка, элегантная отделка стен, мраморная столешница.
Цвет может творить настоящие чудеса в интерьере. Представьте эту кухню без деталей желтого цвета – совершенно другая картинка. Помните об этом, когда выбираете цветовую композицию интерьера. Всего пара ярких, контрастных акцентов оживит весь интерьер.
Сосредоточившись на самых разнообразных приемах оформления интерьера и хитростях, позволяющих сделать маленькую кухню более вместительной, не забывайте и об особом значении этого пространства – именно здесь зачастую мы чувствуем себя
как дома, за чашкой чаю, в компании семьи и друзей.