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8 оригинальных проектов дизайна для кухни

Перла Вереника Перла Вереника
DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo Кухня в стиле модерн
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По мнению многих специалистов, кухня – это наиболее сложное помещение для проектирования интерьера. Пространство кухни должно быть и функциональным, и действительно уютным, чтобы стать настоящим сердцем вашего дома. Поэтому давайте ознакомимся с опытом профессионалов в проектировании кухни на нескольких примерах. 

1. Красота минимализма

DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo Кухня в стиле модерн
DanKüchen Studio Hengelo

DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo

Как известно, минимализм отличается простотой и лаконичностью деталей. Но именно это и придает особую эффектность таким интерьерам. Мебель для этой кухни выбрана с четкой геометрией форм, что великолепно сочетается с массивным светильником под потолком. Ярко-оранжевые детали –  то, что нужно для такой неординарной кухни. 

2. Современная и уютная

DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo Кухня в стиле кантри
DanKüchen Studio Hengelo

DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo

Интерьер этой кухни построен на сочетании натуральных материалов и простоты форм. Вставки из полупрозрачного зеленого стекла освежают теплые тона древесины и дарят интерьеру нотки весенней легкости и позитива.

3. Впечатляющая белая кухня

DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo Кухня в стиле модерн
DanKüchen Studio Hengelo

DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo

Основной акцент интерьера этой кухни – безупречный белый цвет фасадов, подчеркнутый теплыми оттенками древесины. 

4. Яркие контрасты и солнечный желтый

DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo Кухня в стиле модерн
DanKüchen Studio Hengelo

DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo

В дизайне этой кухне практичная нейтральная гамма фоновых элементов интерьера оживлена ярко-желтыми деталями шкафов, что неожиданно превращает стандартную светлую кухню и сдержанную цветовую палитру в контрастное и динамичное пространство.

5. Элегантность цвета и деталей

DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo Кухня в стиле модерн
DanKüchen Studio Hengelo

DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo

Многие считают, что для спокойного отдыха в интерьере не стоит злоупотреблять лишними деталями и яркими цветами. Эта кухня – отличный вариант интерьера сдержанного, но не скучного. Респектабельные материалы, просторная планировка, комфортная мебель и глубокие, насыщенные цвета создают пространство практичное и представительное.

6. Индустриальные ноты стилистики

DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo Кухня в стиле модерн
DanKüchen Studio Hengelo

DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo

Хотите создать интерьер кухни наподобие профессионального пространства шеф-повара? Используйте, например, стальную отделку, хромированные детали и удобную П-образную планировку рабочей зоны. Высокий кухонный остров такой кухни может также использоваться как барная стойка.

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7. Сила свежести и чистоты

DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo Кухня в стиле модерн
DanKüchen Studio Hengelo

DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo

Белая кухня с глянцевыми поверхностями и небольшими дополнениями зеленого цвета – пространство легкости и чистоты, наполненное светом и воздухом, свежестью и жизнерадостностью. Даже в пасмурный день в такой кухне  покажется более светлым и радостным. 

8. Удобный и стильный

DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo КухняХранение
DanKüchen Studio Hengelo

DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo

Современная кухня, конечно же, должна быть не только стильной, но и безупречно комфортной, практичной и многофункциональной. Именно такое максимальное сочетание необходимо обеспечить в пространстве кухни.

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