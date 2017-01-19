8 оригинальных проектов дизайна для кухни

По мнению многих специалистов, кухня – это наиболее сложное помещение для проектирования интерьера. Пространство кухни должно быть и функциональным, и действительно уютным, чтобы стать настоящим сердцем вашего дома. Поэтому давайте ознакомимся с опытом профессионалов в проектировании кухни на нескольких примерах.
Как известно, минимализм отличается простотой и лаконичностью деталей. Но именно это и придает особую эффектность таким интерьерам. Мебель для этой кухни выбрана с четкой геометрией форм, что великолепно сочетается с массивным светильником под потолком. Ярко-оранжевые детали – то, что нужно для такой неординарной кухни.
Интерьер этой кухни построен на сочетании натуральных материалов и простоты форм. Вставки из полупрозрачного зеленого стекла освежают теплые тона древесины и дарят интерьеру нотки весенней легкости и позитива.
Основной акцент интерьера этой кухни – безупречный белый цвет фасадов, подчеркнутый теплыми оттенками древесины.
В дизайне этой кухне практичная нейтральная гамма фоновых элементов интерьера оживлена ярко-желтыми деталями шкафов, что неожиданно превращает стандартную светлую кухню и сдержанную цветовую палитру в контрастное и динамичное пространство.
Многие считают, что для спокойного отдыха в интерьере не стоит злоупотреблять лишними деталями и яркими цветами. Эта кухня – отличный вариант интерьера сдержанного, но не скучного. Респектабельные материалы, просторная планировка, комфортная мебель и глубокие, насыщенные цвета создают пространство практичное и представительное.
Хотите создать интерьер кухни наподобие профессионального пространства шеф-повара? Используйте, например, стальную отделку, хромированные детали и удобную П-образную планировку рабочей зоны. Высокий кухонный остров такой кухни может также использоваться как барная стойка.
Белая кухня с глянцевыми поверхностями и небольшими дополнениями зеленого цвета – пространство легкости и чистоты, наполненное светом и воздухом, свежестью и жизнерадостностью. Даже в пасмурный день в такой кухне покажется более светлым и радостным.
Современная кухня, конечно же, должна быть не только стильной, но и безупречно комфортной, практичной и многофункциональной. Именно такое максимальное сочетание необходимо обеспечить в пространстве кухни.