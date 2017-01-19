8 оригинальных проектов дизайна для кухни

Как известно, минимализм отличается простотой и лаконичностью деталей. Но именно это и придает особую эффектность таким интерьерам. Мебель для этой кухни выбрана с четкой геометрией форм, что великолепно сочетается с массивным светильником под потолком. Ярко-оранжевые детали – то, что нужно для такой неординарной кухни.