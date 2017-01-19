37 практичных идей, чтобы сделать свой вертикальный сад

Даже небольшие детали способны преобразить ваш интерьер до неузнаваемости. Зелень домашних растений – один из таких проверенных способов. Живительная сила растений наполняет дом свежестью и яркими красками. А если оборудовать сад на стене, то это позволит еще и значительно сэкономить пространство.