37 практичных идей, чтобы сделать свой вертикальный сад

Даже небольшие детали способны преобразить ваш интерьер до неузнаваемости. Зелень домашних растений – один из таких проверенных способов. Живительная сила растений наполняет дом свежестью и яркими красками. А если оборудовать сад на стене, то это позволит еще и значительно сэкономить пространство.
Вторичное использование предметов – экологичная и оригинальная тенденция, получившая широкое распространение. В этом проекте основа для вертикального сада – старые рамы-жалюзи.
Для создания вертикального сада вам понадобится подобрать растений, которые смотрятся наиболее впечатляюще, спуская ветви со стены.
Даже простые растения будут ярким украшением интерьера за счет подбора соответствующего оформления.
Если вы хотите создать оригинальный вертикальный сад, выбирайте разнообразные растения, создавая их композиции на стене.
Вода -это естественный элемент, который всегда делает сад более гармоничным.
Естественные формы и натуральные материалы придадут вертикальному саду особое очарование.
Это отличная идея, чтобы сделать ваш вертикальный сад компактным и ярким.
Пара простых растений на стене и побольше фантазии .
Этот красивый набор горшков для растений благодаря цельной конструкции смотрится очень оригинально.
Небольшие зеленые композиции – отличное украшение любой комнаты.
Если у вас возникают сомнения по поводу видов растений для вертикального сада, знайте, что орхидеи хотя и нежные, но легко приспосабливаются к росту в вертикальном саду.
Совмещая крупные и ампельные растения вы придадите своему вертикальному саду вид яркий и насыщенный.
Небольшой тихий уголок – отличное место для вертикального сада.
Кованная металлическая решетка – отличное основание и изящное украшение для вертикального сада.
Глиняные горшки, деревянные решетка и милые фиалки – все это привнесет нотку деревенского колорита в ваш интерьер.
Такая оригинальная решетка в форме оконной рамы – неожиданный и весьма впечатляющий элемент интерьера.
Очень простая и эффектная идея – вертикальный сад с креплением на деревянных рейках.
Если вы используете растения с длинными, ниспадающими ветвями, каскады вертикального сада станут особенно эффектны.
Это зеленное панно на стене ванной – как нельзя лучше подчеркивает свежесть и роскошь интерьера.
Эффектные листья папоротников и их неприхотливый характер – отличный вариант для вертикального сада.
Контрастный цвет стен сделает вертикальные сад еще более ярким украшением комнаты.
Компактная и устойчивая конструкция для вертикального сада – деревянные боксы с растениями, расположенные на стене в шахматном порядке.
Вертикальные сады могут послужит эффектным украшением не только интерьеров, но и фасадов дома, стены забора во дворе.
Зеленые оазисы вертикального сада помогут оживить массивную стену забора.
Нарочито грубая каменная кладка забора смотрится особенно основательной рядом с зеленью вертикального сада.
Небольшие, но оригинальные композиции вертикального сада на стене – просто и со вкусом.
Вертикальный сад на фоне гладкой стены – достаточное украшение интерьера.
Вертикальный сад – это не только зелень листвы, используйте растения с оригинальными соцветиями для придания неординарного вида.
Отличная идея для лаконичного интерьера. В качестве основы использованы белые камни, а маленькие растения уютно размещаются в стеклянных боксах.
Эти маленькие деревянные вазы подарят ощущение домашнего уюта.
Этот вертикальный сад отлично вписался в декор небольшой террасы.
Все гениальное – просто. Грубоватая доска и зелень растений дали в итоге великолепный вид вертикального сада.
Небольшие растения с яркими листьями – изысканный вид вертикального сада.
Близко расположенные друг к другу кашпо позволяют сделать зелень вертикального сада более пышной.
Минималистичный стиль вполне подходит и для вертикального сада.
Элегантная деревянная панель и несколько зеленый растений – сдержанный и стильный дизайн вертикального сада.
Легкая и прочная конструкция – вертикальный сад на фоне бамбука.