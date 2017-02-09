Шикарный теплый дом для Сибири

Если бы каждый 10-ый дом в Сибири был таким, то… Сибирь стала бы Швейцарией! Представляем вам потрясающий проект для холодного и очень холодного климата, спроектированный специалистами из австрийской студии BESTO ZT GMBH_ ARCHITEKT DI BERNHARD STOEHR.

Они взяли все лучшее из современных швейцарских домов, добавили узко-фасадную планировку со стороны улицы, панорамное остекление от пола до потолка и даже подобие японского внутреннего дворика! Давайте посмотрим на это чудо и подумаем, сколько такой дом может стоить!