Шикарный теплый дом для Сибири

Если бы каждый 10-ый дом в Сибири был таким, то… Сибирь стала бы Швейцарией! Представляем вам потрясающий проект для холодного и очень холодного климата, спроектированный специалистами из австрийской студии BESTO ZT GMBH_ ARCHITEKT DI BERNHARD STOEHR.
Они взяли все лучшее из современных швейцарских домов, добавили узко-фасадную планировку со стороны улицы, панорамное остекление от пола до потолка и даже подобие японского внутреннего дворика! Давайте посмотрим на это чудо и подумаем, сколько такой дом может стоить!
Данный дом построен по нестандартной технологии, где каркасом являются железные колонны-направляющие, и поэтому с виду дом похож на монолитный. Стены дома выполнены из материала на основе древесины и утеплены минеральной ватой.
Общая площадь двух верхних этажей дома – 220 кв. метров, плюс расположенные на цоколе гараж с котельной занимают еще около 60 кв. метров. Дом из монолита площадью в 280 кв. метров в таком формате, с отделкой, всеми инженерными системами, включая и материалы, и работу строителей, можно построить примерно за 10 млн рублей.
Конечно же, с люксовой отделкой цена увеличится примерно до 14 млн рублей, в среднем, но этого тоже того стоит, не правда ли!
На данной фотографии легко просматривается планировка дома. На третьем этаже мы найдем кухню-гостиную, на втором этаже – три спальни и две ванные комнаты. Есть и первый (цокольный этаж) с гаражом и котельной.
Планировка, позволяющая разместить гостиную выше спален, типична для стилей шале и в целом для домов в Швейцарии и Австрии. Ее главный плюс – гостиная с панорамными видами.
Выполненная в предельно лаконичной манере, эта кухня находится на третьем этаже дома, имеет матовые пепельно-черные фасады, а также необычный остров со столешницей на уровень ниже. Основной гарнитур можно и не заметить сразу, он черного цвета, находится слева на заднем плане, у окна – без верхних ящиков.
На другой стороне от балкона с летней столовой мы найдем традиционную столовую на шесть-восемь персон. Кухня – на заднем плане, перед гостиной с ярким бирюзовым диваном.
Отделка пола и потолка произведена с помощью дерева, панорамные окна расположены от пола до потолка. Система отопления основана на тепловом насосе и «теплом полу», что позволяет отказаться от радиаторов. Стеклопакеты – качественные энергосберегающие двухкамерные, хотя можно было поставить и трехкамерные.
Стильная угловая гостиная с собственной террасой находится слева от кухни. Здесь есть угловой диван, много места для игр ребенка, телевизор и прекрасный вид на горную долину.
Один из мастер-сьютов оформлен в современном стиле и имеет ванную комнату, которую видно через стеклянную перегородку.
Напоминаем вам, что в доме три спальни и три ванные комнаты.
Еще один прекрасный снимок, на котором можно увидеть прелести панорамного остекления.
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