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​Куда положить книги в спальне: 10 идей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
EMERALD RESIDENTIAL TOWER, Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. Спальня в стиле модерн
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Книги и журналы в спальне порой доставляют неудобства. Если вы уже перешли на электронный вариант, у вас вряд ли есть с этим проблемы, ну, а для всех остальных очень нужная рациональная (и эстетичная!) организация пространства!

Мы подготовили 10 простых идей для библиотек и шкафчиков, воплотить в жизнь которые проще простого. Удобнее всего использовать верхние модули от современных гарнитуров для гостиной, а вовсе не для кабинета!

​Модуль в форме буквы «П»

Departamento Jomap, DIN Interiorismo DIN Interiorismo Спальня в стиле модерн
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

Такой интересный модуль связывает прикроватную тумбочку и полочку сверху над кроватью с помощью закрытых модулей хранения за ней. Его придется купить уже готовым, стартовая цена – около 12 тысяч рублей. Настоятельно советуем мебель турецкого производства, мобильную и компактную, современную и недорогую.

​Открытые полочки напротив кровати

Projekt wnętrza w Warszawie / 4, PASS architekci PASS architekci Спальня в стиле модерн
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

Максимально популярен такой вариант в скандинавском стиле дизайна интерьера. Книги здесь соседствуют с сувенирами, фото, скульптурами, объемными буквами, составляющими слова или имена.

​Модуль напротив кровати

EMERALD RESIDENTIAL TOWER, Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. Спальня в стиле модерн
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

Такой вариант отлично подойдет для расположения полочек над комодом или шкафа рядом с комодом, в котором кроме одежды будут еще и книги. Подобный модуль со шкафом, комодами и столом от бренда будет стоить от 40 тысяч рублей, будьте к этому готовы.

​В прикроватной тумбочке

homify Спальня в стиле модерн Фанера Эффект древесины
homify

homify
homify
homify

Банально, но факт – большая прикроватная тумбочка лишает вас 60% возможных неудобств в спальне! Прикроватная тумбочка может иметь большую высоту, потайные боковые полочки и даже надставку в виде открытых полочек.

Плюс у самой кровати может быть потайная полочка за самой кроватью, за изголовьем, что очень интересно и пользуется популярностью в скандинавском стиле.

​Необычные стеллажи

Casa Aport , DIN Interiorismo DIN Interiorismo Спальня в стиле модерн
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

Такой вариант нельзя сделать самостоятельно, только с помощью дизайнера, иначе получится совсем не стильно. Заказав дизайн-проект и воплотив его под авторским надзором, вы получите интересный и профессиональный интерьер. Личные импровизации могут испортить идею.

​Перенести книги в гостиную

homify Спальня в стиле модерн Мрамор Черный
homify

homify
homify
homify

Тоже можно, если подумать! А оставить спальню без видимых мелких предметов в интерьере в принципе – большое удовольствие! К тому же в гостиной книги смотрятся гораздо более уместно, в любом виде.

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​Полочка над столом

Lámparas-Fotoambientes, Class Iluminación Class Iluminación Спальня в стиле модерн
Class Iluminación

Class Iluminación
Class Iluminación
Class Iluminación

Такой вариант подойдет не только детской комнате, но и обычной спальне. Простая полочка может решить множество проблем с организацией хранения в спальне.

​Стеллажи из модулей

Apartamento Del Valle, Nogueira Arquitetura e Interiores Nogueira Arquitetura e Interiores Спальня в стиле модерн Серый
Nogueira Arquitetura e Interiores

Nogueira Arquitetura e Interiores
Nogueira Arquitetura e Interiores
Nogueira Arquitetura e Interiores

Такой стеллаж можно купить в мебельном магазине, много подобных в магазинах турецкой мебели, стоят от 6000 рублей. В целом данный тип стеллажа копирует скандинавский стиль в дизайне мебели.

​Шкаф-купе с открытой полкой

Apartamento VA, KC ARQUITETURA urbanismo e design KC ARQUITETURA urbanismo e design Спальня в стиле модерн
KC ARQUITETURA urbanismo e design

KC ARQUITETURA urbanismo e design
KC ARQUITETURA urbanismo e design
KC ARQUITETURA urbanismo e design

Такой модуль можно заказать при проектировании самого шкафа-купе. Это добавит примерно 6 000 рублей к цене вашего шкафа-купе. Можно выбрать различные цвета древесины.

​Библиотека над кроватью

CASA MONÉ, NIVEL TRES ARQUITECTURA NIVEL TRES ARQUITECTURA Спальня в эклектичном стиле
NIVEL TRES ARQUITECTURA

NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA

Подобное тоже лучше делать исключительно с помощью дизайнера, либо используя уже готовый набор мебели от именитого бренда. Такой вариант лучше всего смотрится в оригинальных интерьерах в стиле шале и эклектика.

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