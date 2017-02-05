​Куда положить книги в спальне: 10 идей

Книги и журналы в спальне порой доставляют неудобства. Если вы уже перешли на электронный вариант, у вас вряд ли есть с этим проблемы, ну, а для всех остальных очень нужная рациональная (и эстетичная!) организация пространства!
Мы подготовили 10 простых идей для библиотек и шкафчиков, воплотить в жизнь которые проще простого. Удобнее всего использовать верхние модули от современных гарнитуров для гостиной, а вовсе не для кабинета!
Такой интересный модуль связывает прикроватную тумбочку и полочку сверху над кроватью с помощью закрытых модулей хранения за ней. Его придется купить уже готовым, стартовая цена – около 12 тысяч рублей. Настоятельно советуем мебель турецкого производства, мобильную и компактную, современную и недорогую.
Максимально популярен такой вариант в скандинавском стиле дизайна интерьера. Книги здесь соседствуют с сувенирами, фото, скульптурами, объемными буквами, составляющими слова или имена.
Такой вариант отлично подойдет для расположения полочек над комодом или шкафа рядом с комодом, в котором кроме одежды будут еще и книги. Подобный модуль со шкафом, комодами и столом от бренда будет стоить от 40 тысяч рублей, будьте к этому готовы.
Банально, но факт – большая прикроватная тумбочка лишает вас 60% возможных неудобств в спальне! Прикроватная тумбочка может иметь большую высоту, потайные боковые полочки и даже надставку в виде открытых полочек.
Плюс у самой кровати может быть потайная полочка за самой кроватью, за изголовьем, что очень интересно и пользуется популярностью в скандинавском стиле.
Такой вариант нельзя сделать самостоятельно, только с помощью дизайнера, иначе получится совсем не стильно. Заказав дизайн-проект и воплотив его под авторским надзором, вы получите интересный и профессиональный интерьер. Личные импровизации могут испортить идею.
Тоже можно, если подумать! А оставить спальню без видимых мелких предметов в интерьере в принципе – большое удовольствие! К тому же в гостиной книги смотрятся гораздо более уместно, в любом виде.
Такой вариант подойдет не только детской комнате, но и обычной спальне. Простая полочка может решить множество проблем с организацией хранения в спальне.
Такой стеллаж можно купить в мебельном магазине, много подобных в магазинах турецкой мебели, стоят от 6000 рублей. В целом данный тип стеллажа копирует скандинавский стиль в дизайне мебели.
Такой модуль можно заказать при проектировании самого шкафа-купе. Это добавит примерно 6 000 рублей к цене вашего шкафа-купе. Можно выбрать различные цвета древесины.
Подобное тоже лучше делать исключительно с помощью дизайнера, либо используя уже готовый набор мебели от именитого бренда. Такой вариант лучше всего смотрится в оригинальных интерьерах в стиле шале и эклектика.
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