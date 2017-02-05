​Куда положить книги в спальне: 10 идей

Книги и журналы в спальне порой доставляют неудобства. Если вы уже перешли на электронный вариант, у вас вряд ли есть с этим проблемы, ну, а для всех остальных очень нужная рациональная (и эстетичная!) организация пространства!

Мы подготовили 10 простых идей для библиотек и шкафчиков, воплотить в жизнь которые проще простого. Удобнее всего использовать верхние модули от современных гарнитуров для гостиной, а вовсе не для кабинета!