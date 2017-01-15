TOP-5 проектов первой недели 2017-ого года

Сегодня мы подготовили первый TOP-5 этого года, подводящий итоги первой недели. Мы очень надеемся, что и дальше сможем радовать актуальными для вас материалами! Если вы хотели бы, чтобы homify осветил еще какую-либо тему, напишите об этом в комментариях!
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В этой статье мы специально для вас подготовили материал с точным определением идей и сделанных усовершенствований для каждой комнаты. Итак, дизайн гостиной в 18 кв.м., интерьер спальни в 12 кв.м. и идеи для маленькой кухни в 8 кв.м. ждут вас в нашей статье!
Эта подборка по-настоящему понравилась нашим читателям! Дома в деревенском стиле пробуждают в нас особые чувства домашнего уюта и тепла, искреннего радушия и умиротворения. Природные материалы, из которых построены такие дома выглядят совершенно иначе, чем привычные городскому жителю строения из стекла и бетона. А элементы рустикального стиля в интерьере – это настоящий взрыв эмоций, неожиданное чудо природы посреди домашней обстановки.
В этой статье мы оцениваем, какие дома строить дороже, а какие – дешевле. Эта большая коллекция проектов дачных домов с ценами в рублях поможет вам определиться с конкретным выбором и найти лучший вариант для отдыха вашей семьи. Проекты дачных домов в данной статье не только уникальные, но и типовые, дешевые и быстрые в возведении.
Этот дом выглядит как пляжная мечта! Вот бы мне такой! Общая площадь дома – 183 кв. метра, он имеет три спальни, две ванные комнаты и отдельно стоящий гараж на один автомобиль. Стоимость дома в бюджетном формате реализации – 4 млн рублей, с шикарной отделкой – около 5,8 млн рублей. А стоимость только материалов для проекта – около 3,3 млн рублей.
Для вас тоже идеальная зима начинается с образа шикарного шале с камином, удивительного горного пейзажа или красивого маленького коттеджа на заснеженном пляже? Если вы, как и мы, грезите архитектурными образами, вам наверняка будет интересно углубиться и в практичную сторону вопроса – как построить теплый и дешевый дом в РФ. Здесь мы нашли реальные идеи и варианты, которые помогут нам всем!