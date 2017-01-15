TOP-5 проектов первой недели 2017-ого года

Сегодня мы подготовили первый TOP-5 этого года, подводящий итоги первой недели. Мы очень надеемся, что и дальше сможем радовать актуальными для вас материалами! Если вы хотели бы, чтобы homify осветил еще какую-либо тему, напишите об этом в комментариях!

Кроме того, мы говорим огромное спасибо тем, кто ставит лайки в Facebook, мы рады считать и видеть каждый из них! В будущем мы обещаем еще усерднее работать над статьями, давать вам самые интересные материалы и публиковать самые интересные проекты домов! Наша новая цель – по 500 лайков к каждой статье на Facebook! Давайте собирать их вместе! Спасибо!