​17 гостиных, оформленных со вкусом

Благодаря определенной эклектичности самой страны, где сами турки – это гармоничная смесь из немцев, англичан, швейцарцев, тюрков и других национальностей, интерьеры в данной стране наследуют множество традиций и лишь 20-30% из них идет от средиземноморских или восточных. Так, эта эффектная гостиная с диваном честерфильд вполне может быть реализована и в обычном таунхаусе в Лондоне.