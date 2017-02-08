​17 гостиных, оформленных со вкусом

Все интерьеры сегодняшней Книги Идей были реализованы в Турции. Здесь, благодаря развитой мебельной индустрии и качественным материалам, гораздо проще создать шикарный и при этом вполне доступный интерьер.
Благодаря определенной эклектичности самой страны, где сами турки – это гармоничная смесь из немцев, англичан, швейцарцев, тюрков и других национальностей, интерьеры в данной стране наследуют множество традиций и лишь 20-30% из них идет от средиземноморских или восточных. Так, эта эффектная гостиная с диваном честерфильд вполне может быть реализована и в обычном таунхаусе в Лондоне.
Немного итальянской роскоши, потрясающих оттенков, мягкого текстиля и тотальное ощущение уюта большой тосканской семьи. Такой интерьер почти типичен для турецких новостроек.
Есть и более восточные интерьеры, наследующие большее количество орнаментов из стран Востока, множество низких диванов, крупногабаритные шторы. Тем не менее, английским креслам с ушами, французским светильникам и средиземноморскому кофейному столику здесь тоже нашлось место.
В Стамбуле и Анталии есть и другой стиль, который старается копировать эклектичные голливудские виллы. В основном он популярен в ультра-люксовых интерьерах и является своего рода бунтарем для страны.
В этой потрясающей гостиной с нестандартной расстановкой мебели господствует привлекательный тепло-шоколадный оттенок. Органичное сочетание с мраморной столешницей и нежным голубым диваном радует глаз!
Такой интерьер проще простого встретить на Лазурном Берегу и в Монако, на вилле, построенной еще 50 лет назад! Удивительно, но в Турции данный стиль копируется достаточно часто.
Множество оттенков серо-каменной палитры в одежды, интерьерах и декоре – настоящий тренд для Турции и Западной Европы!
Потрясающая вариация ар-деко с турецким акцентом выглядит потрясающе в этом слегка футуристичном интерьере. Расположен он в Анталии, в многоквартирном доме 80-х годов с видом на море!
Более традиционный турецкий, даже слегка средневековый, но при этом по-американски комфортабельный, этот интерьер выглядит очень роскошно и богато!
Еще один стиль, вариации которого популярны в Турции – скандинавский минимализм, но более сложный и скорее являющийся уже вариантом модерна.
Люксовый, элегантный и утонченный транситионал даже на бюджетной основе в турецком интерьере смотрится очень люксово из-за качественного текстиля и профессионального исполнения даже дешевой мебели.
Так выглядит современный эклектичный интерьер в Турции, в стандартном дюплексе благополучной стамбульской семьи. Как и по всему миру, в фаворитах – кофейные и каменные цветовые гаммы.
Еще одна стильная турецкая гостиная выглядит очень красиво благодаря панорамному остеклению и новому качественному паркету.
Именно о таком интерьере думаешь, представляя апартаменты писателя в Стамбуле. Идеально передающий атмосферу самого города, этот интерьер напоминает о Турции и вдохновляет!
Пример достаточно распространенного оформления интерьера в новом доме в Турции, основанного на гостиной с двумя диванами.
Еще один вариант современного турецкого дизайна интерьера, который популярен сейчас в и в наших столицах.
Копируя английские особняки и традиционные американские дома, этот интерьер еще и показывает то, что Турция – это в первую очередь смешение европейских стилей, культур, национальностей и традиций, светское и очень культурное государство.
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