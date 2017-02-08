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​17 гостиных, оформленных со вкусом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в стиле модерн
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Все интерьеры сегодняшней Книги Идей были реализованы в Турции. Здесь, благодаря развитой мебельной индустрии и качественным материалам, гораздо проще создать шикарный и при этом вполне доступный интерьер.

​Английская роскошь

ERENKOY HOUSE // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Эклектичный
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Благодаря определенной эклектичности самой страны, где сами турки – это гармоничная смесь из немцев, англичан, швейцарцев, тюрков и других национальностей, интерьеры в данной стране наследуют множество традиций и лишь 20-30% из них идет от средиземноморских или восточных. Так, эта эффектная гостиная с диваном честерфильд вполне может быть реализована и в обычном таунхаусе в Лондоне.

​В стиле Портофино

PROJE MİMARİ DESTEK, Trabcelona Design Trabcelona Design Гостиная в стиле модерн
Trabcelona Design

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Немного итальянской роскоши, потрясающих оттенков, мягкого текстиля и тотальное ощущение уюта большой тосканской семьи. Такой интерьер почти типичен для турецких новостроек.

​Турецкая роскошь

Private Villa 02, MHD Design Group MHD Design Group Гостиная в рустикальном стиле
MHD Design Group

MHD Design Group
MHD Design Group
MHD Design Group

Есть и более восточные интерьеры, наследующие большее количество орнаментов из стран Востока, множество низких диванов, крупногабаритные шторы. Тем не менее, английским креслам с ушами, французским светильникам и средиземноморскому кофейному столику здесь тоже нашлось место.

​Пляжный минимализм

D.M.U. ARNAVUTKÖY EVİ I / D.M.U ARNAVUTKÖY HOUSE 2012, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Гостиная в стиле модерн
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

В Стамбуле и Анталии есть и другой стиль, который старается копировать эклектичные голливудские виллы. В основном он популярен в ультра-люксовых интерьерах и является своего рода бунтарем для страны.

​Испанский уют

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В этой потрясающей гостиной с нестандартной расстановкой мебели господствует привлекательный тепло-шоколадный оттенок. Органичное сочетание с мраморной столешницей и нежным голубым диваном радует глаз!

​Помпезность Лазурного берега

Private Residence in Beykoz, ARKITEX INTERIORS ARKITEX INTERIORS Гостиные в эклектичном стиле
ARKITEX INTERIORS

Private Residence in Beykoz

ARKITEX INTERIORS
ARKITEX INTERIORS
ARKITEX INTERIORS

Такой интерьер проще простого встретить на Лазурном Берегу и в Монако, на вилле, построенной еще 50 лет назад! Удивительно, но в Турции данный стиль копируется достаточно часто.

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​50 оттенков серого

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Множество оттенков серо-каменной палитры в одежды, интерьерах и декоре – настоящий тренд для Турции и Западной Европы!

​Бархат и блеск

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Гостиная в стиле модерн
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Потрясающая вариация ар-деко с турецким акцентом выглядит потрясающе в этом слегка футуристичном интерьере. Расположен он в Анталии, в многоквартирном доме 80-х годов с видом на море!

​Турецкий особняк

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Более традиционный турецкий, даже слегка средневековый, но при этом по-американски комфортабельный, этот интерьер выглядит очень роскошно и богато!

​Скандинавский минимализм в люксе

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Гостиная в стиле модерн
Voltaj Tasarım

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Еще один стиль, вариации которого популярны в Турции – скандинавский минимализм, но более сложный и скорее являющийся уже вариантом модерна.

​Транситионал и его шарм

CCT 172 Project in Trabzon, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Гостиная в стиле модерн
CCT INVESTMENTS

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Люксовый, элегантный и утонченный транситионал даже на бюджетной основе в турецком интерьере смотрится очень люксово из-за качественного текстиля и профессионального исполнения даже дешевой мебели.

​Эклектика по-турецки

K.G Evi Arnavutköy, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Гостиная в стиле модерн
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Так выглядит современный эклектичный интерьер в Турции, в стандартном дюплексе благополучной стамбульской семьи. Как и по всему миру, в фаворитах – кофейные и каменные цветовые гаммы.

​Простота и элегантность

homify Гостиная в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Еще одна стильная турецкая гостиная выглядит очень красиво благодаря панорамному остеклению и новому качественному паркету.

​Стамбульский богемный шик

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Именно о таком интерьере думаешь, представляя апартаменты писателя в Стамбуле. Идеально передающий атмосферу самого города, этот интерьер напоминает о Турции и вдохновляет!

​Шоколадный комфорт

K.K EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Гостиная в стиле модерн
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Пример достаточно распространенного оформления интерьера в новом доме в Турции, основанного на гостиной с двумя диванами.

​Немного гламура

Gaia, Canan Delevi Canan Delevi Гостиная в классическом стиле
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

Еще один вариант современного турецкого дизайна интерьера, который популярен сейчас в и в наших столицах.

​Роскошь английского особняка

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Копируя английские особняки и традиционные американские дома, этот интерьер еще и показывает то, что Турция – это в первую очередь смешение европейских стилей, культур, национальностей и традиций, светское и очень культурное государство.

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