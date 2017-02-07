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15 красивых современных ванных комнат

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Ванная комната в стиле модерн
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Современная ванная комната – это свежий ремонт, немного глянца, удобная мебель, встроенные сливы и изливы, подвесной унитаз, иногда – стильная душевая кабина, а иногда – интегрированная или отдельно стоящая ванная чаша.

Давайте посмотрим на 15 свежих примеров дизайна ванной комнаты и узнаем, какой из вариантов подойдет для ремонта именно вашей!

​Тропический шарм

Sie machen Urlaub - wir renovieren Ihr Bad!, Bad Campioni Bad Campioni Ванная комната в стиле модерн
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

Идея: добавить яркий кислотный оттенок, аксессуары или коврики в формате листьев пальмы, бананов, кокосов или манго.

Бюджет: $.

Цветовая гамма: используйте серую цветовую гамму с добавлением кислотных тропических (листья тропической пальмы, оттенки лайма, ананаса, манго, персика).

Важно: обязательно нужны изображения тропических листьев, иногда фруктов, фигурку фламинго или кокосовое молочко тоже можно добавить!

​Бюджетное шале

Wohlfühlbad, Bad Campioni Bad Campioni Ванная комната в стиле модерн
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

Идея: сделать бюджетный интерьер в стиле шале.

Бюджет: $.

Цветовая гамма: серая, с добавлением каменных оттенков.

Важно: добавьте декоративные панно или плитку под камень или дерево, стремитесь к лаконичности, можно взять текстиль винного цвета или шоколадного.

​Позитивный апельсин

Badewanne mit Tür und fugenlose Wände, Bad Campioni Bad Campioni Ванная комната в стиле модерн
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

Идея: сыграть на контрасте модного апельсинового оттенка и темного дерева.

Бюджет: $$.

Цветовая гамма: темное дерево с медовым оттенком, белый цвет и апельсиновый оттенок.

Важно: очень важно подобрать достаточно качественный керамический паркет, а также найти именно апельсиновый, а не оранжевый или морковный оттенок.

​Рельефный и стильный

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Ванная комната в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Идея: органично добавить в интерьер обычной ванной текстуры камня и дерева.

Бюджет: $$$

Цветовая гамма: бежевый + белый, серый + белый, серый + черный.

Важно: выбирайте текстуры, которые хорошо смотрятся друг с другом, не используйте яркие кричащие оттенки, стремитесь к изысканному минимализму .

​Дерево с эффектом антик

Vom alten Standard zum neuen Traumbad, Bad Campioni Bad Campioni Ванная комната в стиле модерн
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

Идея: сделать современную ванную комнату подходящей под стили прованс, шале или шебби-шик.

Бюджет: $$..

Цветовая гамма: серый + дерево, белый + дерево

Важно: керамический паркет с эффектом антик легко найти, но очень важно не переусердствовать в его использовании – даже одного покрытия пола уже достаточно!

​Ванная, достойная лофта

Spieglein, Spieglein an der Wand..., Bad Campioni Bad Campioni Ванная комната в стиле модерн
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

Идея: добавить эффект кирпичной кладки в современный интерьер ванной комнаты.

Бюджет: $$$.

Цветовая гамма: шоколад + мокко.

Важно: эффект кирпичной кладки в темном варианте должен занимать максимум 30% всей площади стен в комнате.

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​Глянец и простота

APPARTEMENT AVEC VUE, Agence Manuel MARTINEZ Agence Manuel MARTINEZ Ванная комната в стиле минимализм
Agence Manuel MARTINEZ

Agence Manuel MARTINEZ
Agence Manuel MARTINEZ
Agence Manuel MARTINEZ

Идея: сделать максимально красивой маленькую ванную.

Бюджет: $$$.

Цветовая гамма: серый + белый, белый + бледное дерево.

Важно: купите дорогую сантехнику и душевую кабину, а также модную тумбочку с серым оттенком древесины.

​Мансардная красота

odcienie S Z A R O Ś C I, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz Ванная комната в стиле модерн
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

Идея: сделать мансардную ванную комнату светлой.

Бюджет: $.

Цветовая гамма: используйте лишь светлые оттенки с акцентами из серого, темно-синего, золотого, серебряного цветов.

Важно: не добавляйте крупных орнаментов и ярких цветов.

​Акцентная стена

S Z K Ł O we wnętrzu, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz Ванная комната в стиле модерн
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

Идея: сделать одну стену  ванной акцентной.

Бюджет: $$.

Цветовая гамма: серый + белый, древесный + бежевый.

Важно: используйте дорогостоящую плитку с рельефом или глянцем для акцентной стены.

​Единая линия пола

homify
homify

homify
homify
homify

Идея: сделать в душе слив в полу и просто установить стекло-разделитель.

Бюджет: $$$.

Цветовая гамма: любая.

Важно: вы это можете!

​Мозаика как акцент

homify
homify

homify
homify
homify

Идея: добавить панно из мозаики.

Бюджет: $$$+$.

Цветовая гамма: любая.

Важно: выбирайте лаконичные варианты и реализуйте идею на фоне ультра-модерна или минимализма.

​Поставить стиралку под единую столешницу с раковиной

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Идея: закажите столешницу в салоне мебели на заказ.

Бюджет: $$.

Цветовая гамма: любая.

Важно: если хотите, чтобы отверстие под раковину было вырезано правильно, не просто дайте габариты, а привезите ее с собой.

​Создать эффект тропического душа

Reforma integral en Sant Just Desvern, Grupo Inventia Grupo Inventia Ванная комната в стиле модерн Плитка Бежевый
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

Идея: купить дешевую душевую кабину, но с терминалом гидромассажа и тропического душа.

Бюджет: $$.

Важно: покажите мастерам по монтажу водопровода (и даже по укладке плитки), что именно вы собираетесь туда установить.

​Классическое очарование

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Ванная комната в стиле модерн
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Идея: сделать интерьер ванной на стыке классики и модерна.

Бюджет: $$$+$.

Цветовая гамма: золотой + желтый камень, мрамор + серебро.

Важно: воспользуйтесь услугами профессионального дизайнера!

​Формат 3D

APARTAMENT - WARSZAWA POWIŚLE, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Ванная комната в стиле модерн
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Идея: используйте плитку для акцентной стены в формате 3D.

Бюджет: $$$+$.

Цветовая гамма: нейтральная, лучше серая каменная.

Важно: акцентная стена должна быть одна.

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