15 красивых современных ванных комнат

Современная ванная комната – это свежий ремонт, немного глянца, удобная мебель, встроенные сливы и изливы, подвесной унитаз, иногда – стильная душевая кабина, а иногда – интегрированная или отдельно стоящая ванная чаша.
Давайте посмотрим на 15 свежих примеров дизайна ванной комнаты и узнаем, какой из вариантов подойдет для ремонта именно вашей!
Идея: добавить яркий кислотный оттенок, аксессуары или коврики в формате листьев пальмы, бананов, кокосов или манго.
Бюджет: $.
Цветовая гамма: используйте серую цветовую гамму с добавлением кислотных тропических (листья тропической пальмы, оттенки лайма, ананаса, манго, персика).
Важно: обязательно нужны изображения тропических листьев, иногда фруктов, фигурку фламинго или кокосовое молочко тоже можно добавить!
Идея: сделать бюджетный интерьер в стиле шале.
Бюджет: $.
Цветовая гамма: серая, с добавлением каменных оттенков.
Важно: добавьте декоративные панно или плитку под камень или дерево, стремитесь к лаконичности, можно взять текстиль винного цвета или шоколадного.
Идея: сыграть на контрасте модного апельсинового оттенка и темного дерева.
Бюджет: $$.
Цветовая гамма: темное дерево с медовым оттенком, белый цвет и апельсиновый оттенок.
Важно: очень важно подобрать достаточно качественный керамический паркет, а также найти именно апельсиновый, а не оранжевый или морковный оттенок.
Идея: органично добавить в интерьер обычной ванной текстуры камня и дерева.
Бюджет: $$$
Цветовая гамма: бежевый + белый, серый + белый, серый + черный.
Важно: выбирайте текстуры, которые хорошо смотрятся друг с другом, не используйте яркие кричащие оттенки, стремитесь к изысканному минимализму .
Идея: сделать современную ванную комнату подходящей под стили прованс, шале или шебби-шик.
Бюджет: $$..
Цветовая гамма: серый + дерево, белый + дерево
Важно: керамический паркет с эффектом антик легко найти, но очень важно не переусердствовать в его использовании – даже одного покрытия пола уже достаточно!
Идея: добавить эффект кирпичной кладки в современный интерьер ванной комнаты.
Бюджет: $$$.
Цветовая гамма: шоколад + мокко.
Важно: эффект кирпичной кладки в темном варианте должен занимать максимум 30% всей площади стен в комнате.
Идея: сделать максимально красивой маленькую ванную.
Бюджет: $$$.
Цветовая гамма: серый + белый, белый + бледное дерево.
Важно: купите дорогую сантехнику и душевую кабину, а также модную тумбочку с серым оттенком древесины.
Идея: сделать мансардную ванную комнату светлой.
Бюджет: $.
Цветовая гамма: используйте лишь светлые оттенки с акцентами из серого, темно-синего, золотого, серебряного цветов.
Важно: не добавляйте крупных орнаментов и ярких цветов.
Идея: сделать одну стену ванной акцентной.
Бюджет: $$.
Цветовая гамма: серый + белый, древесный + бежевый.
Важно: используйте дорогостоящую плитку с рельефом или глянцем для акцентной стены.
Идея: сделать в душе слив в полу и просто установить стекло-разделитель.
Бюджет: $$$.
Цветовая гамма: любая.
Важно: вы это можете!
Идея: добавить панно из мозаики.
Бюджет: $$$+$.
Цветовая гамма: любая.
Важно: выбирайте лаконичные варианты и реализуйте идею на фоне ультра-модерна или минимализма.
Идея: закажите столешницу в салоне мебели на заказ.
Бюджет: $$.
Цветовая гамма: любая.
Важно: если хотите, чтобы отверстие под раковину было вырезано правильно, не просто дайте габариты, а привезите ее с собой.
Идея: купить дешевую душевую кабину, но с терминалом гидромассажа и тропического душа.
Бюджет: $$.
Важно: покажите мастерам по монтажу водопровода (и даже по укладке плитки), что именно вы собираетесь туда установить.
Идея: сделать интерьер ванной на стыке классики и модерна.
Бюджет: $$$+$.
Цветовая гамма: золотой + желтый камень, мрамор + серебро.
Важно: воспользуйтесь услугами профессионального дизайнера!
Идея: используйте плитку для акцентной стены в формате 3D.
Бюджет: $$$+$.
Цветовая гамма: нейтральная, лучше серая каменная.
Важно: акцентная стена должна быть одна.
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