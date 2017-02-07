15 красивых современных ванных комнат

Современная ванная комната – это свежий ремонт, немного глянца, удобная мебель, встроенные сливы и изливы, подвесной унитаз, иногда – стильная душевая кабина, а иногда – интегрированная или отдельно стоящая ванная чаша.

Давайте посмотрим на 15 свежих примеров дизайна ванной комнаты и узнаем, какой из вариантов подойдет для ремонта именно вашей!