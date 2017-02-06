Из двушки в трешку на 62 метрах

Данная планировка является нестандартной для России, но достаточно типична для построек в Бразилии середины 90-х начала 00-х. Обычно они реализуются в «свечках», высоких зданиях на 4-5 квартир с одним подъездом. Благодаря нестандартной планировке большинство из квартир, даже однокомнатные, получают вид на две(!) стороны, что позволяет сделать их более удобными, чем в стандартных панельных линейных домах.

Итак, место перепланировки окрашено красным цветом. Ранее все это была гостиная комната, которая была почти единым пространством с нынешней гостиной, сейчас находящейся в холле.

Так, из однушки с 10-метровым холлом получилась сразу трехкомнатная квартира. Гостиная разместилась в комнате без окна, кухня осталась на прежнем месте, только к ней добавился кабинет на оборотной стороне стены спальни. Гостиная с двумя окнами была разделена на две комнаты, плюс здесь была выделена еще одна ванная комната.