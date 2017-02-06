Из двушки в трешку на 62 метрах

Благодаря профессионализму бразильской Студии дизайна Darmowa konsultacjaisadora cabral arquitetura одна маленькая квартира стала если не больше, то явно просторнее и удобнее.
Данная статья показывает нестандартный пример однушки, которая по площади больше относится к рангу двухкомнатных квартир. Дело в том, что она расположена в доме постройки 90-х годов в Бразилии, когда планировки в стиле студий здесь уже были распространены.
Используйте зеркальные акцентные стены, белые цвет для окраски штукатурки, поменьше темной мебели, постеры и фотографии вместо картин, мебель на тонких ножках ,белые встроенные шкафы и кухонный гарнитур.
Добавьте больше встроенных источников света, маленьких светильников, а также не ограничивайте себя в использовании блестящих и глянцевых предметов декора и мебели.
Данная планировка является нестандартной для России, но достаточно типична для построек в Бразилии середины 90-х начала 00-х. Обычно они реализуются в «свечках», высоких зданиях на 4-5 квартир с одним подъездом. Благодаря нестандартной планировке большинство из квартир, даже однокомнатные, получают вид на две(!) стороны, что позволяет сделать их более удобными, чем в стандартных панельных линейных домах.
Итак, место перепланировки окрашено красным цветом. Ранее все это была гостиная комната, которая была почти единым пространством с нынешней гостиной, сейчас находящейся в холле.
Так, из однушки с 10-метровым холлом получилась сразу трехкомнатная квартира. Гостиная разместилась в комнате без окна, кухня осталась на прежнем месте, только к ней добавился кабинет на оборотной стороне стены спальни. Гостиная с двумя окнами была разделена на две комнаты, плюс здесь была выделена еще одна ванная комната.
После перепланировки спальни стали маленькими, но остались вполне комфортабельными.
Небольшая детская для двух мальчиков оформлена в современном стиле. Прекрасная идея в виде настенной панели под дерево с полочками, зоной для телевизора и местом для крепления серф-борда и скейт-борда выглядит очень симпатично.
Как вы помните, зона гостиной теперь располагается на месте бывшего холла площадью примерно в 10-12 кв метров. Перегородка между ним и кухней была убрана, что добавило простора. Таким образом, в новой гостиной окна нет, оно есть только на кухне.
Достаточно минималистичная кухня выглядит очень стильно. Главное окно было заменено на маленькое над полочкой, чтобы обеспечить стену для полки и рейлингов, а вот для добавления зоны с раковиной, стиральной машиной и кабинетом, справа была присоединена лоджия.
В доме два места для того, чтобы пообедать – зона на четверых в гостиной и барная стойка на двоих на кухне, где можно позавтракать или попить чаю.
Современная ванная комната оформлена в стиле бразильяно с любовью к глянцу и эффектным отражающим поверхностям.
Маленький кабинет на кухне частично размещен на площади бывшей лоджии – за реечной перегородкой-слайдером в стиле коастал.
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