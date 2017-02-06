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Из двушки в трешку на 62 метрах

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projeto MC, Isadora Cabral Arquitetura Isadora Cabral Arquitetura Кухня в стиле модерн
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Благодаря профессионализму бразильской Студии дизайна Darmowa konsultacjaisadora cabral arquitetura одна маленькая квартира стала если не больше, то явно просторнее и удобнее.

Данная статья показывает нестандартный пример однушки, которая по площади больше относится к рангу двухкомнатных квартир. Дело в том, что она расположена в доме постройки 90-х годов в Бразилии, когда планировки в стиле студий здесь уже были распространены.

​Идеи визуального увеличения пространства

Projeto MC, Isadora Cabral Arquitetura Isadora Cabral Arquitetura Гостиная в стиле модерн
Isadora Cabral Arquitetura

Isadora Cabral Arquitetura
Isadora Cabral Arquitetura
Isadora Cabral Arquitetura

Используйте зеркальные акцентные стены, белые цвет для окраски штукатурки, поменьше темной мебели, постеры и фотографии вместо картин, мебель на тонких ножках ,белые встроенные шкафы и кухонный гарнитур.

Добавьте больше встроенных источников света, маленьких светильников, а также не ограничивайте себя в использовании блестящих и глянцевых предметов декора и мебели.

​Перепланировка из двушки в трешку

Projeto MC, Isadora Cabral Arquitetura Isadora Cabral Arquitetura
Isadora Cabral Arquitetura

Isadora Cabral Arquitetura
Isadora Cabral Arquitetura
Isadora Cabral Arquitetura

Данная планировка является нестандартной для России, но достаточно типична для построек в Бразилии середины 90-х начала 00-х. Обычно они реализуются в «свечках», высоких зданиях на 4-5 квартир с одним подъездом. Благодаря нестандартной планировке большинство из квартир, даже однокомнатные, получают вид на две(!) стороны, что позволяет сделать их более удобными, чем в стандартных панельных линейных домах.

Итак, место перепланировки окрашено красным цветом. Ранее все это была гостиная комната, которая была почти единым пространством с нынешней гостиной, сейчас находящейся в холле.

Так, из однушки с 10-метровым холлом получилась сразу трехкомнатная квартира. Гостиная разместилась в комнате без окна, кухня осталась на прежнем месте, только к ней добавился кабинет на оборотной стороне стены спальни. Гостиная с двумя окнами была разделена на две комнаты, плюс здесь была выделена еще одна ванная комната.

​Главная спальня

Projeto MC, Isadora Cabral Arquitetura Isadora Cabral Arquitetura Спальня в стиле модерн
Isadora Cabral Arquitetura

Isadora Cabral Arquitetura
Isadora Cabral Arquitetura
Isadora Cabral Arquitetura

После перепланировки спальни стали маленькими, но остались вполне комфортабельными.

​Детская

Projeto MC, Isadora Cabral Arquitetura Isadora Cabral Arquitetura Детская комната в стиле модерн
Isadora Cabral Arquitetura

Isadora Cabral Arquitetura
Isadora Cabral Arquitetura
Isadora Cabral Arquitetura

Небольшая детская для двух мальчиков оформлена в современном стиле. Прекрасная идея в виде настенной панели под дерево с полочками, зоной для телевизора и местом для крепления серф-борда и скейт-борда выглядит очень симпатично.

Зона гостиной и кухни

Projeto MC, Isadora Cabral Arquitetura Isadora Cabral Arquitetura Гостиная в стиле модерн
Isadora Cabral Arquitetura

Isadora Cabral Arquitetura
Isadora Cabral Arquitetura
Isadora Cabral Arquitetura

Как вы помните, зона гостиной теперь располагается на месте бывшего холла площадью примерно в 10-12 кв метров. Перегородка между ним и кухней была убрана, что добавило простора. Таким образом, в новой гостиной окна нет, оно есть только на кухне.

Современная кухня

Projeto MC, Isadora Cabral Arquitetura Isadora Cabral Arquitetura Кухня в стиле модерн
Isadora Cabral Arquitetura

Isadora Cabral Arquitetura
Isadora Cabral Arquitetura
Isadora Cabral Arquitetura

Достаточно минималистичная кухня выглядит очень стильно. Главное окно было заменено на маленькое над полочкой, чтобы обеспечить стену для полки и рейлингов, а вот для добавления зоны с раковиной, стиральной машиной и кабинетом, справа была присоединена лоджия.

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Барная стойка

Projeto MC, Isadora Cabral Arquitetura Isadora Cabral Arquitetura Кухня в стиле модерн
Isadora Cabral Arquitetura

Isadora Cabral Arquitetura
Isadora Cabral Arquitetura
Isadora Cabral Arquitetura

В доме два места для того, чтобы пообедать – зона на четверых в гостиной и барная стойка на двоих на кухне, где можно позавтракать или попить чаю.

​Ванная комната

Projeto MC, Isadora Cabral Arquitetura Isadora Cabral Arquitetura Ванная комната в стиле модерн
Isadora Cabral Arquitetura

Isadora Cabral Arquitetura
Isadora Cabral Arquitetura
Isadora Cabral Arquitetura

Современная ванная комната оформлена в стиле бразильяно с любовью к глянцу и эффектным отражающим поверхностям.

​Кабинет

Projeto MC, Isadora Cabral Arquitetura Isadora Cabral Arquitetura Ванная комната в стиле модерн
Isadora Cabral Arquitetura

Isadora Cabral Arquitetura
Isadora Cabral Arquitetura
Isadora Cabral Arquitetura

Маленький кабинет на кухне частично размещен на площади бывшей лоджии – за реечной перегородкой-слайдером в стиле коастал.

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