Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

15 советов Фэн-Шуй в дизайне интерьера на 2017 год

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify
Loading admin actions …

Что самое удивительное, для того, чтобы сделать пространство вокруг гармоничным, нам вовсе не нужно пролистывать многостраничные справочники в поисках волшебной расстановки и магического цвета. Все это мы чувствуем интуитивно, просто иногда почему-то предпочитаем игнорировать.

Наша новая Книга Идей напомнит о том, как сделать дом более гармоничным местом для счастливой жизни в Новом Году!

​Разберитесь с организацией хранения

佳茂上苑, 思維空間設計 思維空間設計 Кухня в стиле модерн
思維空間設計

思維空間設計
思維空間設計
思維空間設計

Все ваши вещи до сих пор стоят на виду? На столешнице куча лишних предметов? На туалетном столике не хватает места? Добавьте ящики, комоды, боксы для организации внутри шкафов и ящиков.

​Выбрасываем 50 вещей

北投 阿曼, 中孚 設計 / FRANKFU INERIOR DESIGN 中孚 設計 / FRANKFU INERIOR DESIGN Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
中孚 設計 / FRANKFU INERIOR DESIGN

中孚 設計 / FRANKFU INERIOR DESIGN
中孚 設計 / FRANKFU INERIOR DESIGN
中孚 設計 / FRANKFU INERIOR DESIGN

Если вы не сделали это в начале года, самое время устроить глобальную чистку прямо сейчас. Каждый член семьи должен найти 10 своих личных вещей, которые стоит выбросить, плюс около 20 вещей должны быть выброшены из общественного и кухонного пространства.

Неиспользуемые, со сколами, навевающие грусть, нарочито дешевые предметы – с глаз долой!

​Разберите свои коллекции

一極, 思維空間設計 思維空間設計 Гостиная в скандинавском стиле
思維空間設計

思維空間設計
思維空間設計
思維空間設計

Диски с музыкой и фильмами все еще лежат у вас на полках? А не пора ли с ними расстаться? Если вы собирали лицензионные коллекции, то смело можете и дальше радоваться их виду в гостиной, а вот время пиратских версий уже давно прошло – либо выбросите их, либо отдайте родственникам из старшего поколения.

​Обустройте рабочее место

佳茂上苑, 思維空間設計 思維空間設計 Спальня в стиле модерн
思維空間設計

思維空間設計
思維空間設計
思維空間設計

В спальне и детской рабочее место часто бывает очень неудобным ,потому что из него хочется сделать все и сразу – место для ноутбука, выполнения домашнего задания, туалетный или будуарный столик, подставку для книг.

​Купите органайзеры для кухни

DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo КухняХранение
DanKüchen Studio Hengelo

DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo

Встроенные боксы, разделители для ящиков и многие другие вещи заслуживают вашего внимания в 2017-ом году! Их стоимость начинается всего лишь от 50 рублей, средняя цена –около 400 рублей! Побалуйте себя и свою кухню!

​Сделайте спальню более спокойным местом

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Спальня в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Уберите из нее компьютер, добавьте больше нейтральных акцентов, уберите все яркие, энергичные цвета! Ваша спальня должна быть оазисом, а не цирком!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Добавьте Фэн-Шуй в гостиную

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Есть несколько основных правил дома, в котором хорошо себя чувствуют все члены семьи. Он должен быть чистым, без старой пыли, старой мебели и противоречащих друг другу предметов мебели  декора, а также – любимым и позитивным! Добавляйте вещи, которые вызывают нежные чувства, и у вас все получится.

​Купите новый чайный сервиз

GW's RESIDENCE, arctitudesign arctitudesign Столовая комната в стиле минимализм
arctitudesign

arctitudesign
arctitudesign
arctitudesign

Да-да, именно сервиз и именно весь. Найдите тот, что подойдет под гарнитур и интерьер и распрощайтесь со старыми коллекциями разномастных чашек или ретро-набором!

​Подумайте о лете

Interior with garden, mg2 architetture mg2 architetture Сад в стиле модерн
mg2 architetture

mg2 architetture
mg2 architetture
mg2 architetture

Фэн-Шуй – это, конечно же, в первую очередь наука о доме. Но дом – это еще и семья. А семья – это баланс между работой, карьерой, учебой и совместным досугом и отдыхом. Отложить деньги (хотя бы несколько тысяч) на путевку в Турцию стоит уже в феврале, подумать о мощении балкона деревом для игр маленьких детей – можно уже сейчас! Заранее продумав летний отпуск, можно наконец-то получить его именно таким, о каком вы и мечтали!

​Добавьте солнечного света

VALE DO LOBO, Staging Factory Staging Factory ГостинаяАксессуары и декорации
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Дом без солнечного света – это как плохо видящий человек, которому из-за его собственных ограничений мир кажется непривлекательным. Недостаток солнечного света сказывается на самочувствии, восприятии окружающего мира и здоровье. Долой старые шторы, прорубаем проемы для дверей-слайдеров на балкон!

​Добавьте кушетку у дивана

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores Гостиная в стиле модерн
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

Традиционный Фэн-Шуй ничего не говорил о кушетках, но современный Фэн-Шуй обязательно сказал бы!

​Замените весь текстиль

UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Спальня в средиземноморском стиле
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Знали ли вы, что крайний срок жизни любого текстиля постоянного использования – три года? Подумайте об этом и замените все, что вышло за рамки!

​Разберите все продукты

homify
homify

homify
homify
homify

Генеральная ревизия на кухне еще никому не вредила!

​Почистите диван…

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

… в соответствии с инструкцией!

​Сделайте традицией семейный салат

Villa Our Time, DomusGaia DomusGaia Кухня в стиле модерн
DomusGaia

DomusGaia
DomusGaia
DomusGaia

Салат, даже если ваши домочадцы употребляют его по 100 грамм, а не по 350 грамм в день, способен заметно улучшить их самочувствие! Внедряем традицию!

Далее на homify:

— Разные проекты домов на homify;

— Достойный дом для семейной жизни;

— Стильные спальни для двоих.

Как обустроить маленькую кухню – 10 эффективных секретов

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо