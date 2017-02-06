15 советов Фэн-Шуй в дизайне интерьера на 2017 год

Что самое удивительное, для того, чтобы сделать пространство вокруг гармоничным, нам вовсе не нужно пролистывать многостраничные справочники в поисках волшебной расстановки и магического цвета. Все это мы чувствуем интуитивно, просто иногда почему-то предпочитаем игнорировать.

Наша новая Книга Идей напомнит о том, как сделать дом более гармоничным местом для счастливой жизни в Новом Году!