15 советов Фэн-Шуй в дизайне интерьера на 2017 год

Что самое удивительное, для того, чтобы сделать пространство вокруг гармоничным, нам вовсе не нужно пролистывать многостраничные справочники в поисках волшебной расстановки и магического цвета. Все это мы чувствуем интуитивно, просто иногда почему-то предпочитаем игнорировать.
Наша новая Книга Идей напомнит о том, как сделать дом более гармоничным местом для счастливой жизни в Новом Году!
Все ваши вещи до сих пор стоят на виду? На столешнице куча лишних предметов? На туалетном столике не хватает места? Добавьте ящики, комоды, боксы для организации внутри шкафов и ящиков.
Если вы не сделали это в начале года, самое время устроить глобальную чистку прямо сейчас. Каждый член семьи должен найти 10 своих личных вещей, которые стоит выбросить, плюс около 20 вещей должны быть выброшены из общественного и кухонного пространства.
Неиспользуемые, со сколами, навевающие грусть, нарочито дешевые предметы – с глаз долой!
Диски с музыкой и фильмами все еще лежат у вас на полках? А не пора ли с ними расстаться? Если вы собирали лицензионные коллекции, то смело можете и дальше радоваться их виду в гостиной, а вот время пиратских версий уже давно прошло – либо выбросите их, либо отдайте родственникам из старшего поколения.
В спальне и детской рабочее место часто бывает очень неудобным ,потому что из него хочется сделать все и сразу – место для ноутбука, выполнения домашнего задания, туалетный или будуарный столик, подставку для книг.
Встроенные боксы, разделители для ящиков и многие другие вещи заслуживают вашего внимания в 2017-ом году! Их стоимость начинается всего лишь от 50 рублей, средняя цена –около 400 рублей! Побалуйте себя и свою кухню!
Уберите из нее компьютер, добавьте больше нейтральных акцентов, уберите все яркие, энергичные цвета! Ваша спальня должна быть оазисом, а не цирком!
Есть несколько основных правил дома, в котором хорошо себя чувствуют все члены семьи. Он должен быть чистым, без старой пыли, старой мебели и противоречащих друг другу предметов мебели декора, а также – любимым и позитивным! Добавляйте вещи, которые вызывают нежные чувства, и у вас все получится.
Да-да, именно сервиз и именно весь. Найдите тот, что подойдет под гарнитур и интерьер и распрощайтесь со старыми коллекциями разномастных чашек или ретро-набором!
Фэн-Шуй – это, конечно же, в первую очередь наука о доме. Но дом – это еще и семья. А семья – это баланс между работой, карьерой, учебой и совместным досугом и отдыхом. Отложить деньги (хотя бы несколько тысяч) на путевку в Турцию стоит уже в феврале, подумать о мощении балкона деревом для игр маленьких детей – можно уже сейчас! Заранее продумав летний отпуск, можно наконец-то получить его именно таким, о каком вы и мечтали!
Дом без солнечного света – это как плохо видящий человек, которому из-за его собственных ограничений мир кажется непривлекательным. Недостаток солнечного света сказывается на самочувствии, восприятии окружающего мира и здоровье. Долой старые шторы, прорубаем проемы для дверей-слайдеров на балкон!
Традиционный Фэн-Шуй ничего не говорил о кушетках, но современный Фэн-Шуй обязательно сказал бы!
Знали ли вы, что крайний срок жизни любого текстиля постоянного использования – три года? Подумайте об этом и замените все, что вышло за рамки!
Салат, даже если ваши домочадцы употребляют его по 100 грамм, а не по 350 грамм в день, способен заметно улучшить их самочувствие! Внедряем традицию!
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