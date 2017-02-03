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Дом с новым подходом к жизни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Haus Ku., Lioba Schneider Architekturfotografie Lioba Schneider Architekturfotografie Столовая комната в стиле модерн
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Современные дома меняют наш образ жизни. Когда мы переезжаем в спальню со встроенными гардеробными, в нашей ванной появляются встроенные сливы и изливы, а в доме – до 10 мест для работы за ноутбуком и ни одного стационарного компьютера, меняется не только распорядок наших будней, но и образ мышления.

Если вы до сих пор сомневаетесь в том, нужна ли вам терраса перед домом, панорамное остекление с видом на лес, дополнительная ванная при каждой спальне, душ с гидромассажем и высокотехнологичный кухонный гарнитур, мы знаем совершенно точно – вам нужно всё это и даже больше, ведь вы этого достойны!

Сегодня мы показываем вам невероятно эффектный проект загородного дома от женщины-архитектора LIOBA SCHNEIDER, которая работает на территории всей Германии.

​Общий вид дома

Haus Ku., Lioba Schneider Architekturfotografie Lioba Schneider Architekturfotografie Дома в стиле модерн
Lioba Schneider Architekturfotografie

Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie

Итак, мы ради представить вам проект площадью около 350 кв. метров вместе с подвалом. Стоимость строительства такого дома примерно равняется 10 млн рублей, а с отделкой и мебелью, как на фотографиях – около 20 млн рублей.

Помните, что данный уровень комфорта вовсе не начинается с многомиллионных цифр, включая и данную оценку в 20 млн рублей. Вы можете организовать жизнь на таком уровне и на гораздо более скромный бюджет, если научитесь подмечать и реализовывать важнейшие детали.

Так, площадь в 350 кв. метров не обязательна для удобной жизни. Вполне хватит и 150 кв. метров, но с кухней-гостиной, двумя-тремя ванными и встроенными гардеробами. Если правильно расставить приоритеты, вы сможете вписать дом в 3-5 миллионный бюджет или даже в 2-миллионный, если будете строить своими силами.

​Кухня с островом и уголком для завтраков

Haus Ku., Lioba Schneider Architekturfotografie Lioba Schneider Architekturfotografie Кухня в стиле модерн
Lioba Schneider Architekturfotografie

Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie

Больше баллов данная кухня могла получить, только если бы имела еще и барную стойку! Очень современная, лаконичная и стильная, она настраивает на совершенно иное отношение к готовке. На такой кухне просто не появятся некачественные продукты, ведь все должно соответствовать друг другу.

​Отопление в доме

Haus Ku., Lioba Schneider Architekturfotografie Lioba Schneider Architekturfotografie Кухня в стиле модерн
Lioba Schneider Architekturfotografie

Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie

Дом отапливается на системе тепловой насос + «теплый пол». Более бюджетный вариант –  газовый котел + «теплый пол», который внешне выглядит точно так же. Панорамное остекление в домах для нашего климата – двухкамерное. Если вы беспокоитесь, в спальнях (и особенно в детской) можно поставить и трехкамерные стеклопакеты.

​Столовая

Haus Ku., Lioba Schneider Architekturfotografie Lioba Schneider Architekturfotografie Столовая комната в стиле модерн
Lioba Schneider Architekturfotografie

Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie

Очень сдержанная и при этом парадная столовая в этом доме находится прямо в его центре и имеет камин и выход на террасу. Красивые кресла с нежной обивкой заставляют проводить здесь полдня – здесь можно работать за ноутбуком, обедать и ужинать, завтракать и рисовать с детьми, детям – выполнять домашнее задание, родителям – беседовать и принимать гостей. Просто совершенство!

​Неоновая подсветка

Haus Ku., Lioba Schneider Architekturfotografie Lioba Schneider Architekturfotografie Кухня в стиле модерн
Lioba Schneider Architekturfotografie

Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie

Стильная неоновая подсветка в этой зоне дома выглядит почти сюррелистично, заставляя думать, будто платформа парит над полом. Кстати, барную стойку здесь мы все-таки нашли!

​Прихожая

Haus Ku., Lioba Schneider Architekturfotografie Lioba Schneider Architekturfotografie Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Lioba Schneider Architekturfotografie

Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie

Зона прихожей была спроектирована таким образом, чтобы пропускать солнечный свет в гостиную и обратно. Стеклянная дверь позволяет сделать из нее теплый тамбур.

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​Белая лестница

Haus Ku., Lioba Schneider Architekturfotografie Lioba Schneider Architekturfotografie Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Lioba Schneider Architekturfotografie

Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie

Да от нее же глаз не оторвать!

​Ванная комната

Haus Ku., Lioba Schneider Architekturfotografie Lioba Schneider Architekturfotografie Ванная комната в стиле модерн
Lioba Schneider Architekturfotografie

Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie

Роскошная и весьма оригинальная ванная комната тоже понравилась нам с первого взгляда!

​Ванная чаша

Haus Ku., Lioba Schneider Architekturfotografie Lioba Schneider Architekturfotografie Ванная комната в стиле модерн
Lioba Schneider Architekturfotografie

Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie

Она выглядит, будто белый лепесток роскошного тропического цветка!

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