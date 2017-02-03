Дом с новым подходом к жизни

Современные дома меняют наш образ жизни. Когда мы переезжаем в спальню со встроенными гардеробными, в нашей ванной появляются встроенные сливы и изливы, а в доме – до 10 мест для работы за ноутбуком и ни одного стационарного компьютера, меняется не только распорядок наших будней, но и образ мышления.

Если вы до сих пор сомневаетесь в том, нужна ли вам терраса перед домом, панорамное остекление с видом на лес, дополнительная ванная при каждой спальне, душ с гидромассажем и высокотехнологичный кухонный гарнитур, мы знаем совершенно точно – вам нужно всё это и даже больше, ведь вы этого достойны!

Сегодня мы показываем вам невероятно эффектный проект загородного дома от женщины-архитектора LIOBA SCHNEIDER, которая работает на территории всей Германии.