Дом с новым подходом к жизни

Современные дома меняют наш образ жизни. Когда мы переезжаем в спальню со встроенными гардеробными, в нашей ванной появляются встроенные сливы и изливы, а в доме – до 10 мест для работы за ноутбуком и ни одного стационарного компьютера, меняется не только распорядок наших будней, но и образ мышления.
Если вы до сих пор сомневаетесь в том, нужна ли вам терраса перед домом, панорамное остекление с видом на лес, дополнительная ванная при каждой спальне, душ с гидромассажем и высокотехнологичный кухонный гарнитур, мы знаем совершенно точно – вам нужно всё это и даже больше, ведь вы этого достойны!
Сегодня мы показываем вам невероятно эффектный проект загородного дома от женщины-архитектора LIOBA SCHNEIDER, которая работает на территории всей Германии.
Итак, мы ради представить вам проект площадью около 350 кв. метров вместе с подвалом. Стоимость строительства такого дома примерно равняется 10 млн рублей, а с отделкой и мебелью, как на фотографиях – около 20 млн рублей.
Помните, что данный уровень комфорта вовсе не начинается с многомиллионных цифр, включая и данную оценку в 20 млн рублей. Вы можете организовать жизнь на таком уровне и на гораздо более скромный бюджет, если научитесь подмечать и реализовывать важнейшие детали.
Так, площадь в 350 кв. метров не обязательна для удобной жизни. Вполне хватит и 150 кв. метров, но с кухней-гостиной, двумя-тремя ванными и встроенными гардеробами. Если правильно расставить приоритеты, вы сможете вписать дом в 3-5 миллионный бюджет или даже в 2-миллионный, если будете строить своими силами.
Больше баллов данная кухня могла получить, только если бы имела еще и барную стойку! Очень современная, лаконичная и стильная, она настраивает на совершенно иное отношение к готовке. На такой кухне просто не появятся некачественные продукты, ведь все должно соответствовать друг другу.
Дом отапливается на системе тепловой насос + «теплый пол». Более бюджетный вариант – газовый котел + «теплый пол», который внешне выглядит точно так же. Панорамное остекление в домах для нашего климата – двухкамерное. Если вы беспокоитесь, в спальнях (и особенно в детской) можно поставить и трехкамерные стеклопакеты.
Очень сдержанная и при этом парадная столовая в этом доме находится прямо в его центре и имеет камин и выход на террасу. Красивые кресла с нежной обивкой заставляют проводить здесь полдня – здесь можно работать за ноутбуком, обедать и ужинать, завтракать и рисовать с детьми, детям – выполнять домашнее задание, родителям – беседовать и принимать гостей. Просто совершенство!
Стильная неоновая подсветка в этой зоне дома выглядит почти сюррелистично, заставляя думать, будто платформа парит над полом. Кстати, барную стойку здесь мы все-таки нашли!
Зона прихожей была спроектирована таким образом, чтобы пропускать солнечный свет в гостиную и обратно. Стеклянная дверь позволяет сделать из нее теплый тамбур.
Да от нее же глаз не оторвать!
Роскошная и весьма оригинальная ванная комната тоже понравилась нам с первого взгляда!
Она выглядит, будто белый лепесток роскошного тропического цветка!
Далее на homify:
— Ландшафтный дизайн своими руками;
— Красивые проекты веранд для дома;