Красивый дом по привлекательной цене

Какие дома строят в Чили? Вот такие! Именно в этой столь далекой от нас стране Бюро ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA реализует современные проекты и находит удачные планировки!

Благодаря их профессионализму чилийские семьи получают европейский образ жизни, а мы с вами имеет возможность ознакомиться с интересными идеями в частной архитектуре этой латиноамериканской страны. Интересно, что основой для дизайна данного дома был выбран стиль шале, преобразованный в более простую конструкцию для строительства в обычном пригороде.