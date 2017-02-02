Красивый дом по привлекательной цене

Какие дома строят в Чили? Вот такие! Именно в этой столь далекой от нас стране Бюро ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA реализует современные проекты и находит удачные планировки!
Благодаря их профессионализму чилийские семьи получают европейский образ жизни, а мы с вами имеет возможность ознакомиться с интересными идеями в частной архитектуре этой латиноамериканской страны. Интересно, что основой для дизайна данного дома был выбран стиль шале, преобразованный в более простую конструкцию для строительства в обычном пригороде.
Этот дом в три уровня построен из керамических блоков, что является типичным решением для Чили. Достаточно домов здесь возводятся и на монолитном каркасе, так как многие районы являются сейсмоактивными. В доме установлены двухкамерные стеклопакеты, отопление на системе «теплого пола» с котлом.
Интересно, что в Чили есть климат, схожий с российским по всем показателям – снежности, уровню минусовых температур, средней температуре года. Южные районы страны находятся в холодном климате, а в горах он и вовсе становится схожим с Ленинградской областью, и даже немного холоднее.
В дальней части участка возле большого дерева была установлена терраса, между ней и домом есть еще одна, а в будущем планируется постройка бассейна.
Кстати, в портфолио студии указана цена фронтального забора длиной в 15 метров. Стоимость вышла достаточно привлекательной – 200 тысяч рублей за то, чтобы обезопасить свою семью и придать коттеджу более приличный внешний вид со стороны тротуара.
Кстати, само наличие благоустроенных тротуаров в Латинской Америке встречается лишь в благополучных пригородных районах, где несколько улиц обрамляется общим забором с воротами, пунктом охраны, а иногда даже имеет общественную территорию, составленную из бассейна, магазина, детской игровой площадки. Стоимость участков в таких поселках примерно в 10 раз больше, чем в обычной провинциальной местности примерно на том же удалении от города.
На первом этаже находится летняя кухня открытого типа, домашний кинотеатр, гостевая комната (спальня), сауна и душевая, а также технические помещения. На втором этаже все миксуется традиционно – гостиная, кухня-столовая, каминная, кабинет, прихожая и гардеробная, а также одна спальня и одна ванная комната. На третьем этаже – еще три спальни и две ванных комнаты. Всего в доме четыре спальни, что для 340 кв. метров является достаточно оптимальным вариантом.
Этот дом имеет площадь в 340 кв. метров и был построен в Чили за 19 млн рублей. Данная сумма является окончательной ценой с отделкой, материалами и работой строителей. В доме три уровня, примерно по 113 кв. метров каждый.
В РФ подобный проект можно реализовать примерно за 7 млн рублей, с той же площадью, отделкой и планировкой, что показаны выше.
Маленькая каминная с железной печкой является дополнительным местом для отдыха и по сути является бонусной зоной при лестнице, что в Чили является достаточно распространенным явлением в планировке.
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