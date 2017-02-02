7 фатальных ошибок в дизайне интерьера

Если вам нравится определенная цветовая гамма или атмосфера, вы рискуете купить слишком много мелких предметов декора, стараясь ее поддержать.

Так, следует просто менять экспозиции раз в три месяца, чтобы можно было и купить множество вещей по вкусу, и при этом не захламить интерьер. Ориентируйтесь на различные сезоны.