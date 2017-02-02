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7 фатальных ошибок в дизайне интерьера

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Apto Zanon, Camila Chalon Arquitetura Camila Chalon Arquitetura Гардеробная в классическом стиле Белый
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Спешим успокоить вас, иногда ошибаются даже профи! Как и у всех, их опыт складывается из осознания причин и способов устранения собственных промахов. А если у вас нет нескольких лет для самоличного набивания шишек, изучите предлагаемый список самых распространенных ошибок. Это позволит вам не наступить на грабли, которые тут и там подстерегают начинающих дизайнеров.

​Слишком много декора

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если вам нравится определенная цветовая гамма или атмосфера, вы рискуете купить слишком много мелких предметов декора, стараясь ее поддержать.

Так, следует просто менять экспозиции раз в три месяца, чтобы можно было и купить множество вещей по вкусу, и при этом не захламить интерьер. Ориентируйтесь на различные сезоны.

​Отсутствие воображения

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração Гостиные в эклектичном стиле
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Из этой 14-метровой кухни, балкона и лоджии в этом проекте была сделана гостиная, кухня, столовая и прачечная на площади, примерно равной 25 кв. метров! Тогда гостиная  может стать одной ( или даже двумя) спальнями.

​Слишком темные оттенки

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat Гостиная в рустикальном стиле
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

Если вам нравится кирпич, темное дерево или черный цвет – это прекрасно, но постарайтесь вносить белый как основу в любом проекте. Декор в белом цвете мало помогает скрасить темноту помещения, а вот темный декор на светлом фоне смотрится потрясающе.

​Отсутствие запланированного хранения

Clapham Common Flat 2 YAM Studios Спальня в скандинавском стиле
YAM Studios

Clapham Common Flat 2

YAM Studios
YAM Studios
YAM Studios

Сейчас любому, кто планирует перепланировку в квартире, можно посоветовать выделить 2 кв. метра в прихожей, 4 кв. метра в гостиной или коридоре и по 2 кв. метра в каждой спальне под встроенный шкаф-купе. Изначально кажется, что вы теряете квадратные метры, но уже через пару лет вы поймете, что сделать это было действительно необходимо.

​Множество мелких элементов на открытых полках

Casa Cor Rio 2015 - Quarto Solar, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados Спальня в стиле модерн
Emmilia Cardoso Designers Associados

Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados

Галереи картин, сувениры, детали и скульптуры – это прекрасно! Но нужно знать предел, за которым ваша спальня или гостиная становятся эмоционально переполненными вашими вещами. Подумайте о том, чтобы не выставлять все и сразу.

​Забываете о комфорте

Wohnzimmer , Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN Спальня в эклектичном стиле
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

Не важно, за сколько десятков тысяч рублей вы купили кровать с матрасом. Если вы поймете, что вам неудобно и не замените его, вы лишитесь главной привилегии современного интерьера – комфорта. Всегда подбирайте вещи под себя и не бойтесь покупать что-то более дорогостоящее, если именно такой матрас или диван вам нравится.

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Слишком много открытых полок и стеллажей

Apto Zanon, Camila Chalon Arquitetura Camila Chalon Arquitetura Гардеробная в классическом стиле Белый
Camila Chalon Arquitetura

Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura

Габаритные открытые системы хранения допустимы только в отдельной гардеробной комнате или на кухне в стиле лофт, но никак не в обычной спальне. В гостиной при большом количестве вещей лучше использовать американскую систему встроенных деревянных шкафов или шкафы-купе, на кухне – создавать буфеты, а для спальни покупать мебель комплектом.

​Примитивная расстановка

homify
homify

homify
homify
homify

Посмотрите на этот шкаф справа в этой студии – он кажется настолько примитивным, что портит весь вид на двери-слайдеры, достаточно просторную комнату с двумя окнами. Как и странный дешевый холодильник, и висящие провода на стене, они мешают раскрыть интерьер во всем его великолепии. А теперь представьте в этой комнате элегантный шоколадный или бирюзовый диванчик, серый холодильник в цвет остальной бытовой техники на белой глянцевой кухне с островом. Все это может разместиться и здесь!

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