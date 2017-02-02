7 фатальных ошибок в дизайне интерьера

Спешим успокоить вас, иногда ошибаются даже профи! Как и у всех, их опыт складывается из осознания причин и способов устранения собственных промахов. А если у вас нет нескольких лет для самоличного набивания шишек, изучите предлагаемый список самых распространенных ошибок. Это позволит вам не наступить на грабли, которые тут и там подстерегают начинающих дизайнеров.
Если вам нравится определенная цветовая гамма или атмосфера, вы рискуете купить слишком много мелких предметов декора, стараясь ее поддержать.
Так, следует просто менять экспозиции раз в три месяца, чтобы можно было и купить множество вещей по вкусу, и при этом не захламить интерьер. Ориентируйтесь на различные сезоны.
Из этой 14-метровой кухни, балкона и лоджии в этом проекте была сделана гостиная, кухня, столовая и прачечная на площади, примерно равной 25 кв. метров! Тогда гостиная может стать одной ( или даже двумя) спальнями.
Если вам нравится кирпич, темное дерево или черный цвет – это прекрасно, но постарайтесь вносить белый как основу в любом проекте. Декор в белом цвете мало помогает скрасить темноту помещения, а вот темный декор на светлом фоне смотрится потрясающе.
Сейчас любому, кто планирует перепланировку в квартире, можно посоветовать выделить 2 кв. метра в прихожей, 4 кв. метра в гостиной или коридоре и по 2 кв. метра в каждой спальне под встроенный шкаф-купе. Изначально кажется, что вы теряете квадратные метры, но уже через пару лет вы поймете, что сделать это было действительно необходимо.
Галереи картин, сувениры, детали и скульптуры – это прекрасно! Но нужно знать предел, за которым ваша спальня или гостиная становятся эмоционально переполненными вашими вещами. Подумайте о том, чтобы не выставлять все и сразу.
Не важно, за сколько десятков тысяч рублей вы купили кровать с матрасом. Если вы поймете, что вам неудобно и не замените его, вы лишитесь главной привилегии современного интерьера – комфорта. Всегда подбирайте вещи под себя и не бойтесь покупать что-то более дорогостоящее, если именно такой матрас или диван вам нравится.
Габаритные открытые системы хранения допустимы только в отдельной гардеробной комнате или на кухне в стиле лофт, но никак не в обычной спальне. В гостиной при большом количестве вещей лучше использовать американскую систему встроенных деревянных шкафов или шкафы-купе, на кухне – создавать буфеты, а для спальни покупать мебель комплектом.
Посмотрите на этот шкаф справа в этой студии – он кажется настолько примитивным, что портит весь вид на двери-слайдеры, достаточно просторную комнату с двумя окнами. Как и странный дешевый холодильник, и висящие провода на стене, они мешают раскрыть интерьер во всем его великолепии. А теперь представьте в этой комнате элегантный шоколадный или бирюзовый диванчик, серый холодильник в цвет остальной бытовой техники на белой глянцевой кухне с островом. Все это может разместиться и здесь!
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