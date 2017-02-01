Классическая роскошь в мегаполисе

О том, как классика и все, что с ней связано, благотворно влияет на нас, можно рассказывать вечно. Как Бах и Моцарт заставляют нас задуматься о своих чувствах, эстетика прекрасной картины напоминает нам, что мы можем мечтать, а роскошный классический интерьер показывает нам, что мы достойны только самого лучшего.
Так, и эта прекрасная квартира, спроектированная для семьи из Калуги дизайнером Александром Елашиным, лишний раз доказывает нам, что классика – вечна, а ее последователи всегда найдут истинное наслаждение в нежных цветовых гаммах, традиционных орнаментах и позолоте.
А мы с вами проведем виртуальную экскурсию по этому дизайн-проекту, замечая мелочи и полностью погружаясь в атмосферу классической роскоши.
Чтобы чувствовать себя хозяином своей жизни, вам нужно найти свой собственный образ счастья. Так, если ваша мечта – быть королем, который правит и властвует, контролирует и не скупится на парадную роскошь, классический стиль в дизайне интерьера вам подойдет лучше всего.
И если для человека более молодого выбор может пасть на неоклассику, то для семьи традиционных взглядов именно настоящая, царская, французская классика, роскошь замка или особняка, поможет добиться желаемого образа.
В этом дизайн-проекте гостиной мы нашли камин с рельефным порталом и позолотой, два буфета на изысканных тонких ножках, зону парадной столовой у второго окна и, конечно же, сердце композиции – группу мягкой мебели с традиционной обивкой сложным орнаментом.
В этом интерьере прослеживаются лучшие традиции классического французского интерьера. Так могли позволить себе жить только члены королевских семей в Европе. Сложно представить, но ранее таких интерьеров были единицы.
Несмотря на популярность данного стиля сейчас, это не умаляет его превосходства в парадности над другими. Здесь роскошь, выставленная на показ в самом хорошем смысле этого слова, и является самоцелью. Если вы хотите почувствовать себя окутанным почти божественной, вдохновляющей и просто очень красивой атмосферой, то без классики не обойтись.
Современные классические интерьеры гораздо более комфортабельны и эргономичны, чем кажется многим из нас. В них и для отделки, и для мебели и текстиля уже давно используются современные материалы. Так, классика становится более доступной, но тем не менее, остается просто волшебной на вид.
Стоимость отделки и меблировки квартиры в классическом стиле зависит от множества факторов, но в целом, чтобы создать такой удивительный интерьер в своем доме, вам потребуется не менее 50 тысяч рублей на 1 кв. метр, считая отделку и мебель. Так, квартиру площадью в 100 кв. метров можно оформить за 5 млн рублей.
Шикарная кухня с современным и при этом блистательно элегантным гарнитуром выглядит удивительно красиво в небольшом пространстве. Эта комната (достаточно простой планировки, с одним стандартным окном и площадью около 16 кв. метров) преобразилась в богемное и невероятно эстетичное пространство.
Главная спальня в потрясающей цветовой палитре сочетает в себе гламур, традиции и современную роскошь. А колонны в районе присоединенной лоджии и вовсе выглядят, будто пришли к нам прямо из золотой эпохи Древней Греции.
Шикарные двери с витражами, уникальные витражи на потолке, молдинги с позолотой, лепнина и другой декор для стен – это то, что делает любой коридор или холл в классическом стиле настоящим произведением искусства.