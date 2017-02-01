Классическая роскошь в мегаполисе

О том, как классика и все, что с ней связано, благотворно влияет на нас, можно рассказывать вечно. Как Бах и Моцарт заставляют нас задуматься о своих чувствах, эстетика прекрасной картины напоминает нам, что мы можем мечтать, а роскошный классический интерьер показывает нам, что мы достойны только самого лучшего.

Так, и эта прекрасная квартира, спроектированная для семьи из Калуги дизайнером Александром Елашиным, лишний раз доказывает нам, что классика – вечна, а ее последователи всегда найдут истинное наслаждение в нежных цветовых гаммах, традиционных орнаментах и позолоте.

А мы с вами проведем виртуальную экскурсию по этому дизайн-проекту, замечая мелочи и полностью погружаясь в атмосферу классической роскоши.